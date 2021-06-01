Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示：「就像運動前的暖身及收尾時的緩和動作，重點在於好好伸展放鬆。」這個緩和階段主要是在幫助身體脫離壓力狀態，並且在日復一日再度向身體施壓之前，先行啟動恢復程序。Bennett 教練指出：「其實不必花太多時間在緩和運動上，但伸展動作力求放鬆，過程需心平氣和。」



Nike Run Club 芝加哥教練 Robyn LaLonde 建議，務必伸展到小腿、大腿後側肌群、臀大肌、梨狀肌 (臀大肌後方的小肌肉) 以及最容易緊繃的部位。如果不知從何開始，就試試以下幾個動作：