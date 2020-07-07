如何幫助孩子愛上運動

讓孩子愛上運動
指導
Nike Training 的建議
以下提供三種方式，幫助孩子培養終生運動習慣。
你熱愛運動，而且希望孩子跟你一樣。只要給他們所需的鼓勵、啟發和指導，就能幫助他們培養終生的日常運動習慣。以下提供三種讓你步入正軌的方法。
如果你和孩子向來很享受一起從事體能活動，不論是在後院裡踢足球，還是按照 Brian 和 Bella Nunez 設計的「健身冒險」計畫，進行輕鬆愉快的運動計畫，你便已經贏在起跑點。科技 (電視、電腦、平板電腦) 往往讓孩子久坐不起，因此任何伸展的活動對所有人來說都是很大的進展。
儘管你和孩子可能都樂在其中，但如果你希望運動成為一生的習慣，將眼光放得更高更遠永遠都不會太早。擔任 Nike Master Trainer 的 Brian Nunez 說：「兒時經歷不是讓人愛上運動，就是恨之入骨，這種好惡還有可能持續終生。為人父母，你會希望趁孩子還小時，在體育課、運動和競賽 (以及生活的各個層面) 變得越來越嚴肅之前，盡可能為他們創造許多正面的體驗。」
將運動當成玩樂是一種方式，但為了讓他們與活動建立起健康且持續一生的關係，你可能需要更深入地奠定基礎。具體方法如下。
01. 以身作則。
孩子雖然會假裝沒在聽你講話，但他們無時無刻都在聽。與 Nike 社群與社區影響力團隊合作的 Coaching Peace Consulting 創辦人 Diana Cutaia 說：「每次你在談論活動時，即使只是你個人的訓練，都是讓孩子愛上健身或倒胃口的機會。」
Cutaia 表示，每當你在準備運動或剛運動回來時，不妨用樂觀的詞彙形容體能活動。例如，不要說「媽咪今天必須健身」或「爹地跑到精疲力盡」之類的話，可試著說「媽咪今天等不及要健身了」或「爹地這麼努力鍛鍊肌肉，他是不是很強壯？」Nunez 表示認同，孩子越是看到你對活動的追求並聽到你有多樂在其中，他們越能將運動與正能量連結。
02. 為他們做好成功的準備。
Cutaia 表示，只要懷著善意即可，父母有時會過度激勵孩子活動，卻忘了教導他們該怎麼做。她說：「你當然希望能鼓勵他們完成整個活動，但你必須先教導他們，這樣他們才能真正完成你的要求。」如果他們覺得自己無法勝任，你很可能會讓他們感到沮喪而放棄。
唯有孩子有足夠的自信時，才會真正聽進你的信心喊話，這些話才能發揮更久的效果。
Cutaia 說，下次在你耐心教導他們進行動態遊戲或健身時，可花幾分鐘時間說明並示範你希望他們怎麼做。Nunez 補充，你甚至可以請他們學你的樣子，或是模仿他們想像得到的動物，藉此維持姿勢或進行你形容的動作。不論是哪種方式，在你啟動啦啦隊模式之前，務必要讓他們盡可能瞭解這項運動。唯有孩子有足夠的自信時，才會真正聽進你的信心喊話，這些話才能發揮更久的效果。
03. 獎勵過程，而非結果。
但願至今你已瞭解，在個人訓練中不要凡事追求完美，而應重視過程，並慶祝每一個小小的勝利，這樣才有動力做更多的運動。從事活動時，你的孩子也是一樣。他們想要榮譽勳章，但 Cutaia 表示，你可以自由選擇是否要在他們最需要支持的時刻給予這樣的鼓勵，讚賞他們當下付出的努力。
可以說類似這樣的話：「我看你做伏地挺身的表現越來越好了。做伏地挺身很辛苦，但你更頑強。」
假設你的孩子正為了做改良版伏地挺身所苦，與其讓他們決定自己做不到，不如請他們將身體朝地面壓低，然後停住。Cutaia 說，告訴他們：「瞧，你已經完成半下伏地挺身了！」下次請他們嘗試做後半下，最後再合而為一，而且全程都為他們的進步喝采。你甚至可以和他們寫成長日誌，讓他們記錄每週的壯舉。她解釋：「認可他們投入的精力並讓他們對此感覺良好，這點非常重要。」可以說類似這樣的話：「你今天願意運動讓我感到好驕傲」，或是「我看你做伏地挺身的表現越來越好了。做伏地挺身很辛苦，但你更頑強。」
最終，讓你愛上健身的原因也能讓你的孩子同樣愛上健身。只要給他們適當的助力：鼓舞、指導和認可，就能讓他們更接近自己一生的愛。
假設你的孩子正為了做改良版伏地挺身所苦，與其讓他們決定自己做不到，不如請他們將身體朝地面壓低，然後停住。Cutaia 說，告訴他們：「瞧，你已經完成半下伏地挺身了！」下次請他們嘗試做後半下，最後再合而為一，而且全程都為他們的進步喝采。你甚至可以和他們寫成長日誌，讓他們記錄每週的壯舉。她解釋：「認可他們投入的精力並讓他們對此感覺良好，這點非常重要。」可以說類似這樣的話：「你今天願意運動讓我感到好驕傲」，或是「我看你做伏地挺身的表現越來越好了。做伏地挺身很辛苦，但你更頑強。」
最終，讓你愛上健身的原因也能讓你的孩子同樣愛上健身。只要給他們適當的助力：鼓舞、指導和認可，就能讓他們更接近自己一生的愛。