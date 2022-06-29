Theresa Melito-Conners 博士說明何謂自我照顧，另也分享練習方法

沐浴球和面膜可能在使用當下讓人感覺很棒，但這卻只觸及自我照顧的表面。Theresa Melito-Conners 博士表示，人們具有連自己都沒有意識到的身心靈需求，而我們是時候為這些需求挺身而出了。她在幾乎因工作而身心俱疲後開始探索自我照顧的需求，並持續攻讀相關的博士學位，接著推出了「Dr. MC’s Self-Care Cabaret」網站。這一集中，她在幕後為主持人 Jaclyn Byrer 概略介紹改善我們自身健康與幸福的 10 大基本條件。她也吐露自己對建立工作與個人生活之間界限的真心話，以及如何為下一代做好成功自我照顧的準備。額外獎勵：MC 博士帶領我們進行她著名的引導式冥想，因此你可以親自感受即便是最簡單的改變也能產生重大影響。