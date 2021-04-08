克羅埃西亞 Gajnice 的場邊風華

克羅埃西亞社區球場彈躍再襲
社群
克羅埃西亞的新世代籃球員重新翻修當地球場，接著再次凝聚這個社區。
在克羅埃西亞 Gajnice 勞工階級郊區的陰暗夜晚，有一群人在籃球場的底線遊蕩。柔和的黃光照著他們，使他們的影子隱約落在球場兩側的大樓上。白色計程車來來往往，穿越通勤列車旁的鐵絲網柵欄，車輪摩擦鐵軌的聲音宛如節奏分明的背景音樂，帶動了整體的氛圍。
這裡是 Gajnice 著名的 Taxi Court：這個社區的驕傲，該都會熱區的中心。大家在這裡閒聊、聚會，當然也少不了打球。夜幕低垂，小雨開始落下，斑斕的柏油路開始變暗，但大家都不趕時間，彼此分享老笑話、講垃圾話，也不忘更新近況。一些球員是從附近的公寓走來，或在開車回家的路上特地過來，直接在車上把工作服換掉。
用克羅埃西亞語低沉地說：「好，我們開始吧。」
「我們讓這座球場、這個社區變成家喻戶曉的地點。」
Ivan Krizmanic
轉眼間，他們褪下外衣、繫緊鞋帶，一場疾速的五對五比賽即將開始。Taxi Court 的球風只能用粗暴形容，一場比賽很少叫到四犯。往籃框進攻時，往往要付出代價，說比賽「火爆」還算客氣的呢！Ivan Krizmanic 是一名動作俐落流暢的後衛，以變化萬千的運球過人著名，他說道：「我們的練習都是以粗暴的比賽方式為主，沒有乖乖屈服與輕鬆得分。」
在這裡，互相尊敬是球場上最重要的事，特別是當你代表社區上場時。每年夏天，Taxi Court 都會舉辦三對三錦標賽時，附近城鎮的球員都會前來挑戰當地球隊，近年甚至還有鄰國報名參加。Ivan 說道：「我們會想擊敗他們，並說：『他們來 Gajnice，這裡是我們的主場，下次再挑戰吧。』」
不過，Taxi Court 以前並非這樣。球場年久失修，後來才有新一代扛起翻修球場的責任。身經百戰的老將 Miroslav Josic 說道：「我們換了籃板……畫了線，也架了燈光。」從那時起，這裡就變成一個令人引以為傲的地方。Ivan 補充說：「我們讓這座球場、這個社區變成家喻戶曉的地點。在我們開始打球和宣傳之前，沒有人知道這個地方。」
重要的是，無論有沒有打球，這座球場都是一個不分年齡的聚會場所。Ivan 說道：「各種人都會來到這座球場。從五歲小孩、各年齡層到五六十歲的世代，這裡歡迎所有人。」
在該球場持續獲得國際好評的同時，當地每天打球的球隊仍是一個小而緊密的家庭。他們來自各行各業，包括藥劑師、調酒師、律師及倉庫員，都因他們珍愛的比賽而連結在一起。他們每天透過群組訊息聊天、安排比賽並經常在賽後一起喝啤酒。Miroslav 回想時說道：「在這一起打球的人，對我來說不只是朋友，更像是兄弟。」