Apple Watch Nike

Sana uygun boyutu bulmak için aşağıdaki çizelgeyi kullan.

Apple Watch Nike Series 7
Saat Kadranı Boyutu41mm45mm
Kordon, Şu Bileklere Uyar:130 – 200mm140 – 220mm
Apple Watch Nike Series 4, 5, 6 ve SE
Saat Kadranı Boyutu40mm44mm
Kordon, Şu Bileklere Uyar:130 – 200mm140 – 220mm
Apple Watch Nike Series 3
Saat Kadranı Boyutu38mm42mm
Kordon, Şu Bileklere Uyar:130 – 200mm140 – 210mm

Kordon boyutunu tespit etmek için bileğinin çevresini ölç. Çoğu kadının bilek çevresi 140-175 mm arasındadır. Çoğu erkeğin bilek çevresi 165-195 mm arasındadır.

Çoğu kordonu aynı boyuttaki tüm Apple Watch Series 3 veya daha yeni kasalarla eşleştirebilirsin. 41 mm kordonlar, 38 mm ve 40 mm kasalarla; 45 mm kordonlar ise 42 mm ve 44 mm kasalarla uyumludur.