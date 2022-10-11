|Beden
|XS
|S
|M
|L
|XL
|2XL
|3XL
|Sayısal Beden
|28
|32
|36
|40
|44
|48
|Bel (inç)
|23.5 - 26
|26 - 29
|29 - 31.5
|31.5 - 34.5
|34.5 - 38.5
|38.5 - 42.5
|42.5 - 46.5
|Kalça (inç)
|33 - 35.5
|35.5 - 38.5
|38.5 - 41
|41 - 44
|44 - 47
|47 - 50
|50 - 53.5
|Boy (inç)
|4'11" - 5'5"
|4'11" - 5'5"
|5'5" - 5'9"
|5'5" - 5'9"
|5'9" - 6'1"
|5'9" - 6'1"
|6'1"+
Kadın Basketbol Şortu
Beden çizelgesindeki ölçümler vücut ölçümleridir. Bedenini aşağıdaki çizelgede bul. Diğer bedenleri görmek için sayfayı yatay şekilde kaydır.
Uyum İpuçları
Uzun Bedenler: Şortlarımızdan bazılarının farklı uzunluk seçenekleri vardır. Örneğin, 32+2 beden normal kesimimizden 5 cm daha uzundur. Uzun bedenler yalnızca belirli stillerde mevcuttur.
İki beden arasındaysan üzerinde daha dar durması için küçük bedeni, daha bol durması için büyük bedeni sipariş ver. Kalça ve bel ölçün önerilen farklı iki bedene denk geliyorsa kalça ölçüne uygun bedeni sipariş ver.
Nasıl Ölçülür?
- BEL: Mezurayı yatay tutarak ölçümü en dar kısımda (genellikle vücudunu iki yana büktüğün nokta) yap.
- KALÇA: Mezurayı yatay tutarak kalçanın en geniş kısmını ölç.