05. 現在就規劃你的飲食內容



正如嚴謹的訓練計畫能讓你提升運動表現，完善的營養計畫也能為你提供跑出最佳成績的能量與動力。Maciel 表示，用餐計畫是讓自己擁有完善飲食的一個簡單方法，他說：「可以做一個簡單的每週作息表，附上對餐飲內容的想法，接著把雜貨清單寫出來，一次性地準備好所需的物品。」(規劃建議：可以和列出跑步運動計畫的作息表合在一起。) 透過這個方法規劃飲食，生活中的小延誤、小中斷，像是睡過頭、沒時間思考早餐要吃什麼、到家已經太晚不想再為晚餐要吃什麼而煩惱，就不會對完善的能量攝取造成影響。



06. 晚上洗個熱水澡



睡眠是唾手可得的表現提升工具。在此分享一個讓睡眠發揮更大效果的方法：就寢前約 90 分鐘來個熱水浴或沖個熱水澡，也就是科學家所說的「被動加熱」。



暖暖的熱水浴和熱水澡能刺激體溫調節系統，提高從核心到手腳的血液循環。醫學博士 Cheri Mah 是加州大學舊金山分校人體體能表現中心醫師科學家，也是 Nike Performance Council 成員，專精於菁英運動員的睡眠與表現，他表示，這有助於降低體溫，讓人變得涼爽。這還沒有算進在一般就寢時間前一個小時左右開始，核心體溫就會自然下降。Mah 指出：「研究顯示，這類被動加熱能讓人更快入睡，也能增加深度睡眠的時間，對恢復而言很重要。」



07. 只加一點，收穫更多



跑步的感覺不錯，其實應該說感覺超棒的。但如果太過興奮，跑得太多、太快，可能會讓訓練的結果弄巧成拙。Nike 菁英運動員物理治療師兼肌力教練 David McHenry 說：「跑者間最常見的共通問題就是過度使用造成的傷害，例如足底筋膜炎、阿基里斯肌鍵炎、髂脛束症候群，以及脛後肌炎，這是因為組織過度負重，所獲得的恢復又太少。」



可以只增加一點點的訓練量，不再破壞、糟蹋跑步所付出的努力。這裡所說的一點點，指的是在街區多跑個幾趟這樣的運動量。慢慢地增加跑步里程，試著每星期不要多出超過 10%，如此一來就能減少受傷的機率。



畢竟，照顧好身體，永遠都可以多跑一點。



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