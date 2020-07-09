改善肘撐平板式姿勢，展現運動成效

平板式非常神奇，簡單的動作卻能充分運用從肩部到小腿的肌肉。在這篇文章中，Nike Master Trainer Kirsty Godso 將一步步帶你瞭解如何以及為何要強健身體，跟著她的秘訣並開始看到訓練成效。



做平板式時，時間似乎總是過得特別慢，這可能是因為平板式是一種等長運動，你不需一組接著一組做動態動作，只要在一定時間內維持靜態姿勢就好。要把每一秒都發揮到最大效益、對肌肉進行更多的刺激，你需要運用從肩部到小腿的肌肉，要能做到這一點，請參考來自 Nike Master Trainer Kirsty Godso 的指導。