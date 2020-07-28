Nike 跑步的建議
試試這些訓練、營養與恢復的簡單秘訣，跑出最佳狀態。
我們不是只有在跑步時才是跑者，其他約 23 個小時的時間裡，我們依舊是跑者。正因如此，那些沒在跑步時，也會培養健康習慣，補充運動能量與動力的人，才能成為一流跑者。
我們發現，對生活型態稍作改變，即可在運動量不增加的情況下，跑得更快速、有力、有效。做法如下。
01. 做做單側腿部肌力運動
跑步時幾乎所有主要肌群都要出力。在洛杉磯工作的 Nike Run Club 教練 Bec Wilcock 指出，這樣的全身肌力訓練不僅能讓我們成為更強而有力的運動員，身體也能有更好的協調性，可以減少受傷的可能性。
想要跑得好，除了強健，也要有優異的穩定性。亞特蘭大指導諮詢公司 Running Strong 的老闆 Janet Hamilton 也是肌力與調節訓練教練，他表示：「每一次單腳著地時，整個身體必須處於平衡狀態，讓姿勢保持挺拔，不會扭向某一邊或彎到某一側。」
有個特定的訓練方法，能一舉兩得地同時培養肌力和平衡性。俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練及傷害預防專家 Ian Klein 說：「跑步時肌肉會承載壓力，所以最好能以相似的壓力承載模式進行訓練。」Klein 解釋道，這代表要專注在模擬跑步單邊動作的單側腿部運動上，而且從頭到尾都要保持穩定。可以試試弓箭步、登階踏步和單腿深蹲。
「跑步時肌肉會承載壓力，所以最好能以相似的壓力承載模式進行訓練。」
運動生理學家 Ian Klein
Hamilton 建議在一般肌力訓練中加入單側腿部運動，不論 5 次或 20 次，重複多做幾次，讓肌肉雖然感覺疲勞，但還是可以保持好動作姿勢。肌力訓練新手徒手做即可，不要加入重量；進階高手可以試著持啞鈴、槓鈴或藥球做動作。單側腿部動作具有一定難度，所以一開始先不要用太多重量，要循序漸進地逐步加重。
02. 盡早補給水分
正準備參加長跑活動或比賽？那要從活動前一週就開始持續做好補水，Precicion Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel 提醒道，等到前一晚 (更糟糕的是等到當天) 才喝進大量的水，也無法挽救脫水在那之前對訓練成效造成的減損，而且這樣的影響可能遠超過你所想像。
流汗時，讓身體發揮良好機能所需的電解質和液體也會流失。註冊營養師兼 Precision Nutrition 營養總監 Brian St. Pierre 表示，這樣的現象發生得很快，如果未補充流失的物質，可能會導致惡果。他說：「不論哪種運動，人們受到運動傷害的主要原因之一就是脫水和力竭，隨時為身體補充好水分，就能大幅降低受傷的風險。」
「隨時為身體補充好水分，就能大幅降低受傷的風險。」
Precision Nutrition 營養總監 Brian St. Pierre
這也能讓我們的頭腦更清醒。《運動訓練醫學和科學》期刊所發布的整合分析指出，當身體因脫水而流失超過 2% 的質量時，認知功能可能會受到負面影響。這會讓我們更難向自我挑戰、無法對自己的狀況做出明智的判斷。
Maciel 建議運動員每天喝進 12 到 16 杯的水，保持活力，也讓跑步更有力。這聽起來好像很多，但可以想成是在醒著的時候，大約每小時喝一杯 (根據運動時間長短及出汗狀況，可能需要補充更多水分)，這樣就不會覺得做不到了吧。
03. 用幾分鐘做跑後伸展
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 說：「就像透過暖身進入運動計畫，我們也需要緩和運動，也就是舒適輕鬆的伸展，來結束運動計畫。這段緩和時間有助於讓身體離開壓力狀態，在你再次展開日常訓練帶給身體壓力前，啟動恢復過程。Bennett 表示：「這並不是說要花很多時間，而是要耐心地完成能讓人放鬆的伸展拉筋。」
