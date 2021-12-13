《Trained》Podcast：和 MC 博士一起成為自我照顧大師

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自我照顧不僅是寵溺自己，也要優先考量自己在身、心、靈等各方面的需求。MC 博士會告訴我們該怎麼做。

上一次更新：December 16, 2021
2 分鐘閱讀時間
Theresa Melito-Conners 博士說明何謂自我照顧，另也分享練習方法

《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。

沐浴球和面膜可能在使用當下讓人感覺很棒，但這卻只觸及自我照顧的表面。Theresa Melito-Conners 博士表示，人們具有連自己都沒有意識到的身心靈需求，而我們是時候為這些需求挺身而出了。她在幾乎因工作而身心俱疲後開始探索自我照顧的需求，並持續攻讀相關的博士學位，接著推出了「Dr. MC’s Self-Care Cabaret」網站。這一集中，她在幕後為主持人 Jaclyn Byrer 概略介紹改善我們自身健康與幸福的 10 大基本條件。她也吐露自己對建立工作與個人生活之間界限的真心話，以及如何為下一代做好成功自我照顧的準備。額外獎勵：MC 博士帶領我們進行她著名的引導式冥想，因此你可以親自感受即便是最簡單的改變也能產生重大影響。

「可以從小處著手。如果你做出小小的轉變或調整，實際上這會隨著時間帶來大大的影響。」

Theresa Melito-Conners
博士，自我照顧專家兼 Dr. MC’s Self-Care Cabaret 創辦人

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有關於心態、運動、營養、恢復或睡眠的問題嗎？對來賓或探討主題有什麼建議嗎？寄送電子郵件至 trained@nike.com，Jaclyn 會盡力為你提供協助。

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