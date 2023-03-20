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      En Az %20 Oranında Sürdürülebilir Malzeme

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      Nike Blazer Mid '77 Next Nature
      Nike Blazer Mid '77 Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.299,90
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature Kadın Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel Kadın Ceketi
      En Çok Satan
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Kadın Ceketi
      ₺2.499,90
      Nike Court Vision Mid Next Nature
      Nike Court Vision Mid Next Nature Erkek Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Erkek Ayakkabısı
      ₺1.499,90
      Nike Air Force 1 Impact Next Nature
      Nike Air Force 1 Impact Next Nature Genç Çocuk Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺2.299,90
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Dri-FIT
      Nike Dri-FIT 23 cm Dokuma Erkek Antrenman Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT
      23 cm Dokuma Erkek Antrenman Şortu
      ₺649,90
      Nike Pro
      Nike Pro 8 cm Kadın Şortu
      En Çok Satan
      Nike Pro
      8 cm Kadın Şortu
      ₺799,90
      Nike Court Legacy
      Nike Court Legacy Erkek Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Court Legacy
      Erkek Ayakkabısı
      ₺1.499,90
      Nike Court Vision Low Next Nature
      Nike Court Vision Low Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺1.549,90
      Nike Jr. Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG
      Nike Jr. Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG
      Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.349,90
      Nike Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG
      Nike Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG
      Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.749,90
      Nike Zoom Mercurial Dream Speed Vapor 15 Academy MG
      Nike Zoom Mercurial Dream Speed Vapor 15 Academy MG Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zoom Mercurial Dream Speed Vapor 15 Academy MG
      Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.849,90
      Nike Air Max Dawn
      Nike Air Max Dawn Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max Dawn
      Kadın Ayakkabısı
      Nike Pro Dri-FIT
      Nike Pro Dri-FIT Sıkı Kesimli Uzun Kollu Erkek Üstü
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro Dri-FIT
      Sıkı Kesimli Uzun Kollu Erkek Üstü
      ₺799,90
      Nike Zoom Mercurial Dream Speed Vapor 15 Academy TF
      Nike Zoom Mercurial Dream Speed Vapor 15 Academy TF Halı Saha Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zoom Mercurial Dream Speed Vapor 15 Academy TF
      Halı Saha Kramponu
      ₺1.849,90
      Nike Club Fleece
      Nike Club Fleece Yarım Fermuarlı Erkek Anorağı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Club Fleece
      Yarım Fermuarlı Erkek Anorağı
      Nike Phantom GX Club MG
      Nike Phantom GX Club MG Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Phantom GX Club MG
      Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.249,90
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike One
      Yüksek Belli Kadın Taytı
      ₺1.099,90
      Nike One
      Nike One Normal Belli Bilek Üstü Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Normal Belli Bilek Üstü Kadın Taytı
      ₺649,90
      Nike Air Max Bliss Next Nature
      Nike Air Max Bliss Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.799,90
      Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Academy MG
      Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Academy MG Çoklu Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Academy MG
      Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.949,90
      Nike Court Royale 2
      Nike Court Royale 2 Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Court Royale 2
      Kadın Ayakkabısı
      ₺1.449,90
      Nike Zoom Mercurial Dream Speed Superfly 9 Academy MG
      Nike Zoom Mercurial Dream Speed Superfly 9 Academy MG Çoklu Zemin Kramponu
      Tükendi
      Nike Zoom Mercurial Dream Speed Superfly 9 Academy MG
      Çoklu Zemin Kramponu
      ₺2.099,90

      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

      Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

      Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

      Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.