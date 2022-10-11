Kız Çocuk Mayoları

Beden çizelgesindeki ölçümler vücut ölçümleridir. Bedenini aşağıdaki çizelgede bul.

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Genç Kız Çocuk Spor/Performans Mayoları
BedenXSSMLXL
Sayısal Beden6-78-910-1214-1618-20
Yaş6-78-910-1112-1314+
Performans Eşdeğeri22-242424-262628
Boy (inç)47 - 5151 - 5555 - 5959 - 6363 - 67
Göğüs (inç)25.5 - 2727 - 2929 - 3131 - 33.533.5 - 36.5
Bel (inç)23.5 - 2424 - 2525 - 2727 - 2828 - 29.5
Kalça (inç)27 - 2929 - 3131 - 3333 - 3535 - 37
Gövde (inç)43.25 - 46.2546.25 - 49.2549.25 - 52.7552.75 - 56.7556.75 - 60.75
Küçük Kız Çocuk Mayoları
BedenXSSML
Sayısal Beden4566X
Yaş3-44-55-66-7
Boy (inç)38 - 4141 - 43.2543.25 - 45.545.5 - 48
Göğüs (inç)20.75 - 2222 - 23.2523.25 - 2424 - 24.75
Bel (inç)21.25 - 2222 - 22.7522.75 - 23.2523.25 - 23.5
Kalça (inç)22 - 23.2523.25 - 2424 - 24.7524.75 - 26
Gövde (inç)37 3/8 - 39.2539.25 - 41.2541.25 - 42 5/842 5/8 - 43.75

Uyum İpuçları

Ölçülerinden biri iki bedenin arasındaysa üzerinde daha dar durması için küçük bedeni, daha bol durması için büyük bedeni sipariş ver.

Kalça ve bel ölçün önerilen farklı iki bedene denk geliyorsa kalça ölçüne uygun bedeni sipariş ver.

Nasıl Ölçülür?

  • GÖĞÜS: Mezurayı yatay tutarak göğsünün en geniş kısmını ölç.
  • BEL: Mezurayı yatay tutarak ölçümü en dar kısımda (genellikle vücudunu iki yana büktüğün nokta) yap.
  • KALÇA: Mezurayı yatay tutarak kalçanın en geniş kısmını ölç.
  • GÖVDE: Ölçümü omzunun yüksek noktasından (boynunun alt kısmı ile omuz ekleminin arası) başlayıp göğsünün en geniş kısmı ve bacaklarından geçip sırttan başlangıç noktasına dönerek yap.