我需要攝取更多鐵質嗎？

深入探究缺鐵問題

極其活躍的人特別難以獲得鐵質。事實上，根據 2019 年發佈於《European Journal of Applied Physiology》的學術評論，15% 至 35% 的女性運動員和 5% 至 11% 的男性運動員都有缺鐵問題 (女性由於月經來潮，具有較高的缺鐵風險)。



為什麼要攝取鐵質如此困難？如果你計畫減少飲食中的卡路里、採取素食或全素飲食法，就可能無法攝取足夠的含鐵質食物，或是無法完全吸收攝入的鐵質。高強度運動也有可能會造成鐵質流失。Foroutan 表示：「像跑者這樣的耐力型運動員，在堅硬地面跑步時會破壞紅血球細胞，穿著劣質跑鞋時的情況則更嚴重。」緩震和支撐越少，衝擊力道越大，就會破壞越多的紅血球細胞，進而流失鐵質。她補充說道，鐵質也會因為 HIIT、耐力訓練或高溫課程等易出汗運動而流失，但基本上不足以造成鐵質缺乏。



亞利桑那州立大學的運動營養學助理教授 Floris Wardenaar 博士說：「缺鐵並非一夕發生。剛開始 [輕微缺鐵]，你的鐵質儲存量逐漸減少，但仍足夠輸送氧氣至全身，所以你可能不會發現。接著，體內的鐵慢慢變少，便開始影響紅血球細胞 [邊緣性缺鐵]。」你有可能會感到疲勞，或是發現運動表現和恢復時間的改變，也可能完全沒感覺。慢性腸胃問題是營養素攝取不足的潛在象徵，如果放任邊緣性缺鐵發生，可能會導致最嚴重的後果，也就是缺鐵性貧血，代表你無法製造足夠的正常紅血球細胞。Wardenaar 認為，缺乏正常的紅血球細胞可能會感到疲勞不堪、皮膚慘白、手腳冰冷、舌頭疼痛、肌膚和頭髮乾燥，以及指甲脆裂。



Foroutan 提醒，如果你發現上述任何症狀，尤其是沒來由的疲累感，請盡速就醫並徹底檢查血球指數、鐵蛋白值 (人體儲存鐵質的方式) 和總鐵結合能力。請注意，如果數值均為正常，但你仍倍感疲勞，就應該進行更深入的檢測。