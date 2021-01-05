晚上睡不好之後，讓感覺逆轉變好的方法

不建議做的事



1. 大量攝取咖啡因。

儘管現沖咖啡或茶通常會被列在待辦清單上，但在睡不好的隔天請抵抗想品飲的衝動。Martin 說，喝下比平常更多的咖啡因，尤其是在下午，可能會增加你連續兩晚都睡不好的可能性。她補充說明：「你最好還是讓自己感覺疲倦，才能在適當的時間入睡。」



2. 太晚進食。

接近就寢時吃晚餐或甜食可能會擾亂睡眠，原因有二。首先，Brundidge 說：「導致消化問題的食物可能會讓你整晚無法入眠。」其次，他補充，日落後吃得太好可能會影響你的生理時鐘，因為當你的身體接收到要進食和消化的指令時，基本上就是要身體不要準備睡覺。避免太晚食用容易導致胃灼熱、消化不良或脹氣的食物，例如辛辣食物或乳製品，最晚請在就寢兩小時前食用點心或正餐。



3. 睡在沙發上。

前一分鐘你還在收看黃金時段的電視節目，下一分鐘你已在沙發上呼呼大睡。聽起來很迷人？千萬不要這麼做。Brundidge 說：「在你應該睡覺的地方睡覺，也就是在臥室裡，在床上。」他說明，只在床上睡覺意味著每天晚上做著同樣的事，這樣的重複模式可為睡眠品質帶來正面影響。



也務必確保你的臥房是為了睡覺而設計，畢竟這是你用來睡覺的房間。他說：「關掉燈和電視，並維持涼爽的室溫。」(多數專家建議約攝氏 18 度) 此外，請試著在平常的時間就寢，除非你在那之前就開始打呵欠、快要睜不開雙眼。



晚安，祝你睡得香甜。