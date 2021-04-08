窺探設計背後的巧思：Lillian Ahenkan (又名「@FlexMami」) 為自己而裝扮

其實不是，我在中學念書時還是個非主流少年！那時候很常穿著黑色、紅色和格紋衣服，後來我發現自己和次文化或宣洩情感的風格並不搭調。或許我在個人風格方面感情豐富，但那與心情無關。回到迦納 [拜訪家族] 時，大家會解讀衣服顏色代表的意涵，像是只在喪禮場合才看見黑色服裝。這令我感到自己違背常態，深刻體認到不合宜的色彩穿搭也是一種種族歧視，使我感到疏遠且無法融入。[迦納] 文化十分重視自我表現，不論你的社會經濟地位，因此沉浸在這環境中，對我探索色彩與印花圖樣美學有深厚的影響。