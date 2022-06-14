團結無限：Eyekonz

社群

費城一支年輕女子球隊要在長曲棍球運動中爭取一席之地。

上一次更新：October 21, 2021
13 分鐘閱讀時間

「團結無限」系列介紹挑戰現況、突破框架的運動隊伍和俱樂部。

「我有與生俱來的力量。」

「我非常勇猛。」

在北費城曼德遊樂場 (Mander Playground) 的球場上，三十名女孩在全身鏡前排成一排，一個接一個地走到鏡子前，而教練 Jazmine A. Smith (教練 Jaz) 鼓勵每個人「看著自己的眼睛」並說出肯定自己的話。她們必須完成這項活動後才能開始練球。

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Jazmine Smith 教練和 Erin Mobley

這是 Eyekonz Sports 建立信心的一項技巧。Eyekonz Sports 是由 Jaz 教練創立的長曲棍球和草地曲棍球聯盟，目的是為費城的女孩提供協助，讓更多有色人種女性參與大多由白人從事的運動。

在這平日的夜晚，空氣中的涼意代表秋天即將到來。照理說也該開學了，但在疫情的時代，練球成了這些女孩唯一能夠實際互動的機會。5 到 18 歲的女孩開始繞圈跑，年紀大一點的女孩跑在前面，小一點的則在後面偷懶，後來她們才被要求按照年齡分成兩組。當朋友之間的低語閒聊變得越來越大聲，Jaz 突然打斷她們，她問：「聆聽技巧有多重要？」她們異口同聲地回答：「生死攸關。」

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Jaz 教練與球員

43 歲的 Jaz 在這座城市長大，曾是草地曲棍球和長曲棍球運動員，年輕時常是球隊上唯一的黑人女性。多年後，她擔任當地俱樂部球隊的教練時，發現球場上的多樣性根本沒有改善。她說：「我當時心想，什麼都沒有變，這太荒謬了。」截至 2019 年，有色人種的女性運動員在甲組長曲棍球運動員中僅佔 16%，其中的百分之二是黑人。

年紀較長的女孩開始訓練運球，一邊跑步，一邊用球棍網袋持球。一些缺乏經驗的新進球員不小心讓球落地，而 15 歲的 Nyobi Murphy 則自信地拿著球棍來回衝刺。一旁的 18 歲守門員 Ayanna Reese 正在為球隊的下次訓練準備裝備。後來，女孩們開始結伴練習鏟球，15 歲的 Erin Mobley 在年紀較小的搭檔身邊原地跑步，在她努力控制球棍時給她鼓勵。Nyobi、Ayanna 和 Erin 是球隊的支柱，這三位年輕女性體現了 Eyekonz 追求的所有理想：對比賽、對團隊、對社群和對自己奉獻。

我們談到了姐妹情誼、自我肯定和克服偏見。

認識球隊成員

1/5
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Jazmin Smith 教練
將運動視為畢生之志的 Jaz 教練一直堅持做對的事：「我對倡導種族平等的信念非常堅定。」在她十幾歲時，她發現自己鍾愛的運動在種族比例上有著懸殊的差異，因而非常苦惱。多年來，她一直思索該如何將更多黑人女孩帶入長曲棍球和草地曲棍球的世界。她在 Eyekonz 中做到了這一點，同時還確保每位隊友在場內外都能邁向成功。她解釋：「透過運動，我們不僅確保孩子擁有健全的學習，這也有助於提升自我價值和自信。」

2/5
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Kai Coleman，17 歲
Kai 回想起她第一次練習時的緊張感，說道：「我當時甚至不知道什麼是長曲棍球，好多女生看起來都很厲害。」她認為 Eyekonz 增強了她的信心，並給了她一個釋放負能量的出口。她說：「就算當天過得不好，但只要來練曲棍球，就能創造一些正能量，就像進入某種亢奮的狀態。」

