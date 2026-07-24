運動員如何在失去摯愛後藉由運動走過傷痛

MATCH，我感到很遺憾，這實在太不幸了。



你的母親成就了現在的你，其中也包含成為一名網球選手。



我希望你知道，因為失去她而感到悲傷是沒有關係的，暫時不想打網球也沒關係，因為事情有了這麼大的變化。改變幾乎總是令人難以接受。



兩年前我也歷經了另一種不幸的狀況。我流產了，這真的很難熬，我對那次的懷孕寄予如此大的厚望。我知道這兩者不能相提並論，但我猜想在年輕時失去父母，可能也會感到失去了希望。你們一起規劃了這麼多事情，而現在那個人已經離開。



但她並沒有完全離開，對吧？她仍存在你心中，因此，她仍以這種方式在看顧著你。





我自己也是一名母親，我有一個 5 歲大的兒子和一個新生的女寶寶，我知道如果我發生了什麼事，我會希望他們繼續過自己的人生。當你想到你的母親時，可以想想她會希望你怎麼做。聽起來她喜歡參與你的比賽，喜歡看你打球。如果真是這樣，那就以此作為驅策自己前進的動力，將你對她的愛化為你的熱情。你知道自己可以用擊敗對手來紀念她嗎？我想她會喜歡的，我是這麼相信的！讓自己用心投入其中。



這或許聽起來很奇怪，但在媽媽過世後，我有時會思考她會希望我怎麼做。



我知道如果我坐在那裡為她哭泣，她肯定會踹我。我並不是說你不該哭！你該哭。像我一定會哭。但如果我只是哭，我母親的魂魄大概會啟動我屋子裡的火災警報，我會知道是她在告訴我：「Adia，不要老是坐著，要持續前進！出發吧！」