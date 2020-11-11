成效良好的跑者健康飲食秘訣

保持良好的飲食習慣能讓人感覺良好。傳聞上，我們相信這是真的。證據也顯示，好的營養能在微觀層面上為身體帶來正面的改變。



飲食中所含的營養素能滋養我們的粒線體，也就是細胞裡的發動引擎。這些粒線體為身體的所有活動提供動力來源，包括呼吸、分泌不可或缺的荷爾蒙及活動肌肉。Precision Nutrition (為專業和一般運動員提供健康指導的公司) 的合法營養師兼營養總監 Brian St. Pierre 表示：「食物的品質越好，身體所能產生的力量也越大。」



St. Pierre 說：「攝取完整的蔬菜、水果、蛋白質，以及盡量減少加工處理過程的食物，可以讓心情變好、提高活力、改善睡眠與恢復狀況。這些長期下來產生的成效，能讓我們成為更出色的跑者。」



這聽起來像是生活常識，而我們之所以無法養成這樣的飲食習慣，最大的一個原因就是我們總是帶著要做到盡善盡美的期望。St. Pierre 指出：「對於飲食，大家總是會選擇不成功便成仁、毫不妥協的做法，接著便因為無法持之以恆而失敗。」輕輕鬆鬆就能變成習慣的健康小改變，是讓自己堅持下去的方法。



St. Pierre 說：「對於飲食，不妨採取循序漸進的方式。也就是要問問自己：『在營養的選擇上，有哪些小地方可以做得比現在好一點？』」也許是每天少喝一點汽水，或是午餐用一份水果代替一塊餅乾。St. Pierre 指出，我們可以做點小變化，接下來每個星期都問問自己同樣的問題。



他說道：「在各位不知不覺間，飲食就會大有轉變。」而這樣的改變並非一夕之間就能辦到。