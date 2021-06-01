只做自身體重運動就夠了嗎？

舉個例子，體重約 68 公斤的人做了三組各 10 下的蹲跳，這個有雙重效果的自重運動既能培養肌力，也能燃燒卡路里。你可能會認為他出了 68 公斤的力讓自己騰空，但他其實扛起了 2,040 公斤的重量。



奧勒岡大學人體生理學教授兼運動與環境生理學實驗室共同主持人 Christopher Minson 博士表示：「跳躍和著地時施加在肌肉上的力道超乎想像地高。」他說，事實上，這力道之大，光只是做爆發式自重運動，「都能幫助肌肉在你回到健身房時，適應強度更大的舉重訓練。」



大有好處的自重活動不是只有增強式訓練，或快速跳躍運動而已。美國運動醫學學會的期刊所發表的一篇專文發現，相較於傳統的重量訓練，自重高強度訓練在減少體脂、提升最大攝氧量 (衡量有氧適能的一項指標) 和肌耐力上，有相同甚至更好的效果。《The Journal of Strength and Conditioning Research》的一項研究顯示，在增強上半身肌力和肌肉密度上，伏地挺身和卧推一樣有效。波蘭研究人員所做的一項研究發現，10 週只做自重訓練的女性不僅肌力和耐力有所改善，靈活度也因此提升；作者表示，男性應該也能得到類似的研究結果。



除此之外，Minson 表示，沒有器材可用時，大多數人能以較輕鬆的方式來鍛鍊體魄，讓所做的每一個動作發揮最大的成效。由於不用出力負重，因此動作幅度和本體感覺 (能感受到肢體的位置) 較佳，無須過度思考就能快速活動，不論是在健身房、運動場，還是單純下樓梯，都有利於從事各種動作。



簡單明瞭：一般成年人都有足夠的骨質量，無須增加重量，就能鍛鍊肌肉。Minson 表示：「也有許多機會可以提高自重運動的強度，持續漸進地增加肌肉負重。」事實上，無論是否負重，這都是變強壯、變健美的秘密武器。繼續閱讀，瞭解如何展開訓練。