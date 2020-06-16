無論是在運動前、運動後使用泡棉滾筒，對你都會有好處；早上起床第一件事就滾滾筒，或是晚上躺下睡覺前滾滾筒，也都會獲益。發現其中的奧秘了嗎？重點就是：你有沒有去做、以及你怎麼做，會比你什麼時間點做更重要。很多人發現自己適合早上起來就滾，而當天的份也就滾完了；有些人則喜歡搭配訓練去做，因為在運動的時候，你是真的非常專注在自己的身體上的。



理想上呢，你應該每天花個十分鐘滾泡棉滾筒。有些人只在單一緊繃的區塊上，輕描淡寫地滾個20秒來進行放鬆，但這樣子你不會得到什麼顯著的結果，你應該要做的是把那十分鐘花在幾個不同的、動作最受限的部位上才對。