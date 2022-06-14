窺探設計背後的巧思：Cynthia 和 Travis 放大黑人及拉美人的聲音

Travis：衣著風格是我第一次嘗試表達個人風格的方式。從我有記憶以來，就非常喜歡時尚，小時候深深著迷各種運動鞋和商品。9 歲那年，我想買價值 100 到 125 美元之間的運動鞋，但我媽從來沒買給我過，這也很正常。16 歲開始工作後，我瘋狂地收集運動鞋，然後跟隨時下的流行趨勢變換風格。隨著年齡的增長，你會發現哪一種風格最適合自己、穿什麼最舒服，你也會明白自己想要的表達方式。你的表達方式一路以來不會有太劇烈的變化，但是信心會大幅增長。這就是我喜歡的方式。現在，我正在嘗試潮爸風格。



Cynthia：我從溝通的觀點思考風格。風格就是你在訴說自己是誰，你也在和其他喜歡一樣東西的人交流。我同意 Travis 的想法，表達方式會隨著成長過程改變。高中時，我會穿寬牛仔褲、合身上衣，綁頭巾去參加派對。當你用這種打扮在不同派對出沒時，就好像默默在表達你也是社群的一分子。