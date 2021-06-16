一次改變人生的受傷，幫助高爾夫職業好手 Carlos Brown 發現力量

改變一生的受傷經驗幫助這名職業高爾夫選手在失去中找到勇氣
運動員*
當 Carlos Brown 的職業生涯正要起飛，一場意外強迫他重新思考人生，以及他對高爾夫球的熱愛。
「Moving Mountains」系列關注運動員如何持續不懈地在運動中探索個人意義。
任何打過高爾夫球的人都深知這項運動的不可預測性。不斷變化的微風會在最後一刻改變球的路徑；差勁的回彈讓球跑進樹林中；一根樹枝也足以影響軌道，讓球飛至果嶺遙遠的另一側；也可能是上天的詛咒，你看著球慢慢滾進湖中，也跟著咒罵了起來。高爾夫球在許多層面都體現出人生的多變。來自德州達拉斯且曾經獲獎的高爾夫球教練 Carlos Brown 深刻明白這項運動的不可預測性。曾身為職業高爾夫選手的他，如今站在第九洞旁，精湛地判讀果嶺地形，也由衷地感激自己還能站在這裡。
Carlos 在 2016 年教課的過程中，從高爾夫球車走下來時，不小心踩到埋在深處的灑水器頭，嚴重扭傷腳踝。這本來不是一件大事，但傷口內部感染，他被緊急送往急診室就醫。當他術後醒來，左小腿已經被截肢了。
在白人主導的運動中，身為一位黑人教練，Carlos 一直都屬於小眾族群。如今，作為被截肢的黑人高爾夫職業選手，他更是少數中的少數。Carlos 說：「我代表兩個比我個人還要龐大的族群，我不能便宜行事，我不能欺騙大眾。」但也因為如此，他下定決心要找到一線生機。
「我真的好喜歡站在這裡，喜歡自己在做的事，我熱愛當職業高爾夫選手……」
在截肢之後，每一件事都變得異常困難。換衣服、走到發球區或是在推桿後彎腰撿球。但 Carlos 從來不認為他再也無法回去教高爾夫球了。相反地，整個過程像是一個淨化療程。他說：「我知道我會再次打球，我知道我會回去教課，但我當時不知道這是一趟脫胎換骨的旅程。」當 Carlos 痊癒之後，他必須重新學習以前對他來說輕而易舉的事情，他將受傷視為學習樂觀與感謝的機會，而不是用負面情緒或懊悔來面對。他表示：「我發現，我真的好喜歡站在這裡，喜歡自己在做的事，我熱愛當職業高爾夫選手，熱愛打高爾夫球。」
回到果嶺上，Carlos 斟酌評估一個八呎距離的推桿。他的義肢是由同為高爾夫球手的專業人士，為高爾夫球手所設計的，讓他不再只能用眼睛判斷腳下的果嶺地形，也能實際感受。他說：「我會感到有點不舒服，即便是輕微感受，我也能察覺，而這其實對我很有幫助。」有一句話能代表他人生的全新樣貌：其他人視為失去的經驗，在 Carlos 眼裡都是收穫。他站在推桿處，將球精準擊出，並看著球緩緩落入洞口。
「截肢的兒童如果看到我，可能也會想『你知道嗎！我可以成為職業高爾夫選手，我也能打高爾夫球』。」
Carlos 相信人生就像高爾夫球課一樣，處在無法控制的環境。「你必須掌握可控制的事」，這是他反覆思考的格言。若非這個意外，他也許不會成為任何人的希望燈塔，但是當無法控制的事情發生後，他必須迅速適應新的現實。他將快速適應能力歸因於他的信念，他說這讓他感到踏實有自信，並能迅速正視新的情勢。他的支援系統也是另一功臣：那些在他術後醒來陪伴身邊的人。他說他現在也渴望自己能為有同樣經歷的人提供支援系統。「截肢的兒童如果看到我，可能也會想『你知道嗎！我可以成為職業高爾夫選手，我也能打高爾夫球』。」
在上面的影片中，Carlos 分享他的故事，並闡述他如何克服身心障礙，重新看待人生與他熱愛的運動。
文字作者：Nickolaus Sugai
攝影師：Eli Durst
影片製作：Shern Sharma
撰寫時間：2020 年 9 月