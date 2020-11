讓我們一探究竟:根據化學成分的性質,所有碳水化合物 (蔬菜也不例外) 都含有糖。身兼執業運動營養師 (合格營養師) 和紐約市 Nutrition Energy 負責人的 Lauren Antonucci 指出,當你攝取碳水化合物時,體內消化系統會將體積較大的糖分子分解成更小單位,以便吸收進入血液。接著胰臟會釋放胰島素,讓糖分進到身體細胞、肌肉和肝臟中,作為運作能量或儲存以供未來使用。



如果你不小心攝取過量甜食 (難免會發生),血糖便會快速上升,刺激身體加速製造胰島素,藉此維持平衡。這可能造成血糖值驟降,讓你的能量快速流失。Antonucci 表示,如果你因為能量流失而攝取更多糖分,就會導致惡性循環。



此外,經常攝取過量糖分,也可能促使供給未來使用的糖分儲存到脂肪細胞中。在攝取量超過身體需求的情況下,更可能導致體重增加。透過這些原理,我們便能理解為何研究發現避免攝取添加的糖分 (將於稍後說明) 有助於改善心臟健康和疾病風險、控制體重,甚至改善膚況和睡眠品質。



含有天然糖分的原型食物 (像是芒果) 也具備纖維質、維他命、礦物質和抗氧化物等營養素,能減輕對血糖產生的影響。具執業資格的營養師,同時也是《The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety》作者的 Jessica Cording 指出:「纖維質有助減緩消化作用,因此血糖不會發生急升又驟降的情況。」若將餐點與富含蛋白質和脂肪的食材一同食用 (例如花生醬或起司),能讓血糖起伏更為趨緩,造就更持久的能量續航力。