避免心力交瘁、在運動和生活間找到健康平衡的方法

答：

有競爭精神是一件好事，我瞭解，我懂你的衝勁。



我 3 歲時就開始為了獲勝訓練。受到短跑選手 Evelyn Ashford 在 1984 年贏得奧運金牌的啟發，我會在維吉尼亞州亞歷山大市的住家前人行道上，用雙腳跟路旁經過的車子賽跑。真不敢想像我父母當時作何感想。



那份競爭精神仍然讓我充滿活力，就如同它讓你滿腔熱血。但現在看來，這股衝勁開始讓你付出代價，而你想好好處理這件事，以免最後你開始討厭這項運動。



我會盡我所能地幫助你，不過我也希望你跟自己的教練談談內心感受，因為他們可以在後續陪伴你。你也可以請他們尋找治療師或運動心理學家，協助你取得內心平衡。當我用恢復和休養期釋放競爭心態後，往往能獲得傑出表現，而這也是我感到心情愉悅的時候。



為了取得平衡，我會花時間從事與籃球無關但我熱愛的事情。你下了田徑場後喜歡做什麼呢？也許是和你的小狗玩耍、聽音樂或與家人相處。只要能讓你轉換心境，做任何事情都可以。如果你沒辦法馬上放鬆，就給自己多一點時間。