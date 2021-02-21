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運動員食譜：Henry Slade 嘗試美味至極的義式培根蛋麵

這位英格蘭橄欖球星在球場上萬夫莫敵，就是不擅長為女友烹調義大利麵。大廚 Kia Damon 能夠拯救他的廚藝嗎？

「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。

Henry Slade 在橄欖球場上是名硬漢，但在家卻極其溫柔體貼。舉例來說？他想在女友 Megan 面前扮演大廚。她愛義大利麵，就是不愛 Henry 煮的義大利麵。但所幸有代理廚師：「運動員食譜」的主持人 Kia Damon 準備代替他上場。這名來自布魯克林的大廚先從基本功開始教導 Henry 烹調經典的義式培根蛋麵。她唯一要求的回報就是和她的新生女兒視訊歡度時光，以及個人引見他的可卡貴賓犬 Frank (他穿著蕾絲裙並綁馬尾的小狗)。教學期間，他們憶起農場生活，正視心理健康的問題，並進行吃生義大利麵的實驗 (請勿在家嘗試)。觀看上方節目，查看下方食譜，動手做料理。

運動員食譜：Henry Slade 的培根蛋義大利麵

美味至極的義式培根蛋麵四人份食材

  • 猶太鹽
  • 切丁義式培根 1½ 杯
  • 螺絲管麵 1 磅
  • 佩克里諾羊乳起司絲 1 杯
  • 蛋黃 6 顆
  • 現磨黑胡椒
  • 特級初榨橄欖油 1 大匙

工具

  • 大鍋子
  • 平底鍋
  • 濾盆
  • 大碗
  • 攪拌器
  • 木湯匙

作法

在大鍋中裝水，並加入 1 大匙的鹽。 煮沸。

與此同時，在平底鍋中以中大火將義式培根翻炒至棕色且出油。 靜置一旁。

水滾時，加入螺絲管麵，依包裝指示煮至彈牙。 保留 1/4 杯煮麵水，將麵瀝乾。

在碗中加入煮麵水、3/4 的佩克里諾羊乳起司和蛋黃，攪拌至充分混合且形成乳霜狀。 拌入義式培根。用湯匙拌入麵中，攪拌至麵被醬料完全覆蓋。

用鹽和胡椒調味，淋上橄欖油，再鋪上剩餘的佩克里諾羊乳起司。

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