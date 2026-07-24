運動員如何在失去摯愛後藉由運動走過傷痛

教練經驗談：「如何化悲痛為力量？」
指導
亞利桑那大學的 Adia Barnes 教導一位網球選手如何將對母親的回憶化為力量，成為更出色的運動員。
「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
嘿，教練，
跟陌生人說這些感覺有點奇怪，我的母親約在一年前過世。這很難熬，不過朋友、家人，以及一位很棒的治療師給了我莫大的支持。我寫信給你是因為，我媽媽除了是很棒的母親外，也是我的第一位網球教練和我最重要的啦啦隊。她會出席觀看我的每一場比賽以及多數的練習。如今她已經離去，我才明白她帶給我多大的激勵。一年前，我毫不懷疑網球一直都會是我的人生重心。但現在，打球變得毫無意義。大多數的日子我還是會練習，但我必須勉強自己才能露臉。我聽說出色的球員很懂得善用這樣的內心之火，而我擔心自己已喪失這樣的動力。我要如何重燃鬥志？還是我應該乾脆尋找新的人生重心？
緬懷非凡的網球教練與幫手 (Missing Amazing Tennis Coach and Helper，MATCH)
17 歲的網球員
答：
MATCH，我感到很遺憾，這實在太不幸了。
你的母親成就了現在的你，其中也包含成為一名網球選手。
我希望你知道，因為失去她而感到悲傷是沒有關係的，暫時不想打網球也沒關係，因為事情有了這麼大的變化。改變幾乎總是令人難以接受。
兩年前我也歷經了另一種不幸的狀況。我流產了，這真的很難熬，我對那次的懷孕寄予如此大的厚望。我知道這兩者不能相提並論，但我猜想在年輕時失去父母，可能也會感到失去了希望。你們一起規劃了這麼多事情，而現在那個人已經離開。
但她並沒有完全離開，對吧？她仍存在你心中，因此，她仍以這種方式在看顧著你。
我自己也是一名母親，我有一個 5 歲大的兒子和一個新生的女寶寶，我知道如果我發生了什麼事，我會希望他們繼續過自己的人生。當你想到你的母親時，可以想想她會希望你怎麼做。聽起來她喜歡參與你的比賽，喜歡看你打球。如果真是這樣，那就以此作為驅策自己前進的動力，將你對她的愛化為你的熱情。你知道自己可以用擊敗對手來紀念她嗎？我想她會喜歡的，我是這麼相信的！讓自己用心投入其中。
這或許聽起來很奇怪，但在媽媽過世後，我有時會思考她會希望我怎麼做。
我知道如果我坐在那裡為她哭泣，她肯定會踹我。我並不是說你不該哭！你該哭。像我一定會哭。但如果我只是哭，我母親的魂魄大概會啟動我屋子裡的火災警報，我會知道是她在告訴我：「Adia，不要老是坐著，要持續前進！出發吧！」
……可以去接觸能瞭解你經歷的人。
但如果比賽不是你現在的職志，你該如何讓自己持續前進？你因為有人指導而獲益匪淺，因此我認為，將這份情傳承下去能讓你從中獲得許多。或許可以義務性指導年輕的球員，或是參與以你母親為名發起的募款活動。
我無法想像如果不去做這類的事情會怎樣。不久前，我發起了一個非營利活動。我向球員募集穿過的運動服和鞋子，送給無法負擔這類物品的男孩和女孩。這件事做起來是如此容易，而孩子們臉上的神情是如此動人。
你或許也會想去接觸能瞭解你經歷的人。對我來說，和其他有同樣經歷的女性談論我流產的經驗真的很有幫助，而對她們來說，和我分享自己的故事，也是如此。當我在公開的論壇談論這件事的一年後，仍有女性會到校園裡找我，告訴我這對她們來說有多大的幫助。我認為這或許對你也有幫助，可以去尋找和你同齡的喪慟團體並分享故事。
……從事運動會讓你學到很多東西，從事運動的孩子比不運動的孩子更懂得去因應許多事情。
如果你想探索網球以外的熱情，你該去試試看。但如果是我，我不會立刻做出任何重大的決定，包括決定放棄所從事的運動。現在你可能會覺得打網球很難，可能需要一點時間才能重拾熱情，因此，請溫柔地對待自己。只要記得從事運動會讓你學到很多東西，從事運動的孩子比不運動的孩子更懂得去因應許多事情。就像我的姐妹，她沒有從事運動，無法像我一樣面對逆境。她會說：「在歷經人生如此重大的劇變後，你是如何前進的？」而我會說：「我怎麼能不前進呢？」網球或許正是有助你度過這無比痛苦時刻的良藥。
聽起來你的母親會希望你能夠走出來，而這需要時間、練習，而且在有需要時，你可以仰賴運動。相信我。我相信你會重拾對比賽的熱愛。你會從中恢復，帶著你對母親的回憶，甚至表現得比以往更出色。
Barnes 教練
Adia Barnes 是亞利桑那大學女子籃球隊的總教練。在 2011 年和 2020 年，她入圍了奈史密斯學院年度最佳教練獎。過去是華盛頓大學的助理教練，同時也從事廣播工作；在 WNBA 打過七個賽季，協助帶領 Seattle Storm 取得冠軍；並為五國的國際球隊提升實力。在亞利桑那 Wildcats 隊擔任球員時，Barnes 創下 22 項個人紀錄，許多至今尚未被打破。她也因對社群的參與而榮獲許多獎項。
插圖：Harrison Freeman