NRC 芝加哥教練 Robyn LaLonde 建議將重點放在最緊繃的肌肉上，並確保有伸展到小腿、大腿後側肌群、梨狀肌和臀大肌。不確定該從何著手？可以試試以下三項活動：
小腿
站在踏板上，一隻腳後跟懸空在踏板邊緣。慢慢放下腳跟，直到有伸展的感覺。停留 3 到 4 秒，回到初始動作。做 3 次，接著換邊，重複上述動作。
大腿後側肌群
右腿往前伸直，腳跟著地，腳尖朝上，左腿彎曲。髖部後推，伸手去碰右腳趾，感覺到右腿後側的拉伸。停留 3 秒，回到初始動作。做 3 次，接著換邊，重複上述動作。
梨狀肌和臀大肌
起身站立，雙腳打開與髖部同寬。右腳踝交叉跨過左膝，讓右膝蓋彎向一側，接著髖部後推，做深蹲動作。停留 3 到 5 秒，回到初始動作。做 3 次，接著換邊，重複上述動作。
04. 將 7 日訓練計畫寫下來
你當然可以隨時出門跑步，不論哪一天、跑多久都可以。不過，如果可以精心規劃一週訓練計畫，列出跑步的時間、地點和距離，出門跑步的機率就會更高。Bennett 解釋說，這是因為知道自己要做些什麼能激發動力，有助於持之以恆，養成跑步的習慣。
制定計畫時，可以考慮這三項重要的運動計畫：能培養耐力的長跑、能養成速度的衝刺跑和間歇跑，以及有助於從較激烈的訓練中恢復過來的輕鬆跑。Bennett 表示，結合這三項運動計畫，能讓你成為更全方位的跑者。需要更多指導？試試 Nike Run Club 應用程式為 5 公里跑到馬拉松所提供的訓練計畫 (即使不是為比賽做訓練也很有幫助)。
「知道自己要做些什麼能激發動力，有助於持之以恆，養成跑步的習慣。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
一以貫之還有另一個效果，Bennett 指出：「這麼做能確保習慣不被打斷，畢竟生活中總是會有些事情出來干擾，像是生病、渡假、會議延長等等。」對於大多時候都能持之以恆的跑者來說，錯過、縮短或跳過幾次運動並不會讓健身效果產生太大的差別。
05. 現在就規劃你的飲食內容
正如嚴謹的訓練計畫能讓你提升運動表現，完善的營養計畫也能為你提供跑出最佳成績的能量與動力。Maciel 表示，用餐計畫是讓自己擁有完善飲食的一個簡單方法，他說：「可以做一個簡單的每週作息表，附上對餐飲內容的想法，接著把雜貨清單寫出來，一次性地準備好所需的物品。」(規劃建議：可以和列出跑步運動計畫的作息表合在一起。) 透過這個方法規劃飲食，生活中的小延誤、小中斷，像是睡過頭、沒時間思考早餐要吃什麼、到家已經太晚不想再為晚餐要吃什麼而煩惱，就不會對完善的能量攝取造成影響。
06. 晚上洗個熱水澡
睡眠是唾手可得的表現提升工具。在此分享一個讓睡眠發揮更大效果的方法：就寢前約 90 分鐘來個熱水浴或沖個熱水澡，也就是科學家所說的「被動加熱」。
暖暖的熱水浴和熱水澡能刺激體溫調節系統，提高從核心到手腳的血液循環。醫學博士 Cheri Mah 是加州大學舊金山分校人體體能表現中心醫師科學家，也是 Nike Performance Council 成員，專精於菁英運動員的睡眠與表現，他表示，這有助於降低體溫，讓人變得涼爽。這還沒有算進在一般就寢時間前一個小時左右開始，核心體溫就會自然下降。Mah 指出：「研究顯示，這類被動加熱能讓人更快入睡，也能增加深度睡眠的時間，對恢復而言很重要。」
07. 只加一點，收穫更多
跑步的感覺不錯，其實應該說感覺超棒的。但如果太過興奮，跑得太多、太快，可能會讓訓練的結果弄巧成拙。Nike 菁英運動員物理治療師兼肌力教練 David McHenry 說：「跑者間最常見的共通問題就是過度使用造成的傷害，例如足底筋膜炎、阿基里斯肌鍵炎、髂脛束症候群，以及脛後肌炎，這是因為組織過度負重，所獲得的恢復又太少。」
可以只增加一點點的訓練量，不再破壞、糟蹋跑步所付出的努力。這裡所說的一點點，指的是在街區多跑個幾趟這樣的運動量。慢慢地增加跑步里程，試著每星期不要多出超過 10%，如此一來就能減少受傷的機率。
畢竟，照顧好身體，永遠都可以多跑一點。
試試 Nike Training Club 更多的運動計畫。