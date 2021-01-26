飲食方式可以改善免疫功能嗎？

快速複習生物學：免疫系統是由細胞和蛋白質組合而成的複合網路，是身體的第一道強大防線，可有效抵抗有害病毒和細菌入侵。如果想要強化免疫系統，就必須從其他的保健層面著手，例如會直接影響免疫系統的「營養素」。



為什麼飲食很重要？除了蛋白質等主要營養素之外，免疫系統還需要足夠的微量營養素，唯有兩者通力合作，才能向身體發出警訊並及時防堵有害物質入侵。奧瑞岡州立大學萊納斯鮑林學院的生物化學和生物物理學教授 Adrian Gombart 博士主修免疫學，他說高劑量的單一微量營養素不足以保護你，因為人體的防疫軍隊必須要有各種武力，不能單靠某樣武器獨撐。換言之，你必須養成多樣化的飲食習慣。