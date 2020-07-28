所有訂單皆可享免費標準運送

限時優惠

指導

成為更棒跑者的 7 方法

Nike 跑步的建議

不跑步也能進步

試試這些訓練、營養與恢復的簡單秘訣，跑出最佳狀態。

我們不是只有在跑步時才是跑者，其他約 23 個小時的時間裡，我們依舊是跑者。正因如此，那些沒在跑步時，也會培養健康習慣，補充運動能量與動力的人，才能成為一流跑者。

我們發現，對生活型態稍作改變，即可在運動量不增加的情況下，跑得更快速、有力、有效。做法如下。

01. 做做單側腿部肌力運動

跑步時幾乎所有主要肌群都要出力。在洛杉磯工作的 Nike Run Club 教練 Bec Wilcock 指出，這樣的全身肌力訓練不僅能讓我們成為更強而有力的運動員，身體也能有更好的協調性，可以減少受傷的可能性。

想要跑得好，除了強健，也要有優異的穩定性。亞特蘭大指導諮詢公司 Running Strong 的老闆 Janet Hamilton 也是肌力與調節訓練教練，他表示：「每一次單腳著地時，整個身體必須處於平衡狀態，讓姿勢保持挺拔，不會扭向某一邊或彎到某一側。」

有個特定的訓練方法，能一舉兩得地同時培養肌力和平衡性。俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練及傷害預防專家 Ian Klein 說：「跑步時肌肉會承載壓力，所以最好能以相似的壓力承載模式進行訓練。」Klein 解釋道，這代表要專注在模擬跑步單邊動作的單側腿部運動上，而且從頭到尾都要保持穩定。可以試試弓箭步、登階踏步和單腿深蹲。

「跑步時肌肉會承載壓力，所以最好能以相似的壓力承載模式進行訓練。」

運動生理學家 Ian Klein

Hamilton 建議在一般肌力訓練中加入單側腿部運動，不論 5 次或 20 次，重複多做幾次，讓肌肉雖然感覺疲勞，但還是可以保持好動作姿勢。肌力訓練新手徒手做即可，不要加入重量；進階高手可以試著持啞鈴、槓鈴或藥球做動作。單側腿部動作具有一定難度，所以一開始先不要用太多重量，要循序漸進地逐步加重。

02. 盡早補給水分

正準備參加長跑活動或比賽？那要從活動前一週就開始持續做好補水，Precicion Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel 提醒道，等到前一晚 (更糟糕的是等到當天) 才喝進大量的水，也無法挽救脫水在那之前對訓練成效造成的減損，而且這樣的影響可能遠超過你所想像。

流汗時，讓身體發揮良好機能所需的電解質和液體也會流失。註冊營養師兼 Precision Nutrition 營養總監 Brian St. Pierre 表示，這樣的現象發生得很快，如果未補充流失的物質，可能會導致惡果。他說：「不論哪種運動，人們受到運動傷害的主要原因之一就是脫水和力竭，隨時為身體補充好水分，就能大幅降低受傷的風險。」

「隨時為身體補充好水分，就能大幅降低受傷的風險。」

Precision Nutrition 營養總監 Brian St. Pierre

這也能讓我們的頭腦更清醒。《運動訓練醫學和科學》期刊所發布的整合分析指出，當身體因脫水而流失超過 2% 的質量時，認知功能可能會受到負面影響。這會讓我們更難向自我挑戰、無法對自己的狀況做出明智的判斷。

Maciel 建議運動員每天喝進 12 到 16 杯的水，保持活力，也讓跑步更有力。這聽起來好像很多，但可以想成是在醒著的時候，大約每小時喝一杯 (根據運動時間長短及出汗狀況，可能需要補充更多水分)，這樣就不會覺得做不到了吧。

不跑步也能進步

03. 用幾分鐘做跑後伸展

Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 說：「就像透過暖身進入運動計畫，我們也需要緩和運動，也就是舒適輕鬆的伸展，來結束運動計畫。這段緩和時間有助於讓身體離開壓力狀態，在你再次展開日常訓練帶給身體壓力前，啟動恢復過程。Bennett 表示：「這並不是說要花很多時間，而是要耐心地完成能讓人放鬆的伸展拉筋。」

NRC 芝加哥教練 Robyn LaLonde 建議將重點放在最緊繃的肌肉上，並確保有伸展到小腿、大腿後側肌群、梨狀肌和臀大肌。不確定該從何著手？可以試試以下三項活動：

小腿
站在踏板上，一隻腳後跟懸空在踏板邊緣。慢慢放下腳跟，直到有伸展的感覺。停留 3 到 4 秒，回到初始動作。做 3 次，接著換邊，重複上述動作。

大腿後側肌群
右腿往前伸直，腳跟著地，腳尖朝上，左腿彎曲。髖部後推，伸手去碰右腳趾，感覺到右腿後側的拉伸。停留 3 秒，回到初始動作。做 3 次，接著換邊，重複上述動作。

