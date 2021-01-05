晚上睡不好之後，讓感覺逆轉變好的方法

在夜不成眠的隔日早晨遵循這項計畫，便可避免再度失眠且身心愉悅。
鄰居吵鬧、寶寶哭不停、金錢煩惱、喝太多，不論是什麼原因讓你睡不好，都會讓你接下來的一天過得很辛苦。你起床時感到疲倦且易怒，心想究竟該怎麼做才能撐過去。我們都有過這樣的處境，而大多數人都會選擇喝咖啡提神，但在你狂飲三倍濃縮的拿鐵之前，或許你會想知道自己為何被擊潰到如此地步。
在加州大學洛杉磯分校擔任醫學教授的臨床睡眠專家兼 Nike Performance Council 成員 Jennifer Martin 博士解釋，睡眠是由四個階段構成，各有不同的益處：
第一階段：
開始打盹，從清醒進入睡著的狀態。
醒來的可能性：極高
第二階段：
淺層睡眠，肌肉放鬆、體溫下降，心率和呼吸變得緩慢。
醒來的可能性：還是很高
第三階段：
最深層且最有助復原的睡眠，這時大腦活動減緩，身體放鬆，並進行恢復和修復。
醒來的可能性：很低
第四階段：
進入快速動眼期 (REM) 後，大腦活動增加，閉上的雙眼會不規則地快速跳動 (由此得名)，還可能作夢。哈佛研究指出，REM 睡眠對記憶相當重要，且加州大學聖地亞哥分校的研究則指出這還可提升解決問題的創意思維。
醒來的可能性：還是很低
當你起床卻還想立刻爬回被窩，這大概是因為你在睡眠週期的中途醒來，連一個週期都還沒完成。Lankenau 醫學中心骨療麻醉師 Dominique A. Brundidge 與加護病房的病患合作，透過改善睡眠預防譫妄症狀，她表示：「許多人只到達睡眠週期的第一和第二階段，而這並無法像第三階段和 REM 期一樣為你的身體帶來活力。」Martin 補充，你可能也已經進入較深層的睡眠階段，卻在這當中醒來，而這會比你在淺層睡眠階段中醒來更累人。不論是哪一種情況，缺乏深層睡眠都會消磨你的體力、情緒和表現 (這大概是你閱讀這篇文章的原因)。
失眠夜後如果想要活力滿滿地度過一天，並且加強自己在就寢時的「斷電」能力，怎樣才算明智之舉呢？累到無法思考？由我們為你說分明。
「許多人只到達睡眠週期的第一和第二階段，而這並無法像第三階段和 REM 期一樣為你的身體帶來活力。」
Dominique A. Brundidge
骨療麻醉師
建議做的事
1. 尋找陽光。
就是字面上的意思。Martin 說：「陽光可讓你在白天時感覺更有活力，因為它有助穩定生理時鐘，並可提高機敏度。」每天一醒來就將窗簾打開，讓更多陽光進來。如果可以的話，請在窗邊工作，或是試著在戶外享用午餐或快走 (補充說明：Martin 表示，即使外面是陰天，自然光仍然會有幫助。)
2. 像運動員般思考。
以所有可確保良好訓練的事項為優先在這時格外重要，因為在你的身體幾乎空轉時，這可以支撐身體的許多機能。Martin 說：「保持水分充足並均衡飲食，因為水分不足或高營養的食物會加劇精疲力盡的狀況。」即使不渴也要喝一點水，並在吃飯時間選擇精瘦蛋白質、全穀和纖維豐富的蔬菜，盡量避免油膩的食物。
而且如果可以的話，不要只因為疲倦就跳過健身。Martin 表示，在睡不好的隔天早上或下午揮汗訓練可增強你的機敏度。此外，體溫升高也有助你睡得更好 (稍晚體溫下降時，可在就寢時帶來睡意)。在展開激烈的健身之前，先讓自己暖身 10 分鐘，促進血液流動。她說，如果你覺得沒有持續的動力，或是你覺得意識模糊或身體不協調，那就到此為止：「這不值得你冒著受傷的風險，明天再繼續例行訓練也行。」
3. 為睡覺做好準備。
培養夜間作息可讓你感到自在平靜，因而更容易入眠。Brundidge 說：「避免想工作上的事，可以做做瑜伽、看書、做愛。任何可以放鬆心靈的事都是良好的睡眠衛生。」這裡並不是說刷牙要刷得多乾淨，「睡眠衛生」這個專業術語是指可持續促進良好睡眠的健康習慣和環境。
不建議做的事
1. 大量攝取咖啡因。
儘管現沖咖啡或茶通常會被列在待辦清單上，但在睡不好的隔天請抵抗想品飲的衝動。Martin 說，喝下比平常更多的咖啡因，尤其是在下午，可能會增加你連續兩晚都睡不好的可能性。她補充說明：「你最好還是讓自己感覺疲倦，才能在適當的時間入睡。」
2. 太晚進食。
接近就寢時吃晚餐或甜食可能會擾亂睡眠，原因有二。首先，Brundidge 說：「導致消化問題的食物可能會讓你整晚無法入眠。」其次，他補充，日落後吃得太好可能會影響你的生理時鐘，因為當你的身體接收到要進食和消化的指令時，基本上就是要身體不要準備睡覺。避免太晚食用容易導致胃灼熱、消化不良或脹氣的食物，例如辛辣食物或乳製品，最晚請在就寢兩小時前食用點心或正餐。
3. 睡在沙發上。
前一分鐘你還在收看黃金時段的電視節目，下一分鐘你已在沙發上呼呼大睡。聽起來很迷人？千萬不要這麼做。Brundidge 說：「在你應該睡覺的地方睡覺，也就是在臥室裡，在床上。」他說明，只在床上睡覺意味著每天晚上做著同樣的事，這樣的重複模式可為睡眠品質帶來正面影響。
也務必確保你的臥房是為了睡覺而設計，畢竟這是你用來睡覺的房間。他說：「關掉燈和電視，並維持涼爽的室溫。」(多數專家建議約攝氏 18 度) 此外，請試著在平常的時間就寢，除非你在那之前就開始打呵欠、快要睜不開雙眼。
晚安，祝你睡得香甜。
文章作者：Ronnie Howard
插圖畫家：Paul Blow