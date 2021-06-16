一次改變人生的受傷，幫助高爾夫職業好手 Carlos Brown 發現力量

Carlos 相信人生就像高爾夫球課一樣，處在無法控制的環境。「你必須掌握可控制的事」，這是他反覆思考的格言。若非這個意外，他也許不會成為任何人的希望燈塔，但是當無法控制的事情發生後，他必須迅速適應新的現實。他將快速適應能力歸因於他的信念，他說這讓他感到踏實有自信，並能迅速正視新的情勢。他的支援系統也是另一功臣：那些在他術後醒來陪伴身邊的人。他說他現在也渴望自己能為有同樣經歷的人提供支援系統。「截肢的兒童如果看到我，可能也會想『你知道嗎！我可以成為職業高爾夫選手，我也能打高爾夫球』。」



在上面的影片中，Carlos 分享他的故事，並闡述他如何克服身心障礙，重新看待人生與他熱愛的運動。