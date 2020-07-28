肌肉記憶如何加快訓練進度

我們的大腦常記不住一些特定的事情，例如信用卡號碼 (也許是好事) 或太陽眼鏡 (就在你的頭上)，但你可能多年沒碰滑雪板，卻仍記得怎麼滑雪，或長大後就不再練體操，不過卻還記得怎麼做側手翻。
「肌肉記憶」就是能讓你從中斷處找回感覺的身體能力，但你的肌肉實際上並沒有記住任何東西，而是由大腦記下這些運動技能。Heather Milton 是紐約大學 Langone 健康運動中心的執業臨床運動生理學家兼負責人，同時也是肌力與體能訓練專家，她這麼解釋：「不斷重複某個特定動作時，就會訓練到肌肉神經系統，最後中樞神經系統就能在不經大腦思考的情況下，學會流暢且協調地進行該動作。」(不過她也表示，這不是忽略標準姿勢的藉口。)
雖然我們都知道肌肉記憶主要在大腦中運作，但研究人員最近發現一種更直接的肌肉記憶，稱為「表觀遺傳記憶」，這種記憶會在肌力訓練時於肌肉內運作。在這種情況下，肌肉內的 DNA 能夠根據使用方式進行調整，為肌肉組織做好準備以備未來之用。事實上，有一份發表在《Medicine & Science in Sports & Exercise》期刊的新研究發現，肌肉其實能以分子等級的單位，從過去的阻力訓練中儲存記憶長達 20 週。有了這種肌肉記憶，即使 (長時間) 中斷健身，也可以快速跟上進度。
這一切聽起來是否令人難以置信？那請再看看下面的結論：在一項研究中，參與者每週進行三次單腿肌力訓練，持續 10 週，然後中斷訓練整整五個月。位在斯德哥爾摩的瑞典運動與健康科學學院的助理教授兼該研究作者 Marcus Moberg 表示，研究團隊發現鍛鍊過的腿明顯比沒鍛鍊過的腿強壯，而後甚至可多承受 10% 到 25% 的重量。如果你正處於休息階段，又很擔心要從頭開始的話，請記得，你現在的訓練強度，已經比剛開始訓練時高上 25% 了。
有一份發表在《Medicine & Science in Sports & Exercise》期刊的新研究發現，肌肉其實能以分子等級的單位，從過去的阻力訓練中儲存記憶長達 20 週。
Moberg 的團隊也對參與者的肌肉進行了活體組織切片，時間點包括 10 週訓練期完成後，以及五個月後最終訓練完成時。他們在訓練過的腿部發現：基因和蛋白質標記含量變多了；這兩項要素與肌肉健康、成長及肌耐力有關係，也是肌力變強的主因。
Moberg 表示，大腦和肌肉似乎可以相互合作。大腦記住了運動技能，肌肉則記憶結構變化，讓你可以快速恢復及活化減弱的肌力。
話雖如此，各位也不能以此作為不訓練的藉口，因為體能減退現象確實會在暫停運動後的幾週內開始發生，而減退程度則主要取決於運動類型和停止訓練前的體能水平。Milton 表示，我們的攝氧能力大多會在一週內減退一些，而肌力訓練的能力衰減則需要更長的時間，且影響程度因人而異。但不管你是休息一週還是五個月，都應該聽聽 Milton 的話：「如果你過去曾訓練過，那麼應該不會完全喪失訓練成效，現在的你可說是處於最佳和最初的體能狀態之間。」所以，情況還不算太糟。
這項發現並非鼓勵你一重回健身訓練，就要全力以赴。別太為難自己，先從幾項或幾週較輕鬆的訓練開始吧。Milton 說：「即使是訓練有素的人，也得從較低階的程度開始，但比起訓練量較少的人，他們很快就能增加訓練難度。」千萬別在剛開始訓練時，就因受傷或運動過頭而無法繼續。
長時間休息後再重返運動的懷抱，感覺可能不大習慣，而動作也可能有點彆扭 (像是大人在做側手翻)。不過，即使是數個月甚至數年後，體能並不會退回原點，進步速度還可能會比原本練習時還快。只要這麼想，就會覺得動力無窮。這時候，可別忘了要好好感謝大腦和肌肉！