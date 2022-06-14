隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Ayanna：有些人很友善，但也有些人不是這樣。我覺得她們是在害怕我們真的很厲害。有一次在我守門時，我擋下了某個球員的射門，結果她爸因為輸球氣到不行。



Jaz 教練：我其實都知道這個地方有嚴重的種族問題，Ayanna 當時好像擋下了她的第六次射門，結果這名父親激動到臉部漲紅，並開始爆走。他扔了某個東西，然後衝向我們在場上的球員。他完全不管裁判，作勢要推倒 Ayanna。我不得不上場，裁判也告訴他：「馬上離開球場，否則我要報警了。」親眼目睹這樣的事很可怕，但也是一種經驗學習。



Ayanna：我當時整個嚇到傻掉了。