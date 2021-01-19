練習仰臥推舉的方法和原因

指導
上一次更新：2021年1月19日

Nike Training 的建議

有一個理由可以說明為何健身房裡常有人問起：「你臥推可以做幾下？」。健力「三巨頭」之一：槓鈴臥推可鍛鍊出優異的上半身肌力，加上每一下臥推可活動到的肌肉纖維數量，不難想見也能鍛鍊出力量。準備好要嘗試這出色的動作，或讓自己的臥推更臻於完美嗎？Nike Master Trainer Betina Gozo 在此助你一臂之力。

會鍛鍊到的肌肉

仰臥推舉基本上就是仰臥的負重伏地挺身，可訓練你的胸部 (胸大肌、胸小肌、前鋸肌和鎖骨下肌)、肩部、三頭肌和腹肌同時運作。不論是舉槓鈴還是啞鈴，都是由脊椎沿線肌肉 (豎脊肌)，以及背闊肌和肩關節旋轉肌群在支撐你的舉重。

仰臥推舉的好處

  1. 你將能改善上半身的整體肌力，在進行各種推力運動，包括伏地挺身、肩上推舉和推動家具時，感覺更輕鬆。
  2. 仰臥推舉可同時活動到如此多種肌肉，所以也有助鍛鍊肌肉量，而且比大多數的上半身運動更快看到明顯的肌肉線條。數量和重量將大大決定你的結果，因此請按照目標微調你的例行訓練 (以下將有更詳細說明)。
  3. 像這樣大規模的複合耐力動作也能改善會隨著年紀衰退的骨骼健康。

鍛鍊時機

仰臥推舉應專供著重肌力和肌肉量的健身使用。請慢慢來，並專注在你的姿勢上。如果你想鍛鍊肌力或肌肉，請從每組 12 至 15 下的 3 組動作開始，最後 3 至 5 下採用略有難度但仍可承受的重量。幾週後可增加重量，並將次數減為每組 10 至 12 下的 3 組動作。之後再過兩至三週，可再度增加重量，並將次數減為每組 6 至 10 下的 3 組動作。如果你想鍛鍊力量，可試著從每組 1 至 3 下的 3 至 5 組動作開始，每一下都採用極具挑戰性的重量。

正確做槓鈴臥推

  1. 臉部朝上，躺在臥推凳上，雙腿彎曲，腳踩平在地板上，將槓鈴架在臉部上方，這是起始位置。
  2. 雙臂間距略寬於肩，正握抓取槓鈴。肩膀往後收並下放，同時收緊核心、拱背，讓下背部離開臥推凳，臀肌靠著臥推凳，用雙腳的力量推動。
  3. 伸出雙臂，將槓鈴從架上取下，接著緩慢地將手臂向前伸直，直到槓鈴位於胸部上方，這是起始動作。將槓鈴放下，同時彎曲手臂，讓手臂和手肘形成 45 至 70 度的角度，直到槓鈴掠過胸前。
  4. 將槓鈴推回至起始位置。這樣算完成 1 下。
  5. 重複動作，接著將槓鈴放回架上。

小小提醒：使用捕手

隨著重量加重，務必要請搭檔來協助你將槓鈴從架上取下，擺在適當的位置，並在你推舉感到吃力時助你一臂之力。因為躺下時你無法快速動作，受傷的機率會提高。

簡化動作

使用空槓鈴來減輕負重 (意思是不加舉重槓片；典型的女性槓鈴約為 16 公斤，而典型的男性槓鈴重量為 20 公斤，所以還是有點重量。或是你也能改舉啞鈴，但值得注意的是，重的啞鈴可能甚至更具挑戰性，因為你無法用較強壯的一側來輔助舉重。如果動作幅度對你來說有點棘手，可臉部朝上靠在地板上，進行地板臥推，並將手臂壓低至三頭肌碰到地板為止。

強化動作

可試著進行上斜式推舉，將臥推凳升高 45 度。這個變化式可強化鍛鍊你的肩部。

一起訓練吧

透過 Nike Training Club 應用程式掌握終極訓練資源。從專家設計的運動計畫到關於營養、心態、恢復及睡眠的全方位秘訣，NTC 是締造出色表現的必備利器。

正確的仰臥推舉姿勢與肌肉鍛鍊部位, 加入 Nike Training Club

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載
正確的仰臥推舉姿勢與肌肉鍛鍊部位, 加入 Nike Training Club

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載

初始發布：2020年8月7日