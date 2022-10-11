|Beden
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|Göğüs (inç)
|31.5 - 33.5
|33.5 - 35.5
|35.5 - 37.5
|37.5 - 40.5
|40.5 - 43.5
|43.5 - 46.5
|Bel (inç)
|24 - 26
|26 - 28
|28 - 30
|30 - 33
|33 - 36
|36 - 39
|Kalça (inç)
|34.5 - 36.5
|36.5 - 38.5
|38.5 - 40.5
|40.5 - 43.5
|43.5 - 46.5
|46.5 - 49.5
|Gövde (inç)
|55 - 57.75
|57.75 - 60.5
|60.5 - 63.25
|63.25 - 66
|66 - 68.5
|68.5 - 70.25
Kadın Spor Mayoları
Beden çizelgesindeki ölçümler vücut ölçümleridir. Bedenini aşağıdaki çizelgede bul.
Diğer bedenleri görmek için sayfayı yatay şekilde kaydır.
|Beden
|1X
|2X
|3X
|Göğüs (inç)
|44 - 48
|48 - 52
|52 - 56
|Bel (inç)
|38 - 42
|42 - 46
|46 - 50
|Kalça (inç)
|47 - 51
|51 - 55
|55 - 59
|Gövde (inç)
|68 - 69.75
|69.75 - 71.5
|71.5 - 73.25
Uyum İpuçları
İki beden arasındaysan üzerinde daha dar durması için küçük bedeni, daha bol durması için büyük bedeni sipariş ver.
Kalça ve bel ölçün önerilen farklı iki bedene denk geliyorsa kalça ölçüne uygun bedeni sipariş ver.
Nasıl Ölçülür?
- GÖĞÜS: Mezurayı yatay tutarak göğsünün en geniş kısmını ölç.
- BEL: Mezurayı yatay tutarak ölçümü en dar kısımda (genellikle vücudunu iki yana büktüğün nokta) yap.
- KALÇA: Mezurayı yatay tutarak kalçanın en geniş kısmını ölç.
- GÖVDE: Ölçümü omzunun yüksek noktasından (boynunun alt kısmı ile omuz ekleminin arası) başlayıp göğsünün en geniş kısmı ve bacaklarından geçip sırttan başlangıç noktasına dönerek yap.