累積小習慣，養成新習慣

什麼是小習慣？為什麼小習慣可以養成新習慣？

想่為日常生活帶來一些小改變嗎？可以試試我稱之為「小習慣」的一套體系，幫助自己持之以恆做出健康的改變。

之所以會創造這套方法，是因為我想要養成幾十個習慣，讓自己變得更健康。我是史丹佛大學的行為科學家，10 年的科技產品研究讓我瞭解到一個事實：「簡單」就足以改變行為。

我花了幾個月的時間探索如何養成運動、營養和身心恢復的新習慣，並將這些習慣融入日常生活中，變成固定的習慣。只要堅持下去，幾乎不必費力，生活就能有所轉變。不過，我想知道自己的這套方法是不是也適用於其他人。