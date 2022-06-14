運動員食譜：Colleen Quigley 揉麵團一決勝負

指導

這位美國隊田賽明星希望讓她的披薩晚餐在 Kia Damon 的虛擬廚房裡更有看頭。她有辦法贏得「Colleen 主廚」的稱號嗎？

上一次更新：January 6, 2021

「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。

障礙跑運動員 Colleen Quigley 熱愛挑戰。首先，她選了一個或許可以說是跑道上最難的活動，既要跑步、跨欄，還要躍過超大型水坑。她的最新挑戰就是要在「運動員食譜」和 Kia Damon 主廚一起考驗她做披薩的技巧。她們兩個人一邊搓揉拉扯麵團、打雞蛋，還對該怎麼處理茄子三心二意猶豫不決，一邊閒聊著 Colleen 的農場莊稼養殖、和美國隊一起進餐的重要性，以及一條沒有人在討論的當大人原則。觀看上方節目，查看下方食譜，動手做料理。

運動員食譜：Colleen Quigley 的茄子披薩

任性做披薩
兩人份食材

  • 細長茄子 1 根
  • 猶太鹽
  • 橄欖油 ½ 杯
  • 羽衣甘藍 1 把，把莖摘掉，隨意切碎
  • 現磨黑胡椒
  • 中筋麵粉 ¼ 杯
  • 現成披薩麵團 ½ 磅
  • 新鮮瑞可塔起司 4 到 8 盎司
  • 大蒜 2 瓣
  • 切碎的艾斯亞格起司 1½ 杯
  • 大顆雞蛋 3 顆
  • 巴薩米可醋 2 杯
  • 紅糖 ½ 杯
  • 營養酵母

工具

  • 大把刀子
  • 砧板
  • 大平底鍋
  • 夾鉗
  • 烤盤
  • 桿麵棍
  • 披薩烤盤
  • 四面立體刨絲器
  • 小鍋子
  • 攪拌器

作法

將烤箱預熱至 500 度。茄子切成 ¼ 吋厚的圓形或半月形。在茄子切片上灑上鹽巴，靜置於擺在烤盤上的架子上，或是幾層紙巾上，瀝乾多餘的水分。瀝乾茄子的同時，開中大火，在大平底鍋裡將 1 大匙的橄欖油加熱，接著加入羽衣甘藍炒一下，用夾鉗拌炒大約 4 分鐘。用鹽巴及胡椒調味。先將羽衣甘藍放到一邊。

將茄子放到烤盤上，要排列均勻，淋上橄欖油，烤 5 到 6 分鐘，烤到一半時要翻一下面。烤茄子的同時，在乾淨的表面上撒上麵粉。將披薩麵團攤開，用桿麵棍和雙手將麵團桿成 12 吋大小的圓形。在披薩烤盤上淋上橄欖油，小心地將麵團移到烤盤上，並在麵團上灑上橄欖油。

從烤箱中取出茄子。在披薩麵團上撒滿瑞可塔。將烤箱的溫度調低到 450 度。在披薩麵團上放上茄子和羽衣甘藍，接著用鹽巴和胡椒調味。用四面立體刨絲器或蔬果切片器將大蒜切成薄片。在披薩麵團上撒上艾斯亞格起司。

將披薩烤 12 分鐘。在披薩上撒上蒜片、打上雞蛋，接著再烤 3 分鐘，直到蛋白煮熟為止。烤披薩的同時，將巴薩米可醋和紅糖放進小鍋子裡，用中大火加熱攪打，直到混合物開始變稠。從烤箱中取出披薩，淋上滿滿一匙的濃縮巴薩米可醋，撒上營養酵母，最後再撒上鹽巴和胡椒。

更多值得參考的內容

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得專家提供的營養、運動、心理調適、恢復和睡眠建議。

立即試用 NTC

更多值得參考的內容

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得專家提供的營養、運動、心理調適、恢復和睡眠建議。

立即試用 NTC

相關精彩故事

糖對人體的影響

指導

此糖非彼糖，有何大不同？

運動員食譜：Noah Ohlsen 的豐盛鮭魚盅

指導

運動員食譜：Noah Ohlsen 的每日膳食

運動員食譜：Darrell Hill 用花椰營養找回精神氣力

指導

運動員食譜：Darrell Hill 用花椰營養找回精神氣力

恢復對免疫系統的影響

指導

恢復對免疫系統的影響

小睡一下來提升表現

指導

小睡片刻，訓練更有力