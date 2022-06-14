窺探設計背後的巧思：Cynthia 和 Travis 放大黑人及拉美人的聲音

這對夫婦以墨西哥城為創作基地，彰顯他們的文化並培養未來的說故事高手
文化
Cynthia 和 Travis 透過靈感源自祖先文化的時尚設計，致力發揚非裔和拉美族群的不凡事蹟。
「窺探設計背後的巧思」系列探討新銳創意人如何結合個人風格與身分認同。
創意雙人組 Cynthia Cervantes Gumbs 與 Travis Gumbs 是夢幻組合，一手創辦了創意工作室 Maroon World，讚頌有色人種的生活與經歷。這對夫婦最近從紐約搬到墨西哥城，以挑戰美、性別、男子氣概和女性特質的陳腐形象，吸引了充滿活力的黑人與拉丁裔藝術圈。Cynthia 表示：「我們做的每件事都源自初衷，這是我們開始合作以來的指導方針。」
Travis 在聖基茨島出生，紐約的布朗克斯長大，曾與朋友創辦一個深具影響力的生活風格網站 Street Etiquette，而這個男裝部落格如今已發展成創意集散地。Cynthia 是墨西哥移民的女兒，在加州夏威夷花園城成長，後來搬到紐約從事教育改革工作。她在擔任布朗克斯一所高中的營運長期間，還與朋友一起從事創意專案。兩人從彼此的創造力和文化觀點出發，在室內設計、服飾、攝影和影片等項目展開合作。Travis 說：「瞭解如何利用身邊的工具創作，才是我們真實的生活方式。你必須真的相信自己正在做的事情，否則成功不會帶來和平。」
2018 年，Cynthia 與 Travis 在女方父親的墨西哥米卻肯州牧場結婚，他們為了尋求新的生活方式而決定搬家。Cynthia 說：「在這裡更自在，這就是我們搬到這裡的原因之一。墨西哥城不是白人居多的城市，所以生活中沒有針對你的細微歧視。」如今，這對在生活與藝術中相伴的佳偶定居在新的家園，也譜出生活新篇章，生了一個兒子叫作 Tenoch。他們將向大眾宣示衣著風格不僅是自我表達，更是一種社群連結與歌頌傳統的語言。
為什麼衣著風格會成為你們生活中不可或缺的元素？
Travis：衣著風格是我第一次嘗試表達個人風格的方式。從我有記憶以來，就非常喜歡時尚，小時候深深著迷各種運動鞋和商品。9 歲那年，我想買價值 100 到 125 美元之間的運動鞋，但我媽從來沒買給我過，這也很正常。16 歲開始工作後，我瘋狂地收集運動鞋，然後跟隨時下的流行趨勢變換風格。隨著年齡的增長，你會發現哪一種風格最適合自己、穿什麼最舒服，你也會明白自己想要的表達方式。你的表達方式一路以來不會有太劇烈的變化，但是信心會大幅增長。這就是我喜歡的方式。現在，我正在嘗試潮爸風格。
Cynthia：我從溝通的觀點思考風格。風格就是你在訴說自己是誰，你也在和其他喜歡一樣東西的人交流。我同意 Travis 的想法，表達方式會隨著成長過程改變。高中時，我會穿寬牛仔褲、合身上衣，綁頭巾去參加派對。當你用這種打扮在不同派對出沒時，就好像默默在表達你也是社群的一分子。
「我們做的每件事都源自初衷，這是我們開始合作以來的指導方針。」
Cynthia
個人風格的演變很有意思，你們認為大眾的審美或造型在過去十年中發生了怎樣的變化？
Travis：我們是最後一代能用最純正的方式完成這件事的人，現在的人都直接從 Instagram 複製貼上，時尚幾乎唾手可得。所以我比較喜歡我們這一代的成長方式，因為能慢慢發展屬於自己的風格。比起直接購買拼貼的素材，你能收獲的更多。
Cynthia：我發現社群媒體能讓大家迅速轉換風格。今天你想呈現某種風格，然後隔天你突發奇想，徹底變換造型。
