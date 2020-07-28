透過適當的呼吸技巧提升跑步表現

Nike 跑步的建議
瞭解深呼吸的真正意涵，以及深呼吸為何有助於跑得更久、更有力。
跑步時，你可能未曾思考過呼吸這回事，但呼吸是否正確會影響跑步速度和距離。在此，我們將分享腹式呼吸的關鍵，也就是用橫隔膜深深地吸氣，幫助你在平時和跑步時都能更輕鬆地呼吸。
吸氣、吐氣，重複做下去，我們每個人每一天、一整天都自然而然地這樣做。但這種下意識的呼吸法，很可能不是對運動表現或身體健康最有效的方法。
心理學博士 Belisa Vranich 是一名臨床心理學家，也是《Breathing for Warriors》一書的作者，她表示：「問題在於，當有人說『做個深呼吸』或『深呼吸』時，我們並非真的知道這是什麼。大家都覺得把胸腔鼓起來，呼吸就做對了。」
Vranich 指出，把氣吸進胸腔時，我們其實只用到肺部的一小部分，結果會為了獲得更多的氧氣，呼吸變得更急促。這對跑步來說是個壞消息。Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 說：「呼吸變得急促又短淺，代表肌肉並未獲得足夠的氧氣。我們直覺的反應就是要做更多的呼吸，這又讓呼吸變得更短淺。」無法得到足夠的空氣，一切變得越來越困難。由此看來，看似超簡單的呼吸這件事，就限制了潛力的發揮。
「問題在於，當有人說『做個深呼吸』或『深呼吸』時，我們並非真的知道這是什麼。」
《Breathing for Warriors》作者 Belisa Vranich
正確的呼吸並非透過胸腔的垂直起伏，而是使用橫膈膜讓氣息進出，也就是所謂的水平呼吸。Vranich 說，橫膈膜是位於身體中間、飛盤大小的肌肉，看起來就像側腹橫肌牛排。吸氣時，橫膈膜會像水母一樣伸展開來，試著打開你的胸腔。吐氣時，橫膈膜會如雨傘般收起。Vranich 表示：「吸氣時，要將橫膈膜和胸腔水平地伸展出去，吐氣時則要收縮和收窄。」
「呼吸變得急促又短淺，代表肌肉並未獲得足夠的氧氣。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
我們將這種 360 度的呼吸稱為腹式呼吸 (想像吸氣時腹部向外鼓起)，這能將肺部打開，提供更多的空間容納氧氣。Vranich 解釋說：「肋骨底部是肺部氧氣濃度和含量最高的地方。」我們要讓呼吸深入到這裡。
「肋骨底部是肺部氧氣濃度和含量最高的地方。」
《Breathing for Warriors》作者 Belisa Vranich
腹式呼吸是冥想與正念不可或缺的一環，研究指出這兩項練習有助於控制失眠、憂鬱、焦慮，甚至消化不良的症狀。Vranich 補充說，這個呼吸方式也能減少下背部問題和上頸部緊繃。
這也能提升跑步表現。想要瞭解箇中原因，不妨體驗一下腹式呼帶來的立即效果：做一次腹式呼吸就能得到好幾次短淺呼吸的氧氣量，呼吸的效率更高。Vranich 指出，這讓我們有更多的配速選擇。較深沉的吸氣和吐氣，能在肌肉最需要的時候提供更多的氧氣，有助我們維持或提高配速。Bennett 補充說：「控制好呼吸也能降低心率。」這能舒緩身體壓力，進而強化耐力，讓我們跑得更遠、更久，就像專業距離跑者 Jordan Hassay 一樣。
有什麼注意事項？這類呼吸法需要練習。Vranich 說：「跑者通常都會做好準備，卻不太擅長吸氣。因此，很重要的一點是將呼吸肌的訓練和跑步分開。」
要做到這一點，就要盡可能地多加練習水平呼吸，尤其是跑前和跑後。Vranich 指出：「跑前練習可以讓身體有更好的準備，能在跑步時順暢地水平呼吸。跑後練習則能為肌肉提供更多氧氣，讓身體更快地恢復。」
「很重要的一點是將呼吸肌的訓練和跑步分開。」
《Breathing for Warriors》作者 Belisa Vranich
跑步時做水平深呼吸也能帶來其他好處。這樣的呼吸能強迫你放鬆，讓你將更多精力放到跑步上 (不要太過在意呼吸，讓壓力又冒出來。只需要規律地檢查即可)。此外，Bennett 表示：「當我們懂得控制呼吸後，這不僅能在跑步時發揮重要作用，跑後也一樣。」腹式呼吸能讓心靈獲得平靜並舒緩焦慮感，誠如 Bennett 所言：「壓力來時，我們有好方法讓自己冷靜下來。」
練習水平呼吸的 3 個方法
Vranich 會用這些練習訓練別人呼吸。現在就換你試試看，每個練習分別做 20 次。