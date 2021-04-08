窺探設計背後的巧思：Lillian Ahenkan (又名「@FlexMami」) 為自己而裝扮

斜槓青年透過個人風格找到身分認同，展現忠於自我的自信女力
文化
Lillian Ahenkan 的個人風格源自她的迦納家族根源、雪梨成長經歷，以及成為理想女性的非凡自信。
「窺探設計背後的巧思」系列探討新銳創意人如何結合個人風格與身分認同。
社群媒體名人 Lillian Ahenkan (@FlexMami) 曾說過：「盡其所能地讓生活接近夢想 [是我的動力來源]。」這位 26 歲的雪梨在地人已透過擔任電視節目主持人、DJ、作家、Podcast 主持人和創業家等職位，實現多元理想，並成為廣受認可的斜槓創意人典範。
提及個人風格和身分認同，儘管 Lillian 有各種接觸群眾的平台，也依據不同環境考量穿搭，但她最重視的還是自己的想法。「我不是那種過度理性探討創意的人，創意是出於直覺，一種感受和氛圍的表現。」不過，在工作機會的穿搭方面，Lillian 坦言：「為觀眾設想相當重要。在網路平台上，我可以輕鬆穿著短版上衣；但如果場景換成正式會議室，也許就不太恰當。我還是有可能這樣穿，或是換上別套服裝。」
Lillian 的時尚風格結合明亮色彩與印花圖樣，不僅反映她表現自我的搶眼個性，也彰顯她對迦納家族根源的敬愛。然而，她的自信並非與生俱來；在後續篇章中，Lillian 將探討她如何認識並愛上自己的文化根源，進而深化及強調身分認同，不會因為外界眼光而局限自己的創意與信心。
「我十分推崇深度交流，分享我的信念，並鼓勵其他人也這麼做。」
你以大膽搭配色彩與印花圖樣為人稱道，你一直都很熱衷這種風格嗎？
其實不是，我在中學念書時還是個非主流少年！那時候很常穿著黑色、紅色和格紋衣服，後來我發現自己和次文化或宣洩情感的風格並不搭調。或許我在個人風格方面感情豐富，但那與心情無關。回到迦納 [拜訪家族] 時，大家會解讀衣服顏色代表的意涵，像是只在喪禮場合才看見黑色服裝。這令我感到自己違背常態，深刻體認到不合宜的色彩穿搭也是一種種族歧視，使我感到疏遠且無法融入。[迦納] 文化十分重視自我表現，不論你的社會經濟地位，因此沉浸在這環境中，對我探索色彩與印花圖樣美學有深厚的影響。
家族是否對你的自我探索旅程帶來影響？另外，你的迦納文化根源和雪梨的成長經歷對個人時尚風格有什麼樣的影響？
當然有影響，但大部分是穿著必須注重場合。我母親對保持體面的政治哲學非常著迷。一開始，我以為這是一種文化。儘管我母親在雪梨已經 30 年了，她並不像你想像的那樣受到同化。她會說，她可以想像在迦納一定很多年輕女孩想把握機會，自己決定理想的穿搭。因此，她很驚訝我明明可以穿戴新穎的配件，像是耳環、頭帶或圍巾等，卻老是只是穿黑色衣服。
年齡增長對你的自我形象有什麼影響？
在中學時期必須穿著制服，一星期大概也只有一天，比如說，需要思考星期六參加派對該穿什麼。所以，我對於成年後有更多機會打扮自己感到非常興奮。
中學畢業後的調適期是一段重要的學習歷程，我時常思考自己是誰、想呈現什麼樣貌。這表現在 20 歲出頭的時候，當時我刻意不穿牛仔褲、T 恤和運動鞋，以免其他人覺得我太隨興。我經歷了好一段時間才突破自我，接受舒適穿搭風格。我知道在西方文化中穿著得體有特殊涵義，可是這對融入群體形成了某種障礙。某方面來說，這可能讓人感到不舒服，但觀察這些群體確實是很有趣的事。
當然，群體不只存在於文化中，也出現在性別認同上，對吧？
我很熱衷於展現女性特質。過去有很長一段時間，我不想穿上女性化的衣服，因為營造「少女」形象不是很吸引人。但突然之間，我也變得不介意了，從此愛上洋裝及可愛迷人的造型。同理，即使我明天換上正式套裝也能感到自在。穿搭就是隨心所欲，選你所愛。
在很多方面，表現自我和個人風格意義相近，你是如何透過穿搭突顯自我？
大聲說出來！我十分推崇深度交流，分享我的信念，並鼓勵其他人也這麼做。在過去幾年，我也對居家生活產生熱忱，時常動手 DIY，裝飾及建構出令人驚喜的空間。在家裡，我發揮巧思搭配出富有喜悅感的家具和裝飾配件，避免一味壓低預算或以不足為奇的樣式設計空間。我會優先考慮圖案、色彩、印花和舒適性，打造充滿活力的環境，無論在家或返家，都能感到神清氣爽。
如果有人建議「服裝配色可以少一點」，我通常會加倍奉還，心裡想「為什麼不可以？」
如果需要壓抑個人風格，你會有壓力嗎？就像高中那樣避免穿著鮮豔衣服。尤其是在雪梨，這裡的時尚有時候看起來大同小異。
從來不會。我能理解別人為何這麼做，但我想強調這是我的水瓶座月亮特質：我一向渴望保有獨特自我，在容易受到他人期許的環境下更是如此。有時事與願違，可能會讓別人對我的工作產生負面想法。或許可以這樣說：「嗯，你花了這麼多時間打扮，肯定沒有足夠精力完成手上工作。」此外，我也不斷挑戰與穿搭風格有關的思維。如果有人建議「搭配的顏色可以少一點」，我通常會加倍奉還，心裡想「為什麼不可以？」既然我擁有自主空間，為何不能表現自我？
文字：Ella Jane
攝影：Yasmin Suteja
撰寫時間：2020 年 9 月