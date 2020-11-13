腳踝負重沙袋的真正重量

不要放棄平常的例行舉重訓練，而只採用復古的方法：在腳踝上穿戴低磅數負重一整天，也不會對身體組成或表現帶來明顯影響。 Nike Master Trainer Kirsty Godso 表示，腳踝負重沙袋比較像彈力帶，而非啞鈴。雖然有幫助，但還是需要挑戰更重的重量，來啟動肌肉鍛鍊程序。



Godso 說，腳踝負重沙袋確實提供了「微調身體運作方式」的機會。 「若以非常緩慢且深思熟慮的方式執行動作，即使只是很輕的重量，都可以為肌力、身體意識和肌耐力帶來出色的結果。」



如果你曾上過皮拉提斯或芭蕾提斯課，就會對這樣的活動方式感到熟悉：緩慢、深思熟慮，並帶有控制力。 Godso 表示，這些健身的挑戰在於以緩慢、看似無止盡的重複次數去活動身體的單邊或單一區域，直到那邊的肌肉，或是你過去從未感受到的肌肉完全疲乏為止。同樣地，用腳踝負重沙袋一次訓練一條腿 (想像自己側躺，將綁有沙袋的腿向上伸直)，可啟動這些較小的肌肉，因為在你較大的肌肉疲乏時，這些小肌肉都會一起帶動負重物以穩定身體。Straub 補充說明，你的核心肌群也必須比平常稍微用力抵抗，才能維持身體的穩定。