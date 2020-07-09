改善肘撐平板式姿勢，展現運動成效

如何以及為何要做肘撐平板式
指導
Kirsty Godso 的建議
Kirsty Godso 的建議
利用這些秘訣，強化身體並看到成果。
平板式非常神奇，簡單的動作卻能充分運用從肩部到小腿的肌肉。在這篇文章中，Nike Master Trainer Kirsty Godso 將一步步帶你瞭解如何以及為何要強健身體，跟著她的秘訣並開始看到訓練成效。
做平板式時，時間似乎總是過得特別慢，這可能是因為平板式是一種等長運動，你不需一組接著一組做動態動作，只要在一定時間內維持靜態姿勢就好。要把每一秒都發揮到最大效益、對肌肉進行更多的刺激，你需要運用從肩部到小腿的肌肉，要能做到這一點，請參考來自 Nike Master Trainer Kirsty Godso 的指導。
所運用的肌肉
平板式主要訓練到核心，包括腹橫肌 (最深層的腹肌)、腹直肌 (6 塊肌) 和腹斜肌 (腹直肌旁從髖部到胸腔的肌肉)。你的肩部 (所有的三角肌)、胸部 (胸大肌和前鋸肌，肋骨上方) 和背部 (背闊肌、斜方肌、菱形肌和沿著脊椎旁稱做豎脊肌群的小肌群) 承受著身體大部分的重量。肘撐平板式對腹橫肌的訓練比掌撐平板式還要多，也更容易正確地維持肩部位置，避免壓力集中在手腕上。關於其他的平板變化式，請收緊臀大肌、股四頭肌、腿後肌群和小腿肌肉，來啟動這些支撐身體的肌肉，把身體拉直維持成一直線。
利用這些秘訣，強化身體並看到成果。
平板式非常神奇，簡單的動作卻能充分運用從肩部到小腿的肌肉。在這篇文章中，Nike Master Trainer Kirsty Godso 將一步步帶你瞭解如何以及為何要強健身體，跟著她的秘訣並開始看到訓練成效。
做平板式時，時間似乎總是過得特別慢，這可能是因為平板式是一種等長運動，你不需一組接著一組做動態動作，只要在一定時間內維持靜態姿勢就好。要把每一秒都發揮到最大效益、對肌肉進行更多的刺激，你需要運用從肩部到小腿的肌肉，要能做到這一點，請參考來自 Nike Master Trainer Kirsty Godso 的指導。
所運用的肌肉
平板式主要訓練到核心，包括腹橫肌 (最深層的腹肌)、腹直肌 (6 塊肌) 和腹斜肌 (腹直肌旁從髖部到胸腔的肌肉)。你的肩部 (所有的三角肌)、胸部 (胸大肌和前鋸肌，肋骨上方) 和背部 (背闊肌、斜方肌、菱形肌和沿著脊椎旁稱做豎脊肌群的小肌群) 承受著身體大部分的重量。肘撐平板式對腹橫肌的訓練比掌撐平板式還要多，也更容易正確地維持肩部位置，避免壓力集中在手腕上。關於其他的平板變化式，請收緊臀大肌、股四頭肌、腿後肌群和小腿肌肉，來啟動這些支撐身體的肌肉，把身體拉直維持成一直線。
肘撐平板式的好處
- 這個動作可以安全地把腹肌和背部肌肉訓練得無比堅硬，比起一般平板式，手腕所承受的重量較輕。
- 發展上半身和核心可以幫助矯正身體位置，消抵去朝九晚五坐在辦公室所帶來的圓背和壓迫問題，一整天都更自由暢動。
- 維持姿勢也可以幫助你在動態動作中表現得更好。比如，更強壯的腹橫肌可以在舉重時保護脊椎，而強健的腹直肌可讓身軀保持穩定，承受更多重量、跳得更高和跑步起來更有效率。
練習時機
在任何例行訓練前練習肘撐平板式，都可以啟動核心並幫助身體做好準備，以更安全有效率地進行訓練。你也可以用幾組動作來完成訓練，試著把每一個動作都比前一個再撐久一點。在 HIIT 循環訓練時，可用肘撐平板式作為動態休息，或在例行肌力訓練時，用來訓練腹肌。一開始，只要在一定時間內專注把姿勢做好，維持平板姿勢直到再也撐不下去為止，這個過程可能是 20 或 60 秒。無論時間長短，完成 3 組訓練，休息或躺下來放鬆背部，中間可穿插另一種訓練，比如曲膝橋式。
