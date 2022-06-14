運動員食譜：Colleen Quigley 的茄子披薩

將烤箱預熱至 500 度。茄子切成 ¼ 吋厚的圓形或半月形。在茄子切片上灑上鹽巴，靜置於擺在烤盤上的架子上，或是幾層紙巾上，瀝乾多餘的水分。瀝乾茄子的同時，開中大火，在大平底鍋裡將 1 大匙的橄欖油加熱，接著加入羽衣甘藍炒一下，用夾鉗拌炒大約 4 分鐘。用鹽巴及胡椒調味。先將羽衣甘藍放到一邊。



將茄子放到烤盤上，要排列均勻，淋上橄欖油，烤 5 到 6 分鐘，烤到一半時要翻一下面。烤茄子的同時，在乾淨的表面上撒上麵粉。將披薩麵團攤開，用桿麵棍和雙手將麵團桿成 12 吋大小的圓形。在披薩烤盤上淋上橄欖油，小心地將麵團移到烤盤上，並在麵團上灑上橄欖油。



從烤箱中取出茄子。在披薩麵團上撒滿瑞可塔。將烤箱的溫度調低到 450 度。在披薩麵團上放上茄子和羽衣甘藍，接著用鹽巴和胡椒調味。用四面立體刨絲器或蔬果切片器將大蒜切成薄片。在披薩麵團上撒上艾斯亞格起司。



將披薩烤 12 分鐘。在披薩上撒上蒜片、打上雞蛋，接著再烤 3 分鐘，直到蛋白煮熟為止。烤披薩的同時，將巴薩米可醋和紅糖放進小鍋子裡，用中大火加熱攪打，直到混合物開始變稠。從烤箱中取出披薩，淋上滿滿一匙的濃縮巴薩米可醋，撒上營養酵母，最後再撒上鹽巴和胡椒。