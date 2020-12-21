如何貫徹植物性飲食計畫

1. 認識主要營養素。

以適當的組合食用主要營養素 (根據美國衛生及公共服務部建議，每日攝取熱量應有 10 至 35% 來自蛋白質，45 至 65% 來自碳水化合物，以及 20 至 35% 來自脂肪) 是讓任何飲食法發揮最大功效的關鍵。但要知道每種植物性食物含有何種營養素可能不太容易。例如，儘管堅果的蛋白質含量豐富，但實際上卻較常被視為脂肪的來源。小扁豆和鷹嘴豆所含的碳水化合物多於蛋白質，而種子和橄欖則含有大量的 (健康) 脂肪。而令人意外的是，燕麥除了碳水化合物以外，亦可提供大量的蛋白質。



如果你不想讓自己陷入刻板印象中，可做點研究，更瞭解營養素的分類。 如此一來，便能打造出可滿足你所有需求的必備餐點。



2. 重新思考餐盤組合。

許多植物性飲食新手的飲食計畫採用西方的飲食：一大份作為主角的動物性蛋白質；一份澱粉含量高的碳水化合物，例如馬鈴薯或米飯；以及一份蔬菜。這可能會導致你變得依賴植物性「漢堡」、「香腸」、「雞肉」和「牛絞肉」，讓餐盤裡其他真正的食物變成配角。



少量食用替代性肉品不會有事 (比方一週兩次)，但這些食品往往含有大量的鈉和填充成分，若成為正餐的主角，高營養的全食物就沒有什麼可以為你提供營養的機會。盡可能用極少加工的食物，例如豆類 (豆腐、扁豆義大利麵) 來填滿餐盤，並仰賴富含蛋白質的穀物和堅果，例如藜麥和大麻籽；甚至是用蔬菜 (例如綠花椰) 來增加更多的蛋白質。



3. 盡量選擇真正的食物。

隨著近來植物性飲食的人口增加，食品公司已擴充這類包裝食品的選擇。問題是：純素披薩和冰淇淋或許像是原本以肉和乳製品為主的披薩改良版本，但可能經過高度加工，而且缺乏營養素。偶爾食用是沒問題的 (每個人都值得三不五時吃個美味的披薩)，但大部分的主餐請盡量選擇全食物或極少加工的食物 (僅含幾項你唸得出來的成分，那就對了)。



4. 吃飽不一定等於能量足夠。

由於植物性食物很容易產生飽足感 (那麼豐富的纖維！)，你可能以為自己已食用足量的飲食，可以為運動、工作和日常活動提供活力，但實際上你可能缺乏關鍵的主要營養素和熱量來維持平衡的能量。如果你的心理或身體表現逐漸產生變化，你可能會緩慢地流失肌力和肌肉，或是無法像以往一樣在健身後快速恢復體力，那你可能需要吃更多。你也能考慮加入營養補充品來彌補主要營養素的不足，但在實行前記得先諮詢醫師。



5. 保持簡單。

對於突然間對蔬果產生興趣的人來說，各式各樣的蔬果 (以及哪種比較好的爭議) 可能會讓人招架不住，甚至感到有點惶恐。為了避免燒腦並建立正面的習慣，可將你的飲食計畫視為飲食模式 (意即你吃東西的方式)，而不是限制性的「飲食」，而且不需要想太多。相反地，冰箱裡只要裝真正的食物並傾聽身體的聲音，在饑餓時進食，並在滿足時停止。簡言之，任何健康的飲食方式都是同樣的道理。