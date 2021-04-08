克羅埃西亞 Gajnice 的場邊風華

在克羅埃西亞 Gajnice 勞工階級郊區的陰暗夜晚，有一群人在籃球場的底線遊蕩。柔和的黃光照著他們，使他們的影子隱約落在球場兩側的大樓上。白色計程車來來往往，穿越通勤列車旁的鐵絲網柵欄，車輪摩擦鐵軌的聲音宛如節奏分明的背景音樂，帶動了整體的氛圍。



這裡是 Gajnice 著名的 Taxi Court：這個社區的驕傲，該都會熱區的中心。大家在這裡閒聊、聚會，當然也少不了打球。夜幕低垂，小雨開始落下，斑斕的柏油路開始變暗，但大家都不趕時間，彼此分享老笑話、講垃圾話，也不忘更新近況。一些球員是從附近的公寓走來，或在開車回家的路上特地過來，直接在車上把工作服換掉。



用克羅埃西亞語低沉地說：「好，我們開始吧。」