如何練習肘撐平板式
01. 膝蓋跪地，手臂彎曲，放低肘部至地面，手肘位於肩部正下方，手掌可握拳或打開貼地。
02. 雙腳分次向後踩，伸直雙腿，呈現平板式。雙腳距離越寬，越穩固。
肘撐平板式的好處
- 這個動作可以安全地把腹肌和背部肌肉訓練得無比堅硬，比起一般平板式，手腕所承受的重量較輕。
- 發展上半身和核心可以幫助矯正身體位置，消抵去朝九晚五坐在辦公室所帶來的圓背和壓迫問題，一整天都更自由暢動。
- 維持姿勢也可以幫助你在動態動作中表現得更好。比如，更強壯的腹橫肌可以在舉重時保護脊椎，而強健的腹直肌可讓身軀保持穩定，承受更多重量、跳得更高和跑步起來更有效率。
練習時機
在任何例行訓練前練習肘撐平板式，都可以啟動核心並幫助身體做好準備，以更安全有效率地進行訓練。你也可以用幾組動作來完成訓練，試著把每一個動作都比前一個再撐久一點。在 HIIT 循環訓練時，可用肘撐平板式作為動態休息，或在例行肌力訓練時，用來訓練腹肌。一開始，只要在一定時間內專注把姿勢做好，維持平板姿勢直到再也撐不下去為止，這個過程可能是 20 或 60 秒。無論時間長短，完成 3 組訓練，休息或躺下來放鬆背部，中間可穿插另一種訓練，比如曲膝橋式。
如何練習肘撐平板式
01. 膝蓋跪地，手臂彎曲，放低肘部至地面，手肘位於肩部正下方，手掌可握拳或打開貼地。
02. 雙腳分次向後踩，伸直雙腿，呈現平板式。雙腳距離越寬，越穩固。
03. 腹肌和臀大肌用力收緊，臀部與肩部成一直線，視線停留在手上，脖子維持自然穩定姿勢。你的身體從頭到腳跟須成一直線。
04. 為身體製造張力，可以讓你在同一個姿勢上維持得更久，肩部向後用力縮緊，股四頭肌和雙腳保持放鬆。想像你正把手肘和腳尖拉向彼此，大腿中間也用力夾著一顆球。
05. 深呼吸，盡量維持這個姿勢越久越好，注意臀部不要翹起或下垂。
簡化動作
不要為自己設下時限，如果你只能維持 12 秒就感覺身體已經到極限了，那就這樣吧！只要把注意力集中在維持正確姿勢上，秒數自然會增加。
強化動作
很簡單，平板式再撐久一點，但切記身體須維持穩固。不論你撐了 90 秒或 3 分鐘，都可以從中得到好處。你也可以把平板式動態化，輪流抬腿或手臂來創造不穩定性、或將手支撐在球上並踮起腳尖 (鋸式)。這兩種變化式要維持平衡，對核心肌群的要求更高。
一起訓練吧
透過 Nike Training Club 應用程式掌握終極訓練資源。從專家設計的運動計畫到關於營養、心態、恢復及睡眠的全方位秘訣，NTC 是締造出色表現的必備利器。
03. 腹肌和臀大肌用力收緊，臀部與肩部成一直線，視線停留在手上，脖子維持自然穩定姿勢。你的身體從頭到腳跟須成一直線。
04. 為身體製造張力，可以讓你在同一個姿勢上維持得更久，肩部向後用力縮緊，股四頭肌和雙腳保持放鬆。想像你正把手肘和腳尖拉向彼此，大腿中間也用力夾著一顆球。
05. 深呼吸，盡量維持這個姿勢越久越好，注意臀部不要翹起或下垂。
簡化動作
不要為自己設下時限，如果你只能維持 12 秒就感覺身體已經到極限了，那就這樣吧！只要把注意力集中在維持正確姿勢上，秒數自然會增加。
強化動作
很簡單，平板式再撐久一點，但切記身體須維持穩固。不論你撐了 90 秒或 3 分鐘，都可以從中得到好處。你也可以把平板式動態化，輪流抬腿或手臂來創造不穩定性、或將手支撐在球上並踮起腳尖 (鋸式)。這兩種變化式要維持平衡，對核心肌群的要求更高。
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