3/5
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Nyobi Murphy，16 歲
Nyobi 說：「第一次和 Jaz 教練練球是個全新的體驗。」曾是校隊後衛的她解釋：「我以前從來沒被批評過，大家總是說我球技很好，但 Jaz 教練當時對我說：『你打得很好，只是⋯⋯』這對我來說是很新奇的事。」Nyobi 如今已是不容小覷的中場球員，她非常感激教練教導她接受批評並從中學習：「我覺得她對我寄予厚望，希望我未來出人頭地。」

4/5
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Keyla Jordan，15 歲
Kayla 一直為隊友營造輕鬆的氣氛，Jaz 教練形容她「傻乎乎的，是隊上重要的開心果」。Jaz 教練說：「她會做好她該做的事，但同時也試著讓一切變得更輕鬆。她對女孩們來說是很好的平衡，她確實有顆純潔的心。」


Anai’ya Baskerville，17 歲
Anai’ya 已故的母親 Rosalyn 在將近四年前將女兒帶到了 Eyekonz。Anai’ya 說：「在我更小的時候，我和媽媽及兄弟姐妹在車上，她會唱『自我肯定』的歌。我們過去經常唱這些歌。」

5/5
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Sophia Poole，15 歲
Sophia 比多數人更早加入 Eyekonz，因為 Jaz 教練就是她媽媽。她五歲開始打長曲棍球，顯然繼承了母親的動力和決心。她說：「我還在學習如何與氣喘共存，這肯定是我的弱點。」這位中場球員從六年級開始關注甲組長曲棍球，並表示這項運動教會她溝通。她說：「這讓我有不同的方式表達自己。」

1/4
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Dayana Allen，16 歲
實力堅強的攻擊手 Dayana 有望打進甲組，Jaz 教練說：「只要她拿到球，就能根據當下局勢把球傳出去，這點無庸置疑。她有機會在球場上成為出色的領袖。」不過，她需要鞭策一下才能展現領袖風範。Jaz 表示：「成長的過程中會有許多痛苦，因為這種運動的模式不同於其他運動項目。她越來越成熟了，瞭解什麼是千錘百鍊的愛。」

2/4
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Naomi Green，16 歲
Naomi 思考她最愛的球隊儀式後表示，「自我肯定句」改變了她看待自己的方式。她說：「我第一次練習這麼做時，我還覺得對自己講話有點奇怪，但後來我也開始在家裡練習，真心相信它的成效。」


Ayanna Reese，18 歲
Jaz 談到 Ayanna 時說：「她確實是讓球隊團結一心的黏著劑。」Jaz 教練當初在學校發掘了她，並且給她鼓勵，不久後這位輕聲細語的女孩就成了這項運動的守門員。

3/4
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Erin Mobley，16 歲
Erin 在課後的新手訓練營中接觸到長曲棍球，接著便加入了 Eyekonz。她說：「和 Jaz 教練一起訓練是截然不同的體驗，我很高興能夠來到這裡，這裡讓我感受到自我；每次練習後，我都可以感覺到自己的成長。」Erin 在場內和場外都很活躍，她同時也是 Eyekonz 法律聯盟的成員，並在 2020 年夏天幫忙舉辦球隊遊行，支持「黑人的命也是命」運動。

4/4
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Naja Johnson，16 歲
Jaz 教練表示：「不能一味要求球員上場比賽，有時場外的環境影響更大，每個孩子在場外都會遇到阻礙她們在場上成功的因素。」在 Naja 的例子中，教練後來才得知這位天賦異稟的運動員原來一直在寄養體制中流轉。這名新進球員說：「在我加入 Eyekonz 之前，我曾想過不打長曲棍球了，但 Jaz 教練鼓勵我繼續下去。Eyekonz 一直是我的避風港，因為有時我需要的正是一點協助和支持。」

你稱你的隊友為姐妹，你是否覺得自己就像這個大家庭的一分子？

Nyobi：我們都一樣，我們都是熱愛這項運動的非裔美國女孩，我們都想參與這項運動並在這領域中取得主導地位。Jaz 教練常說，我們是受到祖先的庇護，才能在這球場上打球。稱呼彼此為姐妹讓我們覺得大家來自同一個祖先，我們必須像家人一樣同心協力。

