|Saat Kadranı Boyutu
|41mm
|45mm
|Kordon, Şu Bileklere Uyar:
|130 – 200mm
|140 – 220mm
Apple Watch Nike
Sana uygun boyutu bulmak için aşağıdaki çizelgeyi kullan.
|Saat Kadranı Boyutu
|40mm
|44mm
|Kordon, Şu Bileklere Uyar:
|130 – 200mm
|140 – 220mm
|Saat Kadranı Boyutu
|38mm
|42mm
|Kordon, Şu Bileklere Uyar:
|130 – 200mm
|140 – 210mm
Kordon boyutunu tespit etmek için bileğinin çevresini ölç. Çoğu kadının bilek çevresi 140-175 mm arasındadır. Çoğu erkeğin bilek çevresi 165-195 mm arasındadır.
Çoğu kordonu aynı boyuttaki tüm Apple Watch Series 3 veya daha yeni kasalarla eşleştirebilirsin. 41 mm kordonlar, 38 mm ve 40 mm kasalarla; 45 mm kordonlar ise 42 mm ve 44 mm kasalarla uyumludur.