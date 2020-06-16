要對抗痠痛，我個人最喜歡的復原方式包括游泳、紅外線三溫暖和使用泡棉滾筒。只不過，這其中只有一項是可以在家中執行的，成本低，而且僅需幾分鐘的時間。
沒有人真的完全了解泡棉滾筒究竟為何能發揮那些作用，但它基本上就是使用工具輔助來進行徒手治療。當你接觸新的運動，或是進行高強度的活動時，使用泡棉滾筒可以幫助舒緩不適。除了減少疼痛，它還可以幫助你維持關節活動度，好讓你不會因為緊繃或是痠痛而身體卡住，進而被迫改變運動的方式。
無論是在運動前、運動後使用泡棉滾筒，對你都會有好處；早上起床第一件事就滾滾筒，或是晚上躺下睡覺前滾滾筒，也都會獲益。發現其中的奧秘了嗎？重點就是：你有沒有去做、以及你怎麼做，會比你什麼時間點做更重要。很多人發現自己適合早上起來就滾，而當天的份也就滾完了；有些人則喜歡搭配訓練去做，因為在運動的時候，你是真的非常專注在自己的身體上的。
理想上呢，你應該每天花個十分鐘滾泡棉滾筒。有些人只在單一緊繃的區塊上，輕描淡寫地滾個20秒來進行放鬆，但這樣子你不會得到什麼顯著的結果，你應該要做的是把那十分鐘花在幾個不同的、動作最受限的部位上才對。
下面是幾個很棒的著手點，也是通常我們最覺得緊繃，或是感覺動作受限的位置：
為自己找到一天當中最適合的時間，花個十分鐘來使用泡棉滾筒吧。如果一兩天之後就沒繼續了，就再挑個新時段。只要每天投入幾分鐘，你的身體就會覺得更棒，並且保持你的關節靈活度。