「她們不僅是在為自己鋪路，也是要讓外表和她們不同的人知道，這裡也是我們的天下。」

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Nyobi 和 Nyla Numan

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Nyla 和 Nyobi

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Nyobi 和 Nyla Numan

從左至右：Nyla 和 Nyobi

你如何歡迎新成員加入球隊，並讓她們融入這樣的大家庭精神？

Jaz 教練：我們這項計畫是全年開放的，想加入隨時都可以。我們有夥伴制度，讓新人不會覺得受到孤立。剛加入一個新團隊時，我們通常會因為不認識任何人而退縮。而夥伴可以帶領她們，介紹一下環境，幫助她們做好融入團體的準備。

Nyobi：Erin，我們以前不是當過夥伴嗎？

Erin：我和這裡的每個人都當過夥伴。

Eyekonz 球隊還有什麼其他的儀式？

所有人：自我肯定句！

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Dayana Allen

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Adriana Britt

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Dayana Allen

Adriana Britt

什麼是自我肯定句？

Nyobi：這是我們的傳統，可以強化我們在場上的自信。Jaz 教練會立起這面長鏡，要我們看著自己，盡可能認真地說：「我⋯⋯後面自行填空。」你可以說我很強、我很美、我很猛、我有與生俱來的力量。這是 Jaz 教練最愛的儀式。

我發現有些新人在這之前已經有缺乏自信的問題，所以她們不習慣認真和自我對話。Jaz 教練會要你站好，等你看著自己的眼睛。她會說：「改變你的姿勢，改變你的語氣，抬頭挺胸。」她要確保我們能以絕對的信心看著自己，而且知道我們是了不起的年輕運動員，我們可以做到任何我們認為可能的事情。

自我肯定句如何讓你有信心克服場內外面臨的挑戰？

Nyobi：我們確實不是這項運動的多數，所以我們需要穩定的心理素質，才能與其他可能從出生起就在玩這項運動的人競爭。

Jaz 教練：我們大部分都是與全白人球隊比賽，而這背後的意義就是打破無形的框架。她們不僅是在為自己鋪路，也是要讓外表和她們不同的人知道，這裡也是我們的天下。

1/3
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Nyobi、Ayanna、Erin

2/3
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Ayanna Reese

3/3
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Nyobi 和 Erin

走在由白人鄰居主導的球場上是什麼感覺？

Ayanna：有些人很友善，但也有些人不是這樣。我覺得她們是在害怕我們真的很厲害。有一次在我守門時，我擋下了某個球員的射門，結果她爸因為輸球氣到不行。

Jaz 教練：我其實都知道這個地方有嚴重的種族問題，Ayanna 當時好像擋下了她的第六次射門，結果這名父親激動到臉部漲紅，並開始爆走。他扔了某個東西，然後衝向我們在場上的球員。他完全不管裁判，作勢要推倒 Ayanna。我不得不上場，裁判也告訴他：「馬上離開球場，否則我要報警了。」親眼目睹這樣的事很可怕，但也是一種經驗學習。

Ayanna：我當時整個嚇到傻掉了。

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Vivian Saintil、Milan Smalls、Erin

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Vivian Saintil、Milan Smalls、Erin

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Vivian Saintil、Milan Smalls、Erin

從左至右：Zorah Bradford、Millia Bonney、Nyobi、Sonia Diaz、Ayanna、Azeezah Jones

你的隊友如何讓你持續前進？

Nyobi：我們都喜歡這個運動，這是我們相聚的時刻，也是坐下來喘口氣的時刻。在我們傳球和接球時，我們總是在聊天、敘舊和談論彼此的生活。

Ayanna：有時我會焦慮到想太多，甚至不來練習。但她們讓我更有自信，說我一定做得到，我很棒。

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Kai、Tatiana Walker、Keyla、Erin，以及 Qadan Johnson

