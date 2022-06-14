運動員食譜：Colleen Quigley 的茄子披薩

運動員食譜：Colleen Quigley 揉麵團一決勝負
指導
這位美國隊田賽明星希望讓她的披薩晚餐在 Kia Damon 的虛擬廚房裡更有看頭。她有辦法贏得「Colleen 主廚」的稱號嗎？
「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。
障礙跑運動員 Colleen Quigley 熱愛挑戰。首先，她選了一個或許可以說是跑道上最難的活動，既要跑步、跨欄，還要躍過超大型水坑。她的最新挑戰就是要在「運動員食譜」和 Kia Damon 主廚一起考驗她做披薩的技巧。她們兩個人一邊搓揉拉扯麵團、打雞蛋，還對該怎麼處理茄子三心二意猶豫不決，一邊閒聊著 Colleen 的農場莊稼養殖、和美國隊一起進餐的重要性，以及一條沒有人在討論的當大人原則。觀看上方節目，查看下方食譜，動手做料理。
任性做披薩
兩人份食材
- 細長茄子 1 根
- 猶太鹽
- 橄欖油 ½ 杯
- 羽衣甘藍 1 把，把莖摘掉，隨意切碎
- 現磨黑胡椒
- 中筋麵粉 ¼ 杯
- 現成披薩麵團 ½ 磅
- 新鮮瑞可塔起司 4 到 8 盎司
- 大蒜 2 瓣
- 切碎的艾斯亞格起司 1½ 杯
- 大顆雞蛋 3 顆
- 巴薩米可醋 2 杯
- 紅糖 ½ 杯
- 營養酵母
工具
- 大把刀子
- 砧板
- 大平底鍋
- 夾鉗
- 烤盤
- 桿麵棍
- 披薩烤盤
- 四面立體刨絲器
- 小鍋子
- 攪拌器
作法
將烤箱預熱至 500 度。茄子切成 ¼ 吋厚的圓形或半月形。在茄子切片上灑上鹽巴，靜置於擺在烤盤上的架子上，或是幾層紙巾上，瀝乾多餘的水分。瀝乾茄子的同時，開中大火，在大平底鍋裡將 1 大匙的橄欖油加熱，接著加入羽衣甘藍炒一下，用夾鉗拌炒大約 4 分鐘。用鹽巴及胡椒調味。先將羽衣甘藍放到一邊。
將茄子放到烤盤上，要排列均勻，淋上橄欖油，烤 5 到 6 分鐘，烤到一半時要翻一下面。烤茄子的同時，在乾淨的表面上撒上麵粉。將披薩麵團攤開，用桿麵棍和雙手將麵團桿成 12 吋大小的圓形。在披薩烤盤上淋上橄欖油，小心地將麵團移到烤盤上，並在麵團上灑上橄欖油。
從烤箱中取出茄子。在披薩麵團上撒滿瑞可塔。將烤箱的溫度調低到 450 度。在披薩麵團上放上茄子和羽衣甘藍，接著用鹽巴和胡椒調味。用四面立體刨絲器或蔬果切片器將大蒜切成薄片。在披薩麵團上撒上艾斯亞格起司。
將披薩烤 12 分鐘。在披薩上撒上蒜片、打上雞蛋，接著再烤 3 分鐘，直到蛋白煮熟為止。烤披薩的同時，將巴薩米可醋和紅糖放進小鍋子裡，用中大火加熱攪打，直到混合物開始變稠。從烤箱中取出披薩，淋上滿滿一匙的濃縮巴薩米可醋，撒上營養酵母，最後再撒上鹽巴和胡椒。