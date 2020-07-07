全家大小 6 分鐘揮汗運動

讓身體活動是一件好事，但今天我們也要訓練我們的腦力。挑選一個類別 (如紫色食物、最喜歡的麥片、以「U」開頭的字)，接著在進行每組動作時四處走動，並請每個家人說出屬於該類別的東西。例如，在做開合跳時，每個人都要念出一位有名的運動員。如果有人念不出來或重複，則必須重複該動作。



需要幫你想出一些類別嗎？答案就在你眼前，請孩子發揮想像力提出一些有趣的選項。