去年夏天，Eyekonz 辦了一場遊行響應「黑人的命也是命」運動，你們是怎麼想到這個主意的？

Erin：我們想做點什麼，讓大眾看到遭受警察殘忍對待的黑人女性。這是某個 Eyekonz 隊員在 Zoom 上提出的想法，我們當時不疑有他，馬上討論如何籌辦。

「我們確實不是這項運動的多數，所以我們需要穩定的心理素質，才能與其他可能從出生起就在玩這項運動的人競爭。」

Nyobi：Jaz 教練說：「我們做得到，你們必須振作起來。」有了一點基礎和動力，我們就能夠完成這一切。我認為我們得到了不少啟發，因為這讓我們覺得自己有能力把想法化為現實。最初只是一名小小的非裔美國女性從她的所見所聞出發，從她感受到的全球警察暴行出發，到最後這樣的概念浮出檯面，我們能讓這樣的概念深入整個聯盟、深入整個遊行，而那次的遊行也獲得了各方的認可，這讓我覺得 (我都要哭了)⋯⋯我覺得這對我們來說真的很重要。

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

Erin Mobley

你從籌辦遊行中學到了什麼？

Nyobi：只要相信就一定做得到！只要你有想法，願意去推行，而且願意不惜一切代價也要達成目標。

當市長在 2020 年底封城時，你們如何團結一心，一起面對難關？

Jaz 教練：我們又回到用 Zoom 進行訓練，讓女孩們保持互動。但令人遺憾的是，Anai’ya 的母親 Rosalyn 也是在那時過世的。我在她進加護病房前曾和她聊過，而那次的對話簡直讓我難以承受。她說：「教練，別忘了，請務必要讓 Anai’ya 上大學。」她那時在咳嗽，我對她說：「你放輕鬆，別激動，這樣才會舒服一點。」不久後，她就進了加護病房，這太讓人震驚了。

他們辦了葬禮，但球隊的其他女孩無法參加，於是我們決定在教堂外舉辦遊行，讓女孩拿著海報。這樣 Anai’ya、Cookie 和 Adriana 出來時，就能看見我們支持她們。

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Adriana 和 Katelyn Britt

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Nyla 和 Qadan

隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊
隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

從左至右：Adriana 和 Katelyn Britt

從左至右：Nyla 和 Qadan

現年 8 歲的 Adriana 已經接受了三年的長曲棍球訓練。一開始她會受到這項運動的吸引，單純只是為了想待在姊姊身邊，不過現在她喜歡憑自己的力量站在球場上。Adriana 滔滔不絕地講述自己熱愛 Eyekonz 的原因：「我喜歡多做運動、吃得健康，教練在這方面幫了我不少。」

這些姐妹們又回到場上練習，並帶著團隊的目標前進。而這支球隊知道，只要她們同心協力，她們便能完成任何目標，不論是州冠軍，還是「黑人的命也是命」的活動遊行都難不倒她們。

Jaz 望向場外，向一名年紀更小的球員招手。那名球員正漫不經心地繞圈跑步，鬆散的長髮辮在頭部周圍晃動。Jaz 要她紮起頭髮，但這名女孩抗議，因為她沒有髮圈，而且那是她剛做好的髮型。Jaz 向場邊的人借了一條有彈性的髮帶，將這名女孩的頭髮綁成馬尾，同時說：「聽著，你是運動員，運動員不能讓頭髮擋住臉。」她對這名初出茅廬的長曲棍球運動員施以嚴厲的愛，為她指出了前進的方向，並要她認真跑完最後一圈。Eyekonz 設下了高標準，接著她們督促彼此通過這樣的標準。

文字：Roxanne Fequiere
攝影：Laurel Golio、Gillian Laub
影片：Gillian Laub、Meerkat Media

相關精彩故事

相知相伴，相助相惜：走上擂台是對手，走出擂台是朋友

社群

拳擊場上認真較勁，場外惺惺相惜

團結無限：Marchistas

社群

團結無限：Marchistas

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

社群

規律力行，健身救命

Carta Blanca 女子籃球隊

社群

Carta Blanca 球隊，Est. 1952

8 輪運動助你找到真實純粹的自我

社群

8 輪運動助你找到真實純粹的自我