Hiç Sorulmamış Sorular
Spor Sütyenleri ve Göğüs Ağrısı
Hiç Sorulmamış Sorulara hoş geldin. Burada göğüsler, spor sütyenleri ve egzersizler hakkında sormaya cesaret edemediğin soruları yanıtlıyoruz.
Bugün en çok merak edilen sorulardan ikisini yanıtlayacağız:
1. Göğüslerim Egzersiz Sırasında Neden Ağrıyor?
2. Neden Spor Sütyeni Giymeliyim?
1. Göğüslerim Egzersiz Sırasında Neden Ağrıyor?
Otobüse yetişmek için koşarken göğüslerinin ağrımaması için ellerini kullanmak zorunda kaldığın oldu mu? Yanıtın evetse göğüsler ve spor sütyenleri hakkındaki bu Hiç Sorulmamış Soru tam sana göre.
Göğüslerimiz egzersiz yaptığımızda ağrıyabilir. Bunun sebebi, egzersiz sırasında günlük aktivitelerimize oranla daha yoğun bir şekilde hareket etmeleridir.
Doğru spor sütyenini giymiyorsan göğüslerinin hareket etmesinden rahatsızlık duyabilirsin. Bu, özellikle göğüs dokumuzun ve göğüs uçlarımızın hassas olmasından kaynaklanır. Ayrıca göğüslerimizin hareketini en aza indirmek için genellikle duruşumuzu değiştiririz. Bu da sırt ağrısına yol açabilir.
Seni tamamen destekleyecek bir spor sütyeni bulduğunda göğüslerinde rahatsızlık hissetmeden antrenman yapabilirsin.
Peki Bana Uygun Destek Düzeyi Hangisi?
Yanıtı şu iki soruda aramalısın: "Göğüslerimin boyutu ne?" ve "Hangi egzersizi yapıyorum?"
Koşu sırasında göğüslerimiz çok fazla hareket eder. Bu nedenle jogging veya depar antrenmanı yapmayı düşünüyorsan yüksek destekli bir spor sütyeni giymelisin. Daha düşük bir destek düzeyi (veya hiç spor sütyeni giymemek) göğüs dokunun geri döndürülemez şekilde hasar görmesine sebep olabilir ve koşu performansını düşürebilir.
Tüm göğüslerin ağırlığı farklıdır ancak ağırlıkları veya büyüklükleri arttıkça hareketleri ve ihtiyaç duydukları destek de artar. Bu, yoga gibi düşük yoğunluklu antrenmanlar için de geçerlidir.
Göğüslerin büyükse Rival veya Alpha modellerini dene. Bu modelleri arkadan ayarlayarak göğüs kafesinde daha iyi uyumu bulabilir, omuzdan ayarlayarak da hareket ederken rahat etmeni sağlayacak doğru basınç seviyesini elde edebilirsin.
Göğüslerin küçükse yüksek yoğunluklu antrenmanların için Indy sütyen gibi nefes alabilen, düşük destekli sütyenleri tercih edebilirsin.
Doğru destek düzeyini bulduğunda uyuma odaklanmalısın. Doğru spor sütyeni, göğüslerin hareketini büyük ölçüde azaltarak odaklanmanı, ağrı hissetmemeni ve sınırlarını zorlamanı sağlar.
Regl Döngüleri ve Büyüme Dönemleri
Göğüslerimiz, regl döngümüz boyunca da son derece hassas olur. Bu sebeple, reglken göğüslerinde bazen daha fazla ağrı hissetmen doğaldır.
Büyüyen göğüsler de ağrıya sebep olabilir. Ergenlik veya hamilelik sırasında göğüste rahatsızlık hissetmek normal bir durumdur. Ancak göğüslerinin sana engel olduğunu düşünüyorsan doğru spor sütyeni çok işine yarayabilir.
Spor sütyenleri ve kozmetik göğüs ameliyatı hakkında merak ettiklerin varsa geçen haftanın Hiç Sorulmamış Sorular bölümüne göz at.
2. Neden Spor Sütyeni Giymeliyim?
Göğüslerin Hareketini En Aza İndirir
Spor sütyenleri, göğüslerin hareketini azaltır. Göğüslerin hareket etmesi egzersiz sırasında ağrıya neden olabilir. Bu durum, spor yaparken dikkatini büyük ölçüde dağıtmanın yanı sıra göğüs dokuna zarar verebilir, sırt ağrısına yol açabilir ve egzersiz