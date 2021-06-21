8 輪運動助你找到真實純粹的自我

滑輪溜冰旋風再起？可問問這群強大的滑輪手，他們已在加州長灘花式倒滑、雙腳蹲滑和旋轉多年，他們會告訴你，這項運動從未退流行，只是當下的全球危機讓更多人注意到滑輪溜冰。Kiana 說：「在只能從事戶外運動的情況下，許多人開始研究這項運動，趁機學習新事物、走出戶外，或是找到他們在封城期間無法擁有的自由」。她經常和這群運動員碰面，一起突破運動 (和時尚) 的極限。因為許多滑輪場和室內場地已經關閉，這支滑輪隊伍開始愛上街道，以及他們的彩虹後院滑輪場。



但經常有大群朋友溜冰的後院和小巷只是他們活動範圍的一小部分，他們在網路上的社群日益壯大，世界各地的滑輪溜冰手都加入了他們的行列。他們透過視訊電話和社群媒體保持聯繫、學習新技巧、改善動作並支持著彼此。他們心中都有一個使命，那就是跨越陸地和海洋的藩籬，讓大家肯定及包容身體和性別，並且為此自豪。他們認為，只要覺得自己不符合運動員的傳統定義，就能來到這座避風港。其中一名滑輪手 Jes 說：「我可以透鼓勵和加油打氣，關愛其他滑輪手。表達愛意也是在展現包容力，我們心胸開放並張開雙臂，讓人感覺受到歡迎。團體中有些人表示，他們小時候曾有因滑輪失控而丟臉的記憶，但成年後再回到滑輪上的體驗消除了過去的創傷。Jes 說：「我沒有被嘲笑，而是受到鼓舞。」