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三種另類妙招，讓你吃得更健康

想吃得健康，並不容易。有些人是壓力過大而想從吃裡尋求慰藉，有些則是因過度疲勞而無法開伙。以下是由專家提出的幾點建議，能幫助你活得更健康。

3 種另類妙招，讓你吃得更健康
  1. 整頓資訊來源。
    你可能會基於某些因素而追蹤特定人士的社交平台動態，他們也許能逗你笑、激勵你運動或提供美化居家環境的好點子。Appetite 雜誌近期刊登了一份研究報告結果指出虛擬網路也可能影響用戶的飲食習慣。受試者認為，臉友如果認同垃圾食物，連帶自己也較容易攝取不健康的零食；臉友如果較常吃蔬果，自己則會見賢思齊。該份報告的主筆人，也是英國阿斯頓大學的博士生 Lily Hawkins 表示：「雖無法百分之百肯定，但這極有可能是因為我們會以自己的認知去解讀他人的行為，模仿我們認為較易獲得認同的言行舉止，以確保能融入社會。」

    既然如此，針對那些經常分享漢堡和烘焙美食照片的人，你可選擇取消或隱藏追蹤；但同時你也得找出值得仿效的對象，甚至以身作則。Hawkins 建議：「所以請特別留意自身貼文，因為你也可能在朋友圈內發揮影響力，帶動大家做出健康新選擇。」
  2. 表達感謝之意。
    實驗社會心理學期刊 (Journal of Experimental Social Psychology) 近期發表的一份報告指出，表達感謝之意，能讓年輕族群吃得更健康。研究一開始先要求受試者提供個人的基本飲食習慣。接下來每隔一到兩週，受試者會寫下一封給他人或給自己的信，內容可能是在表達感謝，亦或是有關日常作息的流水帳。隨後須回答一些問題，其中包括說出當下最想感謝的人是誰。於此同時，受試者被要求在接下來的數週採取更健康的飲食策略。結果顯示，在書寫過後表達最多感謝的受試者，飲食習慣的改變也最大。

    主持該研究的加州大學河濱分校的教授 Megan M. Fritz 表示：「表達感謝的舉動，能在多個層面激勵我們向上，其中也包括健康在內。透過表達感謝，你會感覺到深受親近者啟發，進而察覺自己的健康對他們來說十分重要。」Fritz 補充說道，透過感謝來增進健康的秘訣，就在於找到實質的表達方式，去感謝真心想感謝的人事物。
  3. 欣賞綠色景觀。
    從廚房窗口望出去的舉動，可能會讓你棄披薩而選擇一碗穀物。根據英國普利茅斯大學研究人員所做的一項研究，欣賞室外的綠色景觀，特別是花園、草地、灌木叢、樹木或其他植物，能夠愉悅心情，降低對不健康食物、酒精或甚至是香菸的渴望。該項研究報告的主筆人，同時也在普利茅斯大學進行博士研究的 Leanne Martin 指出：「我們的研究結果顯示，凝視綠化空間能提振心情，並降低欲望出現的頻率和強度。」

    如果想進一步證實，可將綠色景觀帶入室內空間，看看能否獲得加成效果。Martin 建議：「對於想克制負面欲望的人來說，室內盆栽或窗台植物也許幫得上忙。」

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