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指導

Kara Lawson——有沒有努力過頭這回事？

一名年輕運動員向杜克大學籃球隊教練 Kara Lawson 詢問一個不尋常的問題：她的獲勝意志讓她痛苦不堪。

避免心力交瘁、在運動和生活間找到健康平衡的方法

「詢問教練」是一個幫助你專注比賽的諮詢專欄。

問：

親愛的教練：

我是高中田徑比賽的跑者，最近我對於成為隊上第一名的念頭相當執著，似乎無時無刻都在想這件事，把一切事情都當成競賽，甚至練習也是。獲勝的念頭驅使我更加努力練習，全心投入比賽，但我發現自己越來越沒耐性，比以前壓力更大。有些隊友不再跟我做朋友，因為我做事太嚴肅了。我可以把這樣的競爭心態視為優勢嗎？或是這種心態最後會阻礙我進步？

渴望進步卻同時感到痛苦
17 歲田徑運動員

答：

有競爭精神是一件好事，我瞭解，我懂你的衝勁。

我 3 歲時就開始為了獲勝訓練。受到短跑選手 Evelyn Ashford 在 1984 年贏得奧運金牌的啟發，我會在維吉尼亞州亞歷山大市的住家前人行道上，用雙腳跟路旁經過的車子賽跑。真不敢想像我父母當時作何感想。

那份競爭精神仍然讓我充滿活力，就如同它讓你滿腔熱血。但現在看來，這股衝勁開始讓你付出代價，而你想好好處理這件事，以免最後你開始討厭這項運動。

我會盡我所能地幫助你，不過我也希望你跟自己的教練談談內心感受，因為他們可以在後續陪伴你。你也可以請他們尋找治療師或運動心理學家，協助你取得內心平衡。當我用恢復和休養期釋放競爭心態後，往往能獲得傑出表現，而這也是我感到心情愉悅的時候。

為了取得平衡，我會花時間從事與籃球無關但我熱愛的事情。你下了田徑場後喜歡做什麼呢？也許是和你的小狗玩耍、聽音樂或與家人相處。只要能讓你轉換心境，做任何事情都可以。如果你沒辦法馬上放鬆，就給自己多一點時間。

避免心力交瘁、在運動和生活間找到健康平衡的方法

你也可以利用訓練的休息時間、在校隊巴士或更衣間時重新集中注意力。當我在田納西大學擔任控球後衛時，我的教練 Pat Summitt 會要求我跟球隊分享與籃球沒有直接關係的話題。一開始有點令人害怕 (老實說我也覺得沒有意義)，但某一天我突然懂了。Summitt 教練想教我，建立人際連結可以讓我，也讓我的隊友獲得力量。

耐心陪伴自己。

至於你的隊友，與他們培養感情的方式是去瞭解他們在比賽之餘還喜歡做什麼。從中找出你們的共同話題，像是電影、音樂或打扮。你不一定要跟隊友喜歡同樣的事物，或把所有時間花在他們身上，但建立這樣的連結，有助於提升正面能量。

另一個導致你執著於獲勝的原因可能是對於失敗的恐懼，這也是多數運動員的夢靨。從我的過往經驗而言，立即的影響也許是無法入眠或感到沮喪，但如果長期如此，就不是個好徵兆了。

建立這樣的連結，有助於提升正面能量。

正確看待你的失敗至關重要。聽我說，運動員並非天生好手，或是都能完美處理危機。我以前當然也無法好好處理。必須累積大量成功經驗才能成長，當然這也包括大量失敗經驗。在籃球比賽中，就算是總決賽第六場，每次進攻都有可能犯下 12 個錯誤。沒有人故意犯錯，但無可避免。而當我自己犯錯時，我會依靠韌性，幫助自己繼續向前走。

建立韌性的方法就是在犯錯時寬容自己，也要寬容隊友。轉換心態需要練習，但如果你持續練習，不僅會在運動中精進，還會保有對這項運動的熱情。

Lawson 教練

Kara Lawson 是杜克大學女子籃球隊的總教練。她曾經擔任 Boston Celtics 的助理教練，也是受人尊敬的播報員。她出賽過 13 季 WNBA，是帶領 Monarchs 獲得冠軍榮耀的傑出選手，還是美國國家代表隊的一員，在 2008 年的北京夏季國際綜合型體育大賽中拿下金牌。身為田納西州的強勁選手，她帶領 Lady Vols 籃球隊參加過三次 NCAA 四強賽。

寫電子郵件至 askthecoach@nike.com，詢問教練要如何強化運動和健身時的心態。

插圖：Harrison Freeman

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