透過適當的呼吸技巧提升跑步表現

瞭解深呼吸的真正意涵，以及深呼吸為何有助於跑得更久、更有力。

跑步時，你可能未曾思考過呼吸這回事，但呼吸是否正確會影響跑步速度和距離。在此，我們將分享腹式呼吸的關鍵，也就是用橫隔膜深深地吸氣，幫助你在平時和跑步時都能更輕鬆地呼吸。



吸氣、吐氣，重複做下去，我們每個人每一天、一整天都自然而然地這樣做。但這種下意識的呼吸法，很可能不是對運動表現或身體健康最有效的方法。



心理學博士 Belisa Vranich 是一名臨床心理學家，也是《Breathing for Warriors》一書的作者，她表示：「問題在於，當有人說『做個深呼吸』或『深呼吸』時，我們並非真的知道這是什麼。大家都覺得把胸腔鼓起來，呼吸就做對了。」



Vranich 指出，把氣吸進胸腔時，我們其實只用到肺部的一小部分，結果會為了獲得更多的氧氣，呼吸變得更急促。這對跑步來說是個壞消息。Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 說：「呼吸變得急促又短淺，代表肌肉並未獲得足夠的氧氣。我們直覺的反應就是要做更多的呼吸，這又讓呼吸變得更短淺。」無法得到足夠的空氣，一切變得越來越困難。由此看來，看似超簡單的呼吸這件事，就限制了潛力的發揮。