如何幫助孩子愛上運動

01. 以身作則。



孩子雖然會假裝沒在聽你講話，但他們無時無刻都在聽。與 Nike 社群與社區影響力團隊合作的 Coaching Peace Consulting 創辦人 Diana Cutaia 說：「每次你在談論活動時，即使只是你個人的訓練，都是讓孩子愛上健身或倒胃口的機會。」



Cutaia 表示，每當你在準備運動或剛運動回來時，不妨用樂觀的詞彙形容體能活動。例如，不要說「媽咪今天必須健身」或「爹地跑到精疲力盡」之類的話，可試著說「媽咪今天等不及要健身了」或「爹地這麼努力鍛鍊肌肉，他是不是很強壯？」Nunez 表示認同，孩子越是看到你對活動的追求並聽到你有多樂在其中，他們越能將運動與正能量連結。



02. 為他們做好成功的準備。



Cutaia 表示，只要懷著善意即可，父母有時會過度激勵孩子活動，卻忘了教導他們該怎麼做。她說：「你當然希望能鼓勵他們完成整個活動，但你必須先教導他們，這樣他們才能真正完成你的要求。」如果他們覺得自己無法勝任，你很可能會讓他們感到沮喪而放棄。