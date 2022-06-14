隆重介紹費城的 Eyekonz 女子長曲棍球隊

團結無限：Eyekonz
社群
費城一支年輕女子球隊要在長曲棍球運動中爭取一席之地。
「團結無限」系列介紹挑戰現況、突破框架的運動隊伍和俱樂部。
「我有與生俱來的力量。」
「我非常勇猛。」
在北費城曼德遊樂場 (Mander Playground) 的球場上，三十名女孩在全身鏡前排成一排，一個接一個地走到鏡子前，而教練 Jazmine A. Smith (教練 Jaz) 鼓勵每個人「看著自己的眼睛」並說出肯定自己的話。她們必須完成這項活動後才能開始練球。
Jazmine Smith 教練和 Erin Mobley
這是 Eyekonz Sports 建立信心的一項技巧。Eyekonz Sports 是由 Jaz 教練創立的長曲棍球和草地曲棍球聯盟，目的是為費城的女孩提供協助，讓更多有色人種女性參與大多由白人從事的運動。
在這平日的夜晚，空氣中的涼意代表秋天即將到來。照理說也該開學了，但在疫情的時代，練球成了這些女孩唯一能夠實際互動的機會。5 到 18 歲的女孩開始繞圈跑，年紀大一點的女孩跑在前面，小一點的則在後面偷懶，後來她們才被要求按照年齡分成兩組。當朋友之間的低語閒聊變得越來越大聲，Jaz 突然打斷她們，她問：「聆聽技巧有多重要？」她們異口同聲地回答：「生死攸關。」
Jaz 教練與球員
43 歲的 Jaz 在這座城市長大，曾是草地曲棍球和長曲棍球運動員，年輕時常是球隊上唯一的黑人女性。多年後，她擔任當地俱樂部球隊的教練時，發現球場上的多樣性根本沒有改善。她說：「我當時心想，什麼都沒有變，這太荒謬了。」截至 2019 年，有色人種的女性運動員在甲組長曲棍球運動員中僅佔 16%，其中的百分之二是黑人。
年紀較長的女孩開始訓練運球，一邊跑步，一邊用球棍網袋持球。一些缺乏經驗的新進球員不小心讓球落地，而 15 歲的 Nyobi Murphy 則自信地拿著球棍來回衝刺。一旁的 18 歲守門員 Ayanna Reese 正在為球隊的下次訓練準備裝備。後來，女孩們開始結伴練習鏟球，15 歲的 Erin Mobley 在年紀較小的搭檔身邊原地跑步，在她努力控制球棍時給她鼓勵。Nyobi、Ayanna 和 Erin 是球隊的支柱，這三位年輕女性體現了 Eyekonz 追求的所有理想：對比賽、對團隊、對社群和對自己奉獻。
我們談到了姐妹情誼、自我肯定和克服偏見。
認識球隊成員
你稱你的隊友為姐妹，你是否覺得自己就像這個大家庭的一分子？
Nyobi：我們都一樣，我們都是熱愛這項運動的非裔美國女孩，我們都想參與這項運動並在這領域中取得主導地位。Jaz 教練常說，我們是受到祖先的庇護，才能在這球場上打球。稱呼彼此為姐妹讓我們覺得大家來自同一個祖先，我們必須像家人一樣同心協力。
「她們不僅是在為自己鋪路，也是要讓外表和她們不同的人知道，這裡也是我們的天下。」
從左至右：Nyobi 和 Nyla Numan
從左至右：Nyla 和 Nyobi
從左至右：Nyobi 和 Nyla Numan
從左至右：Nyla 和 Nyobi
你如何歡迎新成員加入球隊，並讓她們融入這樣的大家庭精神？
Jaz 教練：我們這項計畫是全年開放的，想加入隨時都可以。我們有夥伴制度，讓新人不會覺得受到孤立。剛加入一個新團隊時，我們通常會因為不認識任何人而退縮。而夥伴可以帶領她們，介紹一下環境，幫助她們做好融入團體的準備。
Nyobi：Erin，我們以前不是當過夥伴嗎？
Erin：我和這裡的每個人都當過夥伴。
Eyekonz 球隊還有什麼其他的儀式？
所有人：自我肯定句！
Dayana Allen
Adriana Britt
Dayana Allen
Adriana Britt
什麼是自我肯定句？
Nyobi：這是我們的傳統，可以強化我們在場上的自信。Jaz 教練會立起這面長鏡，要我們看著自己，盡可能認真地說：「我⋯⋯後面自行填空。」你可以說我很強、我很美、我很猛、我有與生俱來的力量。這是 Jaz 教練最愛的儀式。
我發現有些新人在這之前已經有缺乏自信的問題，所以她們不習慣認真和自我對話。Jaz 教練會要你站好，等你看著自己的眼睛。她會說：「改變你的姿勢，改變你的語氣，抬頭挺胸。」她要確保我們能以絕對的信心看著自己，而且知道我們是了不起的年輕運動員，我們可以做到任何我們認為可能的事情。
自我肯定句如何讓你有信心克服場內外面臨的挑戰？
Nyobi：我們確實不是這項運動的多數，所以我們需要穩定的心理素質，才能與其他可能從出生起就在玩這項運動的人競爭。
Jaz 教練：我們大部分都是與全白人球隊比賽，而這背後的意義就是打破無形的框架。她們不僅是在為自己鋪路，也是要讓外表和她們不同的人知道，這裡也是我們的天下。
