|US - Erkek
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6.5
|7
|7.5
|8
|8.5
|9
|9.5
|10
|10.5
|11
|11.5
|12
|13
|14
|15
|US - Kadın
|5
|5.5
|6
|6.5
|7
|7.5
|8
|8.5
|9
|9.5
|10
|10.5
|11
|11.5
|12
|12.5
|13
|13.5
|14
|15
|16
|17
|UK
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6.5
|7
|7.5
|8
|8.5
|9
|9.5
|10
|10.5
|11
|11.5
|12
|13
|14
|15
|EU
|35
|36
|36.5
|37
|37.5
|38
|39
|39.5
|40
|41
|41.5
|42
|42.5
|43
|44
|44.5
|45
|46
|46.5
|48
|49
|50
Converse Chuck Taylor All Star Sneaker'lar
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