肌肉記憶如何加快訓練進度

肌肉記憶如何加快你的進步幅度
指導
即使已有一段時間沒運動，肌肉一樣記得幾個月前養成的肌力。在此喚醒你的肌肉記憶。
我們的大腦常記不住一些特定的事情 ，例如信用卡號碼(也許這是好事) 或就在你頭上的太陽眼鏡 ，但你可能多年沒碰滑雪板 ，卻仍記得如何滑雪 ；或長大後就不再練體操 ，卻還記得如何打側手翻 。
「肌肉記憶」就是能讓你的身體從中斷處找回感覺的能力 ，但你的肌肉實際上並沒有記住任何東西 ，而是由大腦記下這些運動技能 。Heather Milton 是紐約大學Langone 健康運動中心的執業臨床運動生理學家兼負責人 ，同時也是肌力與體能訓練專家 。她解釋 ：「不斷重複某個特定動作時 ，就會訓練到肌肉神經系統 ，最後中樞神經系統就能在不經大腦思考的情況下 ，學會流暢且協調地進行該動作 。」(不過她也提醒 ，這不是忽略標準姿勢的藉口 。)
雖然我們都知道肌肉記憶主要在大腦中運作 ，但研究人員最近發現一種更直接的肌肉記憶 ，稱為「表觀遺傳記憶」，這種記憶會在肌力訓練時於肌肉內運作 。在這種情況下，肌肉內的 DNA 能夠根據使用方式進行調整 ，為肌肉組織做好準備以備未來之需。事實上 ，有一份發表在《Medicine & Science in Sports & Exercise》期刊的新研究發現，肌肉其實能以分子等級 的單位 ，儲存過去的阻力訓練記憶長達 20 週 。有了這種肌肉記憶 ，即使中斷健身一段時間 ，亦可以快速跟上進度 。
聽起來美好得太不真實？那就再看看這個 ：在一項研究中 ，參與者每週進行三次肌力訓練，只操練同一條腿 。持續10 週 ，然後中斷訓練整整5個月 。位於斯德哥爾摩的運動與健康科學學院的助理教授兼該研究作者Marcus Moberg 表示 ，研究團隊發現鍛鍊過的腿明顯比沒鍛鍊過的腿強壯 ，甚至可多承受 10%~25% 的重量 。如果你正處於休息階段 ，又很擔心要從頭開始的話 ，請記得 ，你現在的訓練強度 ，已經比剛開始訓練時高出 25% 了。
一份發表在《Medicine & Science in Sports & Exercise》期刊的新研究發現 ，肌肉其實能以分子等級的單位 ，從過去的阻力訓練中可儲存記憶長達 20 週 。
Moberg 的團隊也對參與者的肌肉進行了兩次活體組織切片 ，時間點分別是 10 週訓練期完成後 ，以及5個月後最終訓練完成時 。他們在訓練過的腿部發現 ：基因和蛋白質標記含量變多了 。這兩項要素與肌肉健康、成長及肌耐力有關係 ，也是這條腿肌力變強的主因 。
Moberg 表示 ，依這邏輯來看 ，大腦和肌肉似乎可以相互合作 。大腦記住了運動技能 ，肌肉則記住結構變化 ，讓你可以快速恢復及活化已減弱的肌力 。
話雖如此，各位亦不能以此作為不訓練的藉口 ，因為體能減退現象確實會在暫停運動後的幾週內開始發生 ，而減退程度則主要取決於運動類型和停止訓練前的體能水平 。Milton 表示，我們的帶氧能力大多會在一週內減退一些 ，而肌力訓練的能力衰減則需要更長的時間 ，而且影響程度因人而異 。但不管你是休息一週還是五個月 ，都應該聽聽 Milton 的話 ：「如果你之前曾訓練過 ，那麼應該不會完全喪失訓練成效，現在的你可說是處於最佳和最初的體能狀態之間」。所以 ，情況並不算太差 。
這項發現並不是要鼓勵你一重回健身訓練，就立刻全力以赴 。別太為難自己 ，先從幾項或幾週較輕鬆的訓練開始吧 。Milton 說 ：「即使是訓練有素的人 ，也要從較低階的程度開始 ；但比起訓練經驗較少的人 ，他們可能更快就能增加訓練難度」。千萬別在剛開始訓練時 ，就因受傷或運動過頭而無法繼續 。
長時間休息後再重返運動的懷抱 ，可能感覺不會太好 ，外觀看起來也不怎麼樣(像是大人不怎麼靈巧的側翻 ，嗯) 。不過，現在你已經知道 ，即使是隔了數月甚至數年 ，體能仍不會退回原點 ，進步速度還可能會比你最初投入練習時還快 。到時候 ，不要忘記好好感謝你的大腦和肌肉 ！