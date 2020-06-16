累積小習慣，養成新習慣

BJ Fogg 博士的建議
什麼是小習慣？為什麼小習慣可以養成新習慣？
想่為日常生活帶來一些小改變嗎？可以試試我稱之為「小習慣」的一套體系，幫助自己持之以恆做出健康的改變。
之所以會創造這套方法，是因為我想要養成幾十個習慣，讓自己變得更健康。我是史丹佛大學的行為科學家，10 年的科技產品研究讓我瞭解到一個事實：「簡單」就足以改變行為。
我花了幾個月的時間探索如何養成運動、營養和身心恢復的新習慣，並將這些習慣融入日常生活中，變成固定的習慣。只要堅持下去，幾乎不必費力，生活就能有所轉變。不過，我想知道自己的這套方法是不是也適用於其他人。
「用小改變讓自己改頭換面，有效又有趣。這個方法不僅立竿見影，還能帶來更大的改變，讓生活大不同。
BJ Fogg 博士
九年後，我指導超過了 4 萬人建立好習慣，收集了超過 50 萬筆有效方法的資料點。我得出的結論是：用小改變讓自己改頭換面，有效又有趣。這個方法不僅立竿見影，還能帶來更大的改變，讓生活大不同。
小習慣效果好
從小改變著手，不必靠意志力或激勵就能養成習慣。其實，一味地想以意志力或激勵來建立習慣，效果絕對大打折扣。科學對這一點的解釋淺顯易懂：越難做到的行為，所需的激勵和動力就越強。要完成 100 下波比跳，可能需要一整個團隊為你加油打氣。當我們只能靠自己，內在動機又不強時，就會放棄難度較高的行為。
若要避免這種起起落落的循環，不妨先培養容易養成的小習慣。下定決心一天做兩下波比跳，即使經過漫長的一天已經累癱在沙發上，也會更容易堅持做完撐過去。我們一心一意所要養成的是持之以恆的態度，而這個方法會讓你更容易有成就感，藉此讓自己堅持改變下去。
成功之道在於「發光發熱」的自信感
雖然大家常說不斷重複就能培養習慣，但習慣其實是由情緒養成的。當我們覺得自己成功養成一個新習慣時，這個習慣會烙印在我們的腦海裡。成就感會產生一種化學反應，讓這個習慣在以後變得更加自然 (而所謂的「習慣」，就是我們自然而然會做的事情)。
「我在研究中發現，若當下能立即有強烈的成就感，通常很快就可以養成習慣。
BJ Fogg 博士
我在研究中發現，若當下能立即有強烈的成就感，通常很快就可以養成習慣。我也發現，沒有一個適當的名稱可以用來表達這樣的成就感，因此，在我的《小習慣》(Tiny Habits) 這本書中，我將它稱為：發光發熱的心情。
想成為養成習慣的高手，就該為自己培養發光發熱的心情。這種心情具有強大的力量，你所散發的自信心將改變你每天做選擇的方式。
練習養成小習慣
我寫了一本書分享如何落實小習慣這個方法，同時也提供免費的五日計畫，由我或是我所訓練的專家教練指導大家。
不過現在，先和大家分享這個方法的三大基本步驟：
01 好好為自己找出新的小習慣。
不論你想養成什麼新習慣，都要將它聚焦成具體的小習慣；請確認自己是真心地想培養該習慣，而非覺得「理應」那樣做。說到小習慣，我衷心建議大家將標準設低一點，因為我的研究顯示這是能否堅持到底的關鍵。舉例來說，如果想讓睡眠品質好一點，所要養成的小習慣可以是把手機放在廚房充電，而不是臥室。或者，想要更有規律地運動，可以將小習慣設為在晚上整理健身袋。當某一天想要多做一點，突破小習慣時 (例如從原本的 2 下波比跳進步到 20 下)，那就太棒了。
「要點：新習慣越小，對動機的依賴就越少。
BJ Fogg 博士
將新的小習慣視為未來的加分條件，而非必備要素。要點就在於，新習慣越小，對動機的依賴就越少。
02 為新習慣找到能自然融入日常生活的地方。
如要養成這個新習慣：在為自己倒好一杯晨光咖啡後或是上班通勤坐下來時，要進行三次的冥想呼吸。建議你，寫下逐步進行的行為指南，讓新習慣變得更固定：
為自己倒好一杯晨光咖啡後，要做三次冥想呼吸。
已經養成的日常習慣 (為自己倒一杯晨光咖啡) 能確實提醒該養成的新習慣 (做三次冥想呼吸)。
03 有意地養成習慣。
我們知道「發光發熱」的感覺能養成新習慣，但若要享有這種好心情，可不能聽天由命。你可以多加留意自己的情緒，並刻意地營造那種感覺，這樣即可有意地養成習慣。
「打動人心的慶祝與喝采，可以讓人短短幾天內就養成習慣。
BJ Fogg 博士
要創造發光發熱的感覺，有些人需要時來個擊拳加油 (像 Tiger Woods 振臂揮拳那樣) 就可以，有些人會在腦海裡勁歌熱舞一下，而自我對話則是對大多數人都奏效的方法，像是對自己說「做得好」或「太棒了」。不妨試著摸索看看，找到對自己管用的方法 (例如要養成波比跳的習慣，可以在最後一個跳躍後做擊拳加油的動作，並對自己說：「完成啦！」)。打動人心的慶祝與喝采，可以讓人短短幾天內就養成習慣。
如果無法有效養成習慣，可以試著把習慣變得更小一點，或是將這個習慣融入日常生活的另一個部分。如果加油喝采不太有勁，就試試其他能讓自己覺得發光發熱的方法。
有些習慣可以快速養成，有一些難度就比較高。有時我們會發現自己內心會抗拒某些特定的習慣，沒關係，那就另起爐灶，把精力放在自己想要養成的新習慣上。透過練習，我們可以培養技巧，讓自己有強大的力量邁向改變。
BJ Fogg 博士是史丹佛大學行為設計實驗室的創辦人。
Tiny Habits® 是註冊商標