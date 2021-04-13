指導

教練經驗談：「如何化悲痛為力量？」

亞利桑那大學的 Adia Barnes 教導一位網球選手如何將對母親的回憶化為力量，成為更出色的運動員。

運動員如何在失去摯愛後藉由運動走過傷痛

「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。

問：

嘿，教練，

跟陌生人說這些感覺有點奇怪，我的母親約在一年前過世。這很難熬，不過朋友、家人，以及一位很棒的治療師給了我莫大的支持。我寫信給你是因為，我媽媽除了是很棒的母親外，也是我的第一位網球教練和我最重要的啦啦隊。她會出席觀看我的每一場比賽以及多數的練習。如今她已經離去，我才明白她帶給我多大的激勵。一年前，我毫不懷疑網球一直都會是我的人生重心。但現在，打球變得毫無意義。大多數的日子我還是會練習，但我必須勉強自己才能露臉。我聽說出色的球員很懂得善用這樣的內心之火，而我擔心自己已喪失這樣的動力。我要如何重燃鬥志？還是我應該乾脆尋找新的人生重心？

緬懷非凡的網球教練與幫手 (Missing Amazing Tennis Coach and Helper，MATCH)
17 歲的網球員

答：

MATCH，我感到很遺憾，這實在太不幸了。

你的母親成就了現在的你，其中也包含成為一名網球選手。

我希望你知道，因為失去她而感到悲傷是沒有關係的，暫時不想打網球也沒關係，因為事情有了這麼大的變化。改變幾乎總是令人難以接受。

兩年前我也歷經了另一種不幸的狀況。我流產了，這真的很難熬，我對那次的懷孕寄予如此大的厚望。我知道這兩者不能相提並論，但我猜想在年輕時失去父母，可能也會感到失去了希望。你們一起規劃了這麼多事情，而現在那個人已經離開。

但她並沒有完全離開，對吧？她仍存在你心中，因此，她仍以這種方式在看顧著你。

我自己也是一名母親，我有一個 5 歲大的兒子和一個新生的女寶寶，我知道如果我發生了什麼事，我會希望他們繼續過自己的人生。當你想到你的母親時，可以想想她會希望你怎麼做。聽起來她喜歡參與你的比賽，喜歡看你打球。如果真是這樣，那就以此作為驅策自己前進的動力，將你對她的愛化為你的熱情。你知道自己可以用擊敗對手來紀念她嗎？我想她會喜歡的，我是這麼相信的！讓自己用心投入其中。

這或許聽起來很奇怪，但在媽媽過世後，我有時會思考她會希望我怎麼做。

我知道如果我坐在那裡為她哭泣，她肯定會踹我。我並不是說你不該哭！你該哭。像我一定會哭。但如果我只是哭，我母親的魂魄大概會啟動我屋子裡的火災警報，我會知道是她在告訴我：「Adia，不要老是坐著，要持續前進！出發吧！」

運動員如何在失去摯愛後藉由運動走過傷痛

……可以去接觸能瞭解你經歷的人。

但如果比賽不是你現在的職志，你該如何讓自己持續前進？你因為有人指導而獲益匪淺，因此我認為，將這份情傳承下去能讓你從中獲得許多。或許可以義務性指導年輕的球員，或是參與以你母親為名發起的募款活動。

我無法想像如果不去做這類的事情會怎樣。不久前，我發起了一個非營利活動。我向球員募集穿過的運動服和鞋子，送給無法負擔這類物品的男孩和女孩。這件事做起來是如此容易，而孩子們臉上的神情是如此動人。

你或許也會想去接觸能瞭解你經歷的人。對我來說，和其他有同樣經歷的女性談論我流產的經驗真的很有幫助，而對她們來說，和我分享自己的故事，也是如此。當我在公開的論壇談論這件事的一年後，仍有女性會到校園裡找我，告訴我這對她們來說有多大的幫助。我認為這或許對你也有幫助，可以去尋找和你同齡的喪慟團體並分享故事。

……從事運動會讓你學到很多東西，從事運動的孩子比不運動的孩子更懂得去因應許多事情。

如果你想探索網球以外的熱情，你該去試試看。但如果是我，我不會立刻做出任何重大的決定，包括決定放棄所從事的運動。現在你可能會覺得打網球很難，可能需要一點時間才能重拾熱情，因此，請溫柔地對待自己。只要記得從事運動會讓你學到很多東西，從事運動的孩子比不運動的孩子更懂得去因應許多事情。就像我的姐妹，她沒有從事運動，無法像我一樣面對逆境。她會說：「在歷經人生如此重大的劇變後，你是如何前進的？」而我會說：「我怎麼能不前進呢？」網球或許正是有助你度過這無比痛苦時刻的良藥。

聽起來你的母親會希望你能夠走出來，而這需要時間、練習，而且在有需要時，你可以仰賴運動。相信我。我相信你會重拾對比賽的熱愛。你會從中恢復，帶著你對母親的回憶，甚至表現得比以往更出色。

Barnes 教練

Adia Barnes 是亞利桑那大學女子籃球隊的總教練。在 2011 年和 2020 年，她入圍了奈史密斯學院年度最佳教練獎。過去是華盛頓大學的助理教練，同時也從事廣播工作；在 WNBA 打過七個賽季，協助帶領 Seattle Storm 取得冠軍；並為五國的國際球隊提升實力。在亞利桑那 Wildcats 隊擔任球員時，Barnes 創下 22 項個人紀錄，許多至今尚未被打破。她也因對社群的參與而榮獲許多獎項。

寫電子郵件至 askthecoach@nike.com，詢問教練要如何強化運動和健身時的心態。

插圖：Harrison Freeman

運動員如何在失去摯愛後藉由運動走過傷痛

更進一步

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得更多專家提供的心理調適、運動、營養、恢復和睡眠建議。

立即試用 NTC

更進一步

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得更多專家提供的心理調適、運動、營養、恢復和睡眠建議。

立即試用 NTC

相關精彩故事

在壓力下不再怯場還能進攻得分的方法

指導

教練經驗談：為什麼我會在比賽中失常？

大輸特輸後如何東山再起

指導

教練經驗談：如何在重大的失敗後迅速恢復？

避免心力交瘁、在運動和生活間找到健康平衡的方法

指導

詢問教練：有沒有努力過頭這回事？

保持居家訓練的動力

指導

詢問教練：如何在家維持訓練動力？

不找藉口、全心投入練習的方法

指導

教練經驗談：「如何戒掉找藉口的習慣？」