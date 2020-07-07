全家大小 6 分鐘揮汗運動

適合全家人的 6 分鐘爆汗運動
指導
上一次更新：2020年7月7日
Nike Training 的建議
這項快速運動計畫可以提升你的腦力，並且促進血液循環。
這項練習雖然很短，但應有盡有。短短不到十分鐘，鍛鍊的地方將不只有身體。在重複動作與趣味智力訓練的搭配下，你和家人將發揮無限的想像力。
6 分鐘爆汗運動
家庭運動時間到了！我們本週的主題是「堅持到底，絕不放棄」。先深呼吸幾次，然後將今天的訓練量加倍，今天的訓練保證會讓你熱開並筋疲力竭。此外，只需要花 6 分鐘的時間，各年齡層的孩子都適合做。快找家人一起揮灑汗水吧！
腦力訓練
讓身體活動是一件好事，但今天我們也要訓練我們的腦力。挑選一個類別 (如紫色食物、最喜歡的麥片、以「U」開頭的字)，接著在進行每組動作時四處走動，並請每個家人說出屬於該類別的東西。例如，在做開合跳時，每個人都要念出一位有名的運動員。如果有人念不出來或重複，則必須重複該動作。
需要幫你想出一些類別嗎？答案就在你眼前，請孩子發揮想像力提出一些有趣的選項。
腦力訓練
讓身體活動是一件好事，但今天我們也要訓練我們的腦力。挑選一個類別 (如紫色食物、最喜歡的麥片、以「U」開頭的字)，接著在進行每組動作時四處走動，並請每個家人說出屬於該類別的東西。例如，在做開合跳時，每個人都要念出一位有名的運動員。如果有人念不出來或重複，則必須重複該動作。
需要幫你想出一些類別嗎？答案就在你眼前，請孩子發揮想像力提出一些有趣的選項。