梨狀肌和臀大肌
起身站立，雙腳打開與髖部同寬。右腳踝交叉跨過左膝，讓右膝蓋彎向一側，接著髖部後推，做深蹲動作。停留 3 到 5 秒，回到初始動作。做 3 次，接著換邊，重複上述動作。

04. 將 7 日訓練計畫寫下來

你當然可以隨時出門跑步，不論哪一天、跑多久都可以。不過，如果可以精心規劃一週訓練計畫，列出跑步的時間、地點和距離，出門跑步的機率就會更高。Bennett 解釋說，這是因為知道自己要做些什麼能激發動力，有助於持之以恆，養成跑步的習慣。

制定計畫時，可以考慮這三項重要的運動計畫：能培養耐力的長跑、能養成速度的衝刺跑和間歇跑，以及有助於從較激烈的訓練中恢復過來的輕鬆跑。Bennett 表示，結合這三項運動計畫，能讓你成為更全方位的跑者。需要更多指導？試試 Nike Run Club 應用程式為 5 公里跑到馬拉松所提供的訓練計畫 (即使不是為比賽做訓練也很有幫助)。

「知道自己要做些什麼能激發動力，有助於持之以恆，養成跑步的習慣。」

Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett

一以貫之還有另一個效果，Bennett 指出：「這麼做能確保習慣不被打斷，畢竟生活中總是會有些事情出來干擾，像是生病、渡假、會議延長等等。」對於大多時候都能持之以恆的跑者來說，錯過、縮短或跳過幾次運動並不會讓健身效果產生太大的差別。

不跑步也能進步

05. 現在就規劃你的飲食內容

正如嚴謹的訓練計畫能讓你提升運動表現，完善的營養計畫也能為你提供跑出最佳成績的能量與動力。Maciel 表示，用餐計畫是讓自己擁有完善飲食的一個簡單方法，他說：「可以做一個簡單的每週作息表，附上對餐飲內容的想法，接著把雜貨清單寫出來，一次性地準備好所需的物品。」(規劃建議：可以和列出跑步運動計畫的作息表合在一起。) 透過這個方法規劃飲食，生活中的小延誤、小中斷，像是睡過頭、沒時間思考早餐要吃什麼、到家已經太晚不想再為晚餐要吃什麼而煩惱，就不會對完善的能量攝取造成影響。

06. 晚上洗個熱水澡

睡眠是唾手可得的表現提升工具。在此分享一個讓睡眠發揮更大效果的方法：就寢前約 90 分鐘來個熱水浴或沖個熱水澡，也就是科學家所說的「被動加熱」。

暖暖的熱水浴和熱水澡能刺激體溫調節系統，提高從核心到手腳的血液循環。醫學博士 Cheri Mah 是加州大學舊金山分校人體體能表現中心醫師科學家，也是 Nike Performance Council 成員，專精於菁英運動員的睡眠與表現，他表示，這有助於降低體溫，讓人變得涼爽。這還沒有算進在一般就寢時間前一個小時左右開始，核心體溫就會自然下降。Mah 指出：「研究顯示，這類被動加熱能讓人更快入睡，也能增加深度睡眠的時間，對恢復而言很重要。」

07. 只加一點，收穫更多

跑步的感覺不錯，其實應該說感覺超棒的。但如果太過興奮，跑得太多、太快，可能會讓訓練的結果弄巧成拙。Nike 菁英運動員物理治療師兼肌力教練 David McHenry 說：「跑者間最常見的共通問題就是過度使用造成的傷害，例如足底筋膜炎、阿基里斯肌鍵炎、髂脛束症候群，以及脛後肌炎，這是因為組織過度負重，所獲得的恢復又太少。」

可以只增加一點點的訓練量，不再破壞、糟蹋跑步所付出的努力。這裡所說的一點點，指的是在街區多跑個幾趟這樣的運動量。慢慢地增加跑步里程，試著每星期不要多出超過 10%，如此一來就能減少受傷的機率。

畢竟，照顧好身體，永遠都可以多跑一點。

試試 Nike Training Club 更多的運動計畫。

探索
不跑步也能進步

Nike Run Club

超棒的跑步夥伴。

下載
不跑步也能進步

Nike Run Club

超棒的跑步夥伴。

下載

相關精彩故事

如何為孩子健康添動力

指導

如何以健康的食物為孩子提供能量

超級英雄，非凡力量

指導

超級英雄，非凡力量

全家版一二三木頭人

指導

家庭定格運動

如何幫助孩子愛上運動

指導

讓孩子愛上運動

家庭版強力混搭運動

指導

家庭版強力混搭運動