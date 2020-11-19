3 種另類妙招，讓你吃得更健康

表達感謝之意。 實驗社會心理學期刊 (Journal of Experimental Social Psychology) 近期發表的一份報告指出，表達感謝之意，能讓年輕族群吃得更健康。研究一開始先要求受試者提供個人的基本飲食習慣。接下來每隔一到兩週，受試者會寫下一封給他人或給自己的信，內容可能是在表達感謝，亦或是有關日常作息的流水帳。隨後須回答一些問題，其中包括說出當下最想感謝的人是誰。於此同時，受試者被要求在接下來的數週採取更健康的飲食策略。結果顯示，在書寫過後表達最多感謝的受試者，飲食習慣的改變也最大。
主持該研究的加州大學河濱分校的教授 Megan M. Fritz 表示：「表達感謝的舉動，能在多個層面激勵我們向上，其中也包括健康在內。透過表達感謝，你會感覺到深受親近者啟發，進而察覺自己的健康對他們來說十分重要。」Fritz 補充說道，透過感謝來增進健康的秘訣，就在於找到實質的表達方式，去感謝真心想感謝的人事物。
欣賞綠色景觀。 從廚房窗口望出去的舉動，可能會讓你棄披薩而選擇一碗穀物。根據英國普利茅斯大學研究人員所做的一項研究，欣賞室外的綠色景觀，特別是花園、草地、灌木叢、樹木或其他植物，能夠愉悅心情，降低對不健康食物、酒精或甚至是香菸的渴望。該項研究報告的主筆人，同時也在普利茅斯大學進行博士研究的 Leanne Martin 指出：「我們的研究結果顯示，凝視綠化空間能提振心情，並降低欲望出現的頻率和強度。」