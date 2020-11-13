恢復對免疫系統的影響

你知道嗎？放鬆的假期可讓人好好充電，而且不論在面對工作、健身或生活上的目標時，甚至能以更強的衝勁向前邁進。事實上，稍微給自己休息和放鬆的機會，免疫系統也能從中獲益。
其實，儘管揮灑汗水確實對免疫系統好處多多，但還是有可能會訓練過頭。研究相關主題的澳洲昆士蘭科技大學資深講師 Jonathan Peake 博士表示，若持續激烈地運動，而每次訓練之間又缺乏適度的恢復，可能就會增加患病的風險。這是因為過度頻繁的運動可能會損害身體天然防禦力的內部運作。
免疫系統如何運作
快速複習生物學：免疫系統是由細胞和蛋白質組合而成的複合網路，可說是人體的第一道強大防線，能有效抵抗有害病毒和細菌入侵。如要強化免疫系統，就必須從其他的保健層面著手，例如會直接影響免疫系統的「恢復」。
舊金山州立大學人體運動學副教授 Jimmy Bagley 說：「一次艱辛且費力的運動，像是在一小時內用盡全力，將在幾小時內降低白血球的數量和功能。」 假設你之後不會在餐廳裡用餐或啜飲朋友的果昔，這都沒什麼大不了的，但頻繁的激烈運動可能會帶來累積效應。
喬治亞南方大學人體運動學助理教授 Gregory Grosicki 博士表示：「太常進行高強度運動卻沒有適當休息日的人，長期下來很容易嚴重發炎。連續累積的次數越多，發炎的狀況就越會加劇。」
「太常進行高強度運動卻沒有適當休息日的人，長期下來很容易嚴重發炎。」
Gregory Grosicki 博士
喬治亞南方大學人體運動學助理教授
接下來，免疫細胞可能會試圖修復發炎 (但卻徒勞無功)，讓你更容易遭受外在病原體的攻擊。Bagley 說：「在應該抵禦眼前的入侵者時，你的身體卻因為長期發炎而無法集中火力。」
以下提供平常恢復時可採取的理想做法，以便身體的防禦團隊保有完善的戰鬥力。