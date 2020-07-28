純素飲食可以滿足跑者的營養需求嗎？

大多數運動員都對自己的飲食有很高的敏感度，這不只是因為飲食不當會導致健身過程中胃部「出狀況」，也因為正確飲食有助於締造更好的個人成績，並加快恢復的腳步。對於植物能否提供肌肉修復所需的蛋白質，以及無肉飲食是否能為某些特定運動形式提供足夠的力量，有許多不同的見解。《國際運動營養學會期刊》(Journal of the International Society of Sports Nutrition) 所發表的一項研究指出了一個重要的發現：純素飲食對運動表現不會產生負面影響。
德國研究者針對 76 名非專業男、女跑者進行研究，他們各自認為自己是雜食者 (動植物都吃)、蛋奶素食者 (吃植物性食品和蛋、奶製品，但不吃肉類和魚類)，或純素食者 (不攝取任何動物來源的食物)。這些受試者在健身腳踏車上進行分級運動測試，以評估他們輸出爆發力的最大值，藉此衡量他們盡最大能力可達到的運動程度以及可堅持的時長。在為時 6 分鐘 50 瓦特輸出功率阻力 (相當於出力約一成或兩成) 的暖身後，阻力每分鐘會增加 16.7 瓦特，直到受試者踩不動為止。
猜猜哪一組表現得比較好？結果顯示所有受試者都在大約 20 分鐘後達到極限，筋疲力盡，研究者判定雜食者、蛋奶素食者和純素食者在盡最大能力所能達到的程度和維持的時長上並無差別。
研究作者同時也是德國漢諾威大學食品科學與人類營養研究所博士後研究員 Josefine Nebl 表示：「非專業跑者們如攝取足夠的能量與營養，他們的運動能力就和飲食無關。」
「研究者判定雜食者、蛋奶素食者和純素食者在盡最大能力所能達到的程度和維持的時長上並無差別。」
受試者在接受測試前 24 小時所攝取的飲食差異很大。例如，根據紀錄，不論是和肉食者或蛋奶素食者比起來，純素食者都攝取了更多的碳水化合物、纖維、鎂、鐵、葉酸和維他命 E，吃進了較少的脂肪和維他命 B12。Nebl 表示，儘管如此，只要攝取同樣份量的優質卡路里，蛋奶素食者和全素食者都能獲得和肉食者同樣的運動能量。