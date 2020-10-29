累積小習慣，養成新習慣

想為日常生活帶來一些正向的改變嗎？可以試試我歸納出的一個系統，幫助自己持之以恆做出健康的改變。我稱這套方法為「微型習慣 (Tiny Habits)」。

當初之所以會創造這套方法，是因為我個人就有好幾個習慣想要培養，讓自己變得更健康。我是史丹佛大學的行為科學家，而10 年的科技產品研究讓我瞭解到一個事實：「簡單」就足以改變行為。

我花了幾個月的時間探索如何養成運動、營養和身心恢復的新習慣，並將這些習慣融入日常生活中，變成固定的習慣。隨著我堅持不懈，我的生活徹底地轉變了，而且感覺幾乎是毫不費力地就做到了。不過，我也想知道自己的這套方法是不是也適用於其他人。