純素飲食可以滿足跑者的營養需求嗎？

大多數運動員都對自己的飲食有很高的敏感度,這不只是因為飲食不當會導致健身過程中胃部「出狀況」,也因為正確飲食有助於締造更好的個人成績,並加快恢復的腳步。對於植物能否提供肌肉修復所需的蛋白質,以及無肉飲食是否能為某些特定運動形式提供足夠的力量,有許多不同的見解。《國際運動營養學會期刊》(Journal of the International Society of Sports Nutrition) 所發表的一項研究指出了一個重要的發現:純素飲食對運動表現不會產生負面影響。