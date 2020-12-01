肌肉記憶如何加快訓練進度

Moberg 的團隊也對參與者的肌肉進行了兩次活體組織切片 ，時間點分別是 10 週訓練期完成後 ，以及5個月後最終訓練完成時 。他們在訓練過的腿部發現 ：基因和蛋白質標記含量變多了 。這兩項要素與肌肉健康、成長及肌耐力有關係 ，也是這條腿肌力變強的主因 。



Moberg 表示 ，依這邏輯來看 ，大腦和肌肉似乎可以相互合作 。大腦記住了運動技能 ，肌肉則記住結構變化 ，讓你可以快速恢復及活化已減弱的肌力 。



話雖如此，各位亦不能以此作為不訓練的藉口 ，因為體能減退現象確實會在暫停運動後的幾週內開始發生 ，而減退程度則主要取決於運動類型和停止訓練前的體能水平 。Milton 表示，我們的帶氧能力大多會在一週內減退一些 ，而肌力訓練的能力衰減則需要更長的時間 ，而且影響程度因人而異 。但不管你是休息一週還是五個月 ，都應該聽聽 Milton 的話 ：「如果你之前曾訓練過 ，那麼應該不會完全喪失訓練成效，現在的你可說是處於最佳和最初的體能狀態之間」。所以 ，情況並不算太差 。



這項發現並不是要鼓勵你一重回健身訓練，就立刻全力以赴 。別太為難自己 ，先從幾項或幾週較輕鬆的訓練開始吧 。Milton 說 ：「即使是訓練有素的人 ，也要從較低階的程度開始 ；但比起訓練經驗較少的人 ，他們可能更快就能增加訓練難度」。千萬別在剛開始訓練時 ，就因受傷或運動過頭而無法繼續 。



長時間休息後再重返運動的懷抱 ，可能感覺不會太好 ，外觀看起來也不怎麼樣(像是大人不怎麼靈巧的側翻 ，嗯) 。不過，現在你已經知道 ，即使是隔了數月甚至數年 ，體能仍不會退回原點 ，進步速度還可能會比你最初投入練習時還快 。到時候 ，不要忘記好好感謝你的大腦和肌肉 ！