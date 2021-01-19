正確的仰臥推舉姿勢與肌肉鍛鍊部位

仰臥推舉應專供著重肌力和肌肉量的健身使用。請慢慢來，並專注在你的姿勢上。如果你想鍛鍊肌力或肌肉，請從每組 12 至 15 下的 3 組動作開始，最後 3 至 5 下採用略有難度但仍可承受的重量。幾週後可增加重量，並將次數減為每組 10 至 12 下的 3 組動作。之後再過兩至三週，可再度增加重量，並將次數減為每組 6 至 10 下的 3 組動作。如果你想鍛鍊力量，可試著從每組 1 至 3 下的 3 至 5 組動作開始，每一下都採用極具挑戰性的重量。