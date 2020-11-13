飲食方式可以改善免疫功能嗎？

薑黃和高濃度維生素 C 近期與乾洗手並列高人氣產品。很多人都在囤積超級食物和營養補充品，試圖透過各式各樣的方式讓自己維持最佳狀態。但有用嗎？飲食方式真的能使免疫系統更強健嗎？
某種程度上來說有用，但不是去超商買個果汁能量飲就好了，還得規劃一下才行。
免疫系統如何運作
快速複習生物學：免疫系統是由細胞和蛋白質組合而成的複合網路，是身體的第一道強大防線，可有效抵抗有害病毒和細菌入侵。如果想要強化免疫系統，就必須從其他的保健層面著手，例如會直接影響免疫系統的「營養素」。
為什麼飲食很重要？除了蛋白質等主要營養素之外，免疫系統還需要足夠的微量營養素，唯有兩者通力合作，才能向身體發出警訊並及時防堵有害物質入侵。奧瑞岡州立大學萊納斯鮑林學院的生物化學和生物物理學教授 Adrian Gombart 博士主修免疫學，他說高劑量的單一微量營養素不足以保護你，因為人體的防疫軍隊必須要有各種武力，不能單靠某樣武器獨撐。換言之，你必須養成多樣化的飲食習慣。
除了蛋白質等主要營養素之外，免疫系統需要足夠的微量營養素，唯有兩者通力合作，才能向身體發出警訊並及時防堵有害物質入侵。
奧瑞岡州立大學萊納斯鮑林學院的生物化學和生物物理學教授 Adrian Gombart 博士
好消息是，要維持多樣化的飲食，其實做起來比聽起來還要容易。只要多食用富含營養的食物，並攝取建議含量的維生素和礦物質，過程中完全不用抓狂 (壓力會降低免疫力)，也無須跟風 (通常得禁止食用有益的食物群)。一起來看看要如何付諸實踐吧。
多補充微量營養素
別再到鄰近健康食品商店掃購所有「營養補充品」了，建議你加強攝取以下四種專家推薦的微量營養素。
少碰「壞東西」
該吃的食物跟不該吃的東西一樣重要。少吃下列這些破壞免疫力的「壞東西」，就能強化身體防禦力。
錦上添花
嘗試薑黃和生薑等抗發炎的「超級食物」有益無害，但 Wallace 表示，務必確保你的飲食均衡且完整，而非執著於單一食材或營養補充品來獲得安全感。換句話說，你總不會在公眾場合戴著口罩，但是回家卻不洗手。
Gombart 認為，如果還是擔心沒有攝取足夠營養素，可以隨時補充綜合維生素。天然食物當然是最好，但增添額外防護也無傷大雅。