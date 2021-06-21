社群
8 輪運動助你找到真實純粹的自我
自稱異類的滑輪溜冰小隊展現社群如何打造運動避風港。
「團結無限」系列介紹挑戰現況、突破框架的運動隊伍和俱樂部。
滑輪溜冰旋風再起？可問問這群強大的滑輪手，他們已在加州長灘花式倒滑、雙腳蹲滑和旋轉多年，他們會告訴你，這項運動從未退流行，只是當下的全球危機讓更多人注意到滑輪溜冰。Kiana 說：「在只能從事戶外運動的情況下，許多人開始研究這項運動，趁機學習新事物、走出戶外，或是找到他們在封城期間無法擁有的自由」。她經常和這群運動員碰面，一起突破運動 (和時尚) 的極限。因為許多滑輪場和室內場地已經關閉，這支滑輪隊伍開始愛上街道，以及他們的彩虹後院滑輪場。
但經常有大群朋友溜冰的後院和小巷只是他們活動範圍的一小部分，他們在網路上的社群日益壯大，世界各地的滑輪溜冰手都加入了他們的行列。他們透過視訊電話和社群媒體保持聯繫、學習新技巧、改善動作並支持著彼此。他們心中都有一個使命，那就是跨越陸地和海洋的藩籬，讓大家肯定及包容身體和性別，並且為此自豪。他們認為，只要覺得自己不符合運動員的傳統定義，就能來到這座避風港。其中一名滑輪手 Jes 說：「我可以透鼓勵和加油打氣，關愛其他滑輪手。表達愛意也是在展現包容力，我們心胸開放並張開雙臂，讓人感覺受到歡迎。團體中有些人表示，他們小時候曾有因滑輪失控而丟臉的記憶，但成年後再回到滑輪上的體驗消除了過去的創傷。Jes 說：「我沒有被嘲笑，而是受到鼓舞。」
認識滑輪手
Rebel
社群 (包含地方和全球) 的領導人之一 Rebel 現年 29 歲，經營一個名為「Queer Girl Straight Skates」的大型社群媒體計畫。這項計畫推出了名為「Skate Date」的 Podcast，她藉由這個節目凝聚全球的滑輪手，加強他們的信心，報答滑輪為她帶來的幫助。她說：「當初開始滑輪溜冰時，我不只像現在這樣受到團體的歡迎，還有人跟我說，我的身體是強大的工具，會讓我成就不凡。」
Shove
34 歲的 Shove 是在 Moxi Skates 工作的藝術家，也是 Rebel 的伴侶。她們在競速滑輪的培訓中認識，喜歡穿著二手店的衣服，到滑輪場或街道上滑輪溜冰。Shove 說：「我巴不得這次的疫情快點結束，這樣我就可以在戶外舉辦盛大的滑輪活動，和共襄盛舉的上百名滑輪手一起稱霸長灘市。我懷念我們曾有過的團結，只要我們再度團結一心，對滑輪溜冰的愛就會無比強大！」
Jes
28 歲的 Jes 在 Shove 的介紹下接觸這項運動。她回想起當時的情況：「她想教我如何炸坡 (幾乎不煞車的滑板下坡)。」Jes 最終受到鼓舞後才敢嘗試。她說：「我當時渾身發抖且眼眶含淚，因為我以為我會摔得鼻青臉腫，但我沒有。」如今，她說她的風格就是隨興：「我會在滑輪場裡四處滑行，時不時加入小花招。我會試著保持帥氣和冷靜，滑行時是急不得的。」
Estro Jen
Moxi Roller Skates 網路商店的創始人 Estro Jen 從小便一直是滑輪團體的一員。儘管她對滑輪溜冰者的支持大家有目共睹，但真正令旁觀者驚豔的是她施展的空中動作 (不玩滑輪時，她是好萊塢大成本超級英雄電影中的專業特技演員)。她說：「在這個緊繃的時候，你必須珍惜自己活在世上的每分每秒，而且當朋友和你一起高飛時，就會覺得輕鬆不少。我知道滑輪鞋未來一定會變成潮鞋。」
Kiana
Kiana 在當地舉辦的體育比賽中接觸滑輪溜冰；隨後，她與同好受到 Moxi 溜冰隊影片啟發，開始在公園玩起滑輪。23 歲的 Kiana 是這個團隊的年輕成員之一，在同伴之中特別擅長鼓舞別人，同時也是捍衛權利的主力。她經常化著繽紛的小丑妝玩滑輪，證明他們具有堅守立場的性格。她說：「我將滑輪視為釋放壓力和發揮創意的方式，同時又能玩得開心。」
部分名稱與人物細節經過修改，保護本篇故事主角的隱私。
影片：Erynn Patrick
攝影：David Elliott
撰稿：Tristan McAllister
撰寫時間：2020 年 11 月