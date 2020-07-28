肌肉記憶如何加快訓練進度

Moberg 的團隊也對參與者的肌肉進行了活體組織切片，時間點包括 10 週訓練期完成後，以及五個月後最終訓練完成時。他們在訓練過的腿部發現：基因和蛋白質標記含量變多了；這兩項要素與肌肉健康、成長及肌耐力有關係，也是肌力變強的主因。



Moberg 表示，大腦和肌肉似乎可以相互合作。大腦記住了運動技能，肌肉則記憶結構變化，讓你可以快速恢復及活化減弱的肌力。



話雖如此，各位也不能以此作為不訓練的藉口，因為體能減退現象確實會在暫停運動後的幾週內開始發生，而減退程度則主要取決於運動類型和停止訓練前的體能水平。Milton 表示，我們的攝氧能力大多會在一週內減退一些，而肌力訓練的能力衰減則需要更長的時間，且影響程度因人而異。但不管你是休息一週還是五個月，都應該聽聽 Milton 的話：「如果你過去曾訓練過，那麼應該不會完全喪失訓練成效，現在的你可說是處於最佳和最初的體能狀態之間。」所以，情況還不算太糟。



這項發現並非鼓勵你一重回健身訓練，就要全力以赴。別太為難自己，先從幾項或幾週較輕鬆的訓練開始吧。Milton 說：「即使是訓練有素的人，也得從較低階的程度開始，但比起訓練量較少的人，他們很快就能增加訓練難度。」千萬別在剛開始訓練時，就因受傷或運動過頭而無法繼續。



長時間休息後再重返運動的懷抱，感覺可能不大習慣，而動作也可能有點彆扭 (像是大人在做側手翻)。不過，即使是數個月甚至數年後，體能並不會退回原點，進步速度還可能會比原本練習時還快。只要這麼想，就會覺得動力無窮。這時候，可別忘了要好好感謝大腦和肌肉！