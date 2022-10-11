Kız Çocuk Spor Sütyeni Beden Çizelgesi

|Beden
|XS
|S
|S+
|M
|M+
|L
|L+
|XL
|XL+
|Sayısal Beden
|6 - 7
|8 - 9
|8 - 9 Plus
|10 - 12
|10 - 12 Plus
|14 - 16
|14 - 16 Plus
|18 - 20
|18 - 20 Plus
|Yaş
|7 - 8
|8 - 10
|8 - 10
|10 - 12
|10 - 12
|12 - 13
|12 - 13
|13 - 15
|13 - 15
|Göğüs üstü (inç)
|25.5 - 27
|27 - 29
|29 - 32
|29 - 31
|32 - 34.5
|31 - 33.5
|34.5 - 38
|33.5 - 36.5
|38 - 41.5
Kız Çocuk Spor Sütyenleri
Doğru bedeni ve mükemmel sütyeni bulmak için aşağıdaki tabloda bulunan göğüs ölçülerinden yardım al.
Diğer bedenleri görmek için sayfayı yatay şekilde kaydır.
Nasıl Ölçülür?
1. Göğsünü Ölç
Mezurayı yatay şekilde tutup göğsün en geniş kısmından vücuduna sar.
2. Mezuran Yok mu?
İp (ayakkabı bağcığı da olur), kalem ve cetvel bul. İpi (mezura kullanır gibi) yatay şekilde göğsün en geniş kısmından vücuduna sar ve ipin birleştiği noktayı kalemle işaretle. Sonra ipi düz bir yüzeye koy ve cetvelle ölçerek göğüs ölçünü öğren.
3. Sütyen Bedenini Bulmak İçin…
1. veya 2. adımda belirlediğin göğüs ölçüsünü kullanarak ekranın üst kısmındaki tablodan sütyen bedenini bul. Ölçü tabloda iki bedenin arasında kalıyorsa büyük bedeni tercih et. Biraz büyük sütyen, çok sıkı bir sütyenden daha rahat olacaktır.
*Geniş beden aralığındaki (+) spor sütyenlerinin uzunluğu veya stili değil, yalnızca çevre uzunluğu farklıdır.
Doğru Uyumu Bulman İçin Üç İpucu
1. Askılardan Başla
Askı ile vücut arasına iki parmak girebilmelidir. Çok gevşekse daha küçük bir beden dene. Omuzları sıkıyorsa daha büyük bir beden dene.
2. Bandı Kontrol Et
Bandın çok sıkı olmamasına dikkat et; bant ile vücut arasına iki parmak rahatça girebilmelidir. Ayrıca kollarını başının üstüne kaldır ve bandın yukarıya toplanmadığından, göğüs kafesinde düz durduğundan emin ol.
3. Zıpladığında Hareket Olmamalıdır
Zıpla! Zıpladığın zaman göğüs bölgesi olabildiğince az hareket etmeli, göğüs açılmamalı ve güvende olmalıdır. Seni rahatsız edecek düzeyde hareket varsa kadın bedenlerini dene.
Doğru Nike Spor Sütyenini Bulmak
Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? Mükemmel stili bulmak için diğer sütyen kaynaklarımıza göz at.
Nasıl Ölçülür?
1. Göğsünü Ölç
Mezurayı yatay şekilde tutup göğsün en geniş kısmından vücuduna sar.
2. Mezuran Yok mu?
İp (ayakkabı bağcığı da olur), kalem ve cetvel bul. İpi (mezura kullanır gibi) yatay şekilde göğsün en geniş kısmından vücuduna sar ve ipin birleştiği noktayı kalemle işaretle. Sonra ipi düz bir yüzeye koy ve cetvelle ölçerek göğüs ölçünü öğren.
3. Sütyen Bedenini Bulmak İçin…
1. veya 2. adımda belirlediğin göğüs ölçüsünü kullanarak ekranın üst kısmındaki tablodan sütyen bedenini bul. Ölçü tabloda iki bedenin arasında kalıyorsa büyük bedeni tercih et. Biraz büyük sütyen, çok sıkı bir sütyenden daha rahat olacaktır.
*Geniş beden aralığındaki (+) spor sütyenlerinin uzunluğu veya stili değil, yalnızca çevre uzunluğu farklıdır.
Doğru Uyumu Bulman İçin Üç İpucu
1. Askılardan Başla
Askı ile vücut arasına iki parmak girebilmelidir. Çok gevşekse daha küçük bir beden dene. Omuzları sıkıyorsa daha büyük bir beden dene.
2. Bandı Kontrol Et
Bandın çok sıkı olmamasına dikkat et; bant ile vücut arasına iki parmak rahatça girebilmelidir. Ayrıca kollarını başının üstüne kaldır ve bandın yukarıya toplanmadığından, göğüs kafesinde düz durduğundan emin ol.
3. Zıpladığında Hareket Olmamalıdır
Zıpla! Zıpladığın zaman göğüs bölgesi olabildiğince az hareket etmeli, göğüs açılmamalı ve güvende olmalıdır. Seni rahatsız edecek düzeyde hareket varsa kadın bedenlerini dene.
Doğru Nike Spor Sütyenini Bulmak
Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? Mükemmel stili bulmak için diğer sütyen kaynaklarımıza göz at.
Tüm Gün Oyun
Günlük kullanılacak sütyen için ince askılı hafif tasarımlar idealdir. Gün boyu kullanıma uygun olan bu çok rahat sütyenler, eksiksiz koruma sunarken varlığını unutturur.
• Nike Trophy Sütyen
• Nike Indy Sütyen
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• Nike Swoosh Sütyen
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