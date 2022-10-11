Erkek Çocuk Mayoları

Beden çizelgesindeki ölçümler vücut ölçümleridir. Bedenini aşağıdaki çizelgede bul.

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Genç Erkek Çocuk Spor/Performans Mayoları
BedenXSSMLXL
Sayısal Beden6-78-910-1214-1618-20
Yaş6-78-910-1112-1314+
Performans Eşdeğeri2222-2424-2626-2828
Boy (inç)47 - 5151 - 5555 - 5959 - 6363 - 67
Göğüs üstü (inç)25.5 - 2626 - 2727 - 29.529.5 - 3232 - 35
Bel (inç)23.5 - 2424 - 25.525.5 - 2727 - 28.528.5 - 29.5
Kalça (inç)27 - 2828 - 29.529.5 - 31.531.5 - 33.533.5 - 35
Küçük Erkek Çocuk Mayoları
BedenXSSML
Sayısal Beden4567
Yaş3-44-55-66-7
Boy (inç)38 - 4141 - 43.2543.25 - 45.545.5 - 48
Göğüs üstü (inç)20.75 - 2222 - 23.2523.25 - 2424 - 24.75
Bel (inç)21.25 - 2222 - 22.7522.75 - 23.2523.25 - 23.5
Kalça (inç)22 - 23.2523.25 - 2424 - 24.7524.75 - 26

Uyum İpuçları

Ölçülerinden biri iki bedenin arasındaysa üzerinde daha dar durması için küçük bedeni, daha bol durması için büyük bedeni sipariş ver.

Kalça ve bel ölçün önerilen farklı iki bedene denk geliyorsa kalça ölçüne uygun bedeni sipariş ver.

Nasıl Ölçülür?

  • GÖĞÜS: Mezurayı yatay tutarak göğsünün en geniş kısmını ölç.
  • BEL: Mezurayı yatay tutarak ölçümü en dar kısımda (genellikle vücudunu iki yana büktüğün nokta) yap.
  • KALÇA: Mezurayı yatay tutarak kalçanın en geniş kısmını ölç.