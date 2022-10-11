|Beden
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|1X
|2X
|3X
|Göğüs (inç)
|27.5 - 29.5
|29.5 - 32.5
|32.5 - 35.5
|35.5 - 38
|38 - 41
|41 - 44.5
|44.5 - 48.5
|45 - 49
|49 - 53
|53 - 57
|Bel (inç)
|21.25 - 23.5
|23.5 - 26
|26 - 29
|29 - 31.5
|31.5 - 34.5
|34.5 - 38.5
|38.5 - 42.5
|41 - 45
|45 - 49
|49 - 53
|Kalça (inç)
|30.5 - 33
|33 - 35.5
|35.5 - 38.5
|38.5 - 41
|41 - 44
|44 - 47
|47 - 50
|46 - 50
|50 - 54
|54 - 58
Kadın Etekleri ve Elbiseleri
Beden çizelgesindeki ölçümler vücut ölçümleridir. Aşağıdaki çizelgeden doğru bedenini bul.
Diğer bedenleri görmek için sayfayı yatay şekilde kaydır.
Şu anda daha kapsamlı olmaları için büyük bedenlerimiz üzerinde çalışıyoruz. 0X-4X bedenleri arasında bir ürün sipariş verirken lütfen aşağıdaki beden çizelgesini kullan. Sipariş ettiğin ürünün yalnızca 1X, 2X ve 3X bedenleri mevcutsa lütfen yukarıdaki beden çizelgesinde belirtilen beden bilgilerini kullan.
|Beden
|0X
|1X
|2X
|3X
|4X
|Göğüs (inç)
|44 - 47
|47 - 49.5
|49.5 - 52
|52 - 55
|55 - 58
|Bel (inç)
|40 - 43
|43 - 45.5
|45.5 - 49
|49 - 53
|53 - 57
|Kalça (inç)
|48 - 51
|51 - 54
|54 - 57
|57 - 61
|61 - 65
Uyuma İlişkin İpuçları
İki bedenin sınırındaysan ürünün üzerinde daha sıkı durması için küçük bedeni, daha bol durması için büyük bedeni sipariş ver.
Göğüs ve bel ölçün önerilen farklı iki bedene denk geliyorsa göğüs ölçüne uygun bedeni sipariş ver.
Nasıl Ölçülür?
- GÖĞÜS: Mezurayı yatay tutarak göğsünün en geniş kısmını ölç.
- BEL: Mezurayı yatay tutarak ölçümü en dar kısımda (genellikle vücudunu iki yana büktüğün nokta) yap.
- KALÇA: Mezurayı yatay tutarak kalçanın en geniş kısmını ölç.