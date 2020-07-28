純素飲食可以滿足跑者的營養需求嗎？

德國研究者針對 76 名非專業男、女跑者進行研究，他們各自認為自己是雜食者 (動植物都吃)、蛋奶素食者 (吃植物性食品和蛋、奶製品，但不吃肉類和魚類)，或純素食者 (不攝取任何動物來源的食物)。這些受試者在健身腳踏車上進行分級運動測試，以評估他們輸出爆發力的最大值，藉此衡量他們盡最大能力可達到的運動程度以及可堅持的時長。在為時 6 分鐘 50 瓦特輸出功率阻力 (相當於出力約一成或兩成) 的暖身後，阻力每分鐘會增加 16.7 瓦特，直到受試者踩不動為止。



猜猜哪一組表現得比較好？結果顯示所有受試者都在大約 20 分鐘後達到極限，筋疲力盡，研究者判定雜食者、蛋奶素食者和純素食者在盡最大能力所能達到的程度和維持的時長上並無差別。



研究作者同時也是德國漢諾威大學食品科學與人類營養研究所博士後研究員 Josefine Nebl 表示：「非專業跑者們如攝取足夠的能量與營養，他們的運動能力就和飲食無關。」