「我從溝通的觀點思考風格。高中時，我會穿寬牛仔褲、合身上衣，綁頭巾去參加派對。這種打扮就好像在表達，你也是社群的一分子。」
Cynthia
Cynthia，你從教育界轉戰創意產業，但是不是自我認同與提升黑棕膚色社群的地位之間有所關聯？
Cynthia：我原本從事教育改革的工作。具體來說，我在非營利機構上班，為低收入社區服務。這一直都是我的初衷：我想在黑棕膚色社區工作，幫助裡面的孩童與家庭，但我同時也從事創意工作。我與 Travis 相遇時，他發現我會把各種素材拼湊在一起。我真的會剪下雜誌上的圖片，貼滿我的衣櫥。他說：「這件事情可以賺錢。」這大概是 8 年前的事，我當時還不知道創意產業有什麼工作，只是偶爾幫一下朋友，後來 Travis 鼓勵我去探索更多相關計畫，所以最後我就轉行了。
Travis，你與 Joshua Kissi 在 Street Etiquette 上的合作非常重要，這是一個由黑人自己經營媒體出版的成功案例，我們需要更多這樣的楷模。
Travis：我百分之百同意你說的。就審美而言，我不會用同樣的方式向大眾宣示，但在業界掌握敘事權及擁有平等權非常重要。
Cynthia：大家從未看過兩位才華洋溢的年輕黑人男性達成這件事，這種正能量像是在說：我們也可以做到。我們可以成為攝影師、創意總監，我們可以辦活動，做任何事。我認為這對很多人來說相當鼓舞人心。
你們的文化背景是否也在發展個人風格時扮演了重要角色？
Travis：那是我們的根基。我的文化正是我個人風格的來源，因為我從小耳濡目染，模仿我的叔叔舅舅、爺爺和人生中的長輩，這些都是影響我風格的起源。Cynthia 和她的奶奶一樣，喜歡穿墨西哥繡花襯衫。
Cynthia：我以前也常常戴很多珠寶首飾，但自從我整天和孩子待在家裡，就再也不戴了。珠寶是奶奶給我的，她會在手臂上戴滿手鐲，還有三只手錶視場合替換。
「隨著年齡的增長，你會發現哪一種風格最適合自己、穿什麼最舒服，你也會明白自己想要的表達方式。現在，我正在嘗試潮爸風格。」
Travis
至今有沒有任何一樣單品被你們視為招牌單品？
Travis：我們在洛杉磯有一些衣服，紐約也有，墨西哥城也有，牧場也有。東西四散各地，但我現在不會這麼嚴肅看待這件事了。我在隔離前回老家一趟，打開一些箱子瞧瞧，才想到我曾經視那些東西為珍寶，但現在的心態不一樣了。
Cynthia：現在難道要我穿一件寬大鬆垮的洋裝，上面還有和小孩連在一起的鈕扣嗎？我不要！
Travis：我們真的每天都待在家裡，現在要表現出我們潮流的一面有點困難。
Cynthia：現在連穿上長褲都變成了革命性的一步。
你們認為搬到墨西哥城是否改變了你們看待創意的觀點？
Travis：我們在這個新世界的工作應該與文化息息相關。我們深知搬來墨西哥城將會有所啟發，因為我們都想體驗截然不同的事物。我並非在美國出生，所以我明白環境的改變有多鼓舞人心。
Cynthia：我認為墨西哥加深了我對本土與 DIY 美學的熱愛，改造手上現有的資源也能潮流出眾。而影響更多的是，生了小孩之後，我的觀點也變得更有創意。
怎麼說？
Cynthia：他是我在世界上最愛的人。抱歉，寶貝！我兒子給我很大的啟發，因為我想讓他親眼看到我做的時尚創舉，然後說：「哇！這是我父母在做的事情，看看我父母都做了哪些很酷的事。」我想為他留下一些重要的資產，讓他能接手發揮。不是那種「噢！我父母的成就很偉大」，比較像是「我要將這個事業提升到另一個層次」，或是任何他決定做的改變都可以。想到他即將看著我們的工作長大，我就有滿滿的鬥志。
文字：Devine Blacksher
攝影：Dorian Ulises López Macías
撰寫時間：2020 年 9 月