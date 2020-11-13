Skip to content. (Press Enter)
|

熱門搜尋字詞

指導

植物性飲食的基本概念

光是戒掉肉食和乳製品並不能保證可改善健康。可依照以下的五項秘訣，正確地進行植物性飲食。

如何貫徹植物性飲食計畫

如果你一聽到「植物性」，就立刻聯想到「健康！」，那你就及格了。研究認為這樣的飲食有助降低心血管及其他疾病的風險，並能幫助我們輕鬆做好體重管理，同時改善腸胃健康。

在最近的 Mintel 調查中，有 39% 的植物性飲食者表示健康是他們改變飲食的主要理由，但這些人還是跟所有人一樣面臨到相同的營養問題。在 Precision Nutrition 擔任首席營養師兼肌力與體能訓練認證專家的合格營養師 Ryan D. Andrews 說，他們可能以為自己吃得比較健康了，但實際上卻不然。

採用植物性飲食已有 15 年之久的 Andrews 目睹了純素新手和老手都犯了同樣的錯誤，最終可能導致他們以健康為目標的努力大多付諸流水，但只要採行他更健康的五大植物性飲食秘訣，便可避開這些陷阱。

這些人還是跟所有人一樣面臨到相同的營養問題，他們可能以為自己吃得比較健康了，但實際上卻不然。

Ryan Andrews
在 Precision Nutrition 擔任首席營養師兼肌力與體能訓練認證專家的合格營養師

1. 認識主要營養素。
以適當的組合食用主要營養素 (根據美國衛生及公共服務部建議，每日攝取熱量應有 10 至 35% 來自蛋白質，45 至 65% 來自碳水化合物，以及 20 至 35% 來自脂肪) 是讓任何飲食法發揮最大功效的關鍵。但要知道每種植物性食物含有何種營養素可能不太容易。例如，儘管堅果的蛋白質含量豐富，但實際上卻較常被視為脂肪的來源。小扁豆和鷹嘴豆所含的碳水化合物多於蛋白質，而種子和橄欖則含有大量的 (健康) 脂肪。而令人意外的是，燕麥除了碳水化合物以外，亦可提供大量的蛋白質。

如果你不想讓自己陷入刻板印象中，可做點研究，更瞭解營養素的分類。 如此一來，便能打造出可滿足你所有需求的必備餐點。

2. 重新思考餐盤組合。
許多植物性飲食新手的飲食計畫採用西方的飲食：一大份作為主角的動物性蛋白質；一份澱粉含量高的碳水化合物，例如馬鈴薯或米飯；以及一份蔬菜。這可能會導致你變得依賴植物性「漢堡」、「香腸」、「雞肉」和「牛絞肉」，讓餐盤裡其他真正的食物變成配角。

少量食用替代性肉品不會有事 (比方一週兩次)，但這些食品往往含有大量的鈉和填充成分，若成為正餐的主角，高營養的全食物就沒有什麼可以為你提供營養的機會。盡可能用極少加工的食物，例如豆類 (豆腐、扁豆義大利麵) 來填滿餐盤，並仰賴富含蛋白質的穀物和堅果，例如藜麥和大麻籽；甚至是用蔬菜 (例如綠花椰) 來增加更多的蛋白質。

3. 盡量選擇真正的食物。
隨著近來植物性飲食的人口增加，食品公司已擴充這類包裝食品的選擇。問題是：純素披薩和冰淇淋或許像是原本以肉和乳製品為主的披薩改良版本，但可能經過高度加工，而且缺乏營養素。偶爾食用是沒問題的 (每個人都值得三不五時吃個美味的披薩)，但大部分的主餐請盡量選擇全食物或極少加工的食物 (僅含幾項你唸得出來的成分，那就對了)。

4. 吃飽不一定等於能量足夠。
由於植物性食物很容易產生飽足感 (那麼豐富的纖維！)，你可能以為自己已食用足量的飲食，可以為運動、工作和日常活動提供活力，但實際上你可能缺乏關鍵的主要營養素和熱量來維持平衡的能量。如果你的心理或身體表現逐漸產生變化，你可能會緩慢地流失肌力和肌肉，或是無法像以往一樣在健身後快速恢復體力，那你可能需要吃更多。你也能考慮加入營養補充品來彌補主要營養素的不足，但在實行前記得先諮詢醫師。

5. 保持簡單。
對於突然間對蔬果產生興趣的人來說，各式各樣的蔬果 (以及哪種比較好的爭議) 可能會讓人招架不住，甚至感到有點惶恐。為了避免燒腦並建立正面的習慣，可將你的飲食計畫視為飲食模式 (意即你吃東西的方式)，而不是限制性的「飲食」，而且不需要想太多。相反地，冰箱裡只要裝真正的食物並傾聽身體的聲音，在饑餓時進食，並在滿足時停止。簡言之，任何健康的飲食方式都是同樣的道理。

如何貫徹植物性飲食計畫

更進一步

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得更多專家提供的恢復、心理調適、運動、營養和睡眠建議。

立即試用 NTC

更進一步

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得更多專家提供的恢復、心理調適、運動、營養和睡眠建議。

立即試用 NTC

相關精彩故事

心想事成

指導

心想事成

蛋類對我有益嗎？

指導

雞蛋到底有多健康？

我需要攝取更多鐵質嗎？

指導

可能忽略的重要礦物質

哪一種不含乳製品的奶類最好？

指導

運動員的替代乳品指南

像營養師一樣閱讀食物標籤

指導

看懂包裝，判讀食物