走在由白人鄰居主導的球場上是什麼感覺？
Ayanna：有些人很友善，但也有些人不是這樣。我覺得她們是在害怕我們真的很厲害。有一次在我守門時，我擋下了某個球員的射門，結果她爸因為輸球氣到不行。
Jaz 教練：我其實都知道這個地方有嚴重的種族問題，Ayanna 當時好像擋下了她的第六次射門，結果這名父親激動到臉部漲紅，並開始爆走。他扔了某個東西，然後衝向我們在場上的球員。他完全不管裁判，作勢要推倒 Ayanna。我不得不上場，裁判也告訴他：「馬上離開球場，否則我要報警了。」親眼目睹這樣的事很可怕，但也是一種經驗學習。
Ayanna：我當時整個嚇到傻掉了。
從左至右：Vivian Saintil、Milan Smalls、Erin
從左至右：Vivian Saintil、Milan Smalls、Erin
從左至右：Vivian Saintil、Milan Smalls、Erin
從左至右：Zorah Bradford、Millia Bonney、Nyobi、Sonia Diaz、Ayanna、Azeezah Jones
你的隊友如何讓你持續前進？
Nyobi：我們都喜歡這個運動，這是我們相聚的時刻，也是坐下來喘口氣的時刻。在我們傳球和接球時，我們總是在聊天、敘舊和談論彼此的生活。
Ayanna：有時我會焦慮到想太多，甚至不來練習。但她們讓我更有自信，說我一定做得到，我很棒。
從左至右：Kai、Tatiana Walker、Keyla、Erin，以及 Qadan Johnson
去年夏天，Eyekonz 辦了一場遊行響應「黑人的命也是命」運動，你們是怎麼想到這個主意的？
Erin：我們想做點什麼，讓大眾看到遭受警察殘忍對待的黑人女性。這是某個 Eyekonz 隊員在 Zoom 上提出的想法，我們當時不疑有他，馬上討論如何籌辦。
「我們確實不是這項運動的多數，所以我們需要穩定的心理素質，才能與其他可能從出生起就在玩這項運動的人競爭。」
Nyobi：Jaz 教練說：「我們做得到，你們必須振作起來。」有了一點基礎和動力，我們就能夠完成這一切。我認為我們得到了不少啟發，因為這讓我們覺得自己有能力把想法化為現實。最初只是一名小小的非裔美國女性從她的所見所聞出發，從她感受到的全球警察暴行出發，到最後這樣的概念浮出檯面，我們能讓這樣的概念深入整個聯盟、深入整個遊行，而那次的遊行也獲得了各方的認可，這讓我覺得 (我都要哭了)⋯⋯我覺得這對我們來說真的很重要。
Erin Mobley
你從籌辦遊行中學到了什麼？
Nyobi：只要相信就一定做得到！只要你有想法，願意去推行，而且願意不惜一切代價也要達成目標。
當市長在 2020 年底封城時，你們如何團結一心，一起面對難關？
Jaz 教練：我們又回到用 Zoom 進行訓練，讓女孩們保持互動。但令人遺憾的是，Anai’ya 的母親 Rosalyn 也是在那時過世的。我在她進加護病房前曾和她聊過，而那次的對話簡直讓我難以承受。她說：「教練，別忘了，請務必要讓 Anai’ya 上大學。」她那時在咳嗽，我對她說：「你放輕鬆，別激動，這樣才會舒服一點。」不久後，她就進了加護病房，這太讓人震驚了。
他們辦了葬禮，但球隊的其他女孩無法參加，於是我們決定在教堂外舉辦遊行，讓女孩拿著海報。這樣 Anai’ya、Cookie 和 Adriana 出來時，就能看見我們支持她們。
從左至右：Adriana 和 Katelyn Britt
從左至右：Nyla 和 Qadan
從左至右：Adriana 和 Katelyn Britt
從左至右：Nyla 和 Qadan
現年 8 歲的 Adriana 已經接受了三年的長曲棍球訓練。一開始她會受到這項運動的吸引，單純只是為了想待在姊姊身邊，不過現在她喜歡憑自己的力量站在球場上。Adriana 滔滔不絕地講述自己熱愛 Eyekonz 的原因：「我喜歡多做運動、吃得健康，教練在這方面幫了我不少。」
這些姐妹們又回到場上練習，並帶著團隊的目標前進。而這支球隊知道，只要她們同心協力，她們便能完成任何目標，不論是州冠軍，還是「黑人的命也是命」的活動遊行都難不倒她們。
Jaz 望向場外，向一名年紀更小的球員招手。那名球員正漫不經心地繞圈跑步，鬆散的長髮辮在頭部周圍晃動。Jaz 要她紮起頭髮，但這名女孩抗議，因為她沒有髮圈，而且那是她剛做好的髮型。Jaz 向場邊的人借了一條有彈性的髮帶，將這名女孩的頭髮綁成馬尾，同時說：「聽著，你是運動員，運動員不能讓頭髮擋住臉。」她對這名初出茅廬的長曲棍球運動員施以嚴厲的愛，為她指出了前進的方向，並要她認真跑完最後一圈。Eyekonz 設下了高標準，接著她們督促彼此通過這樣的標準。
文字：Roxanne Fequiere
攝影：Laurel Golio、Gillian Laub
影片：Gillian Laub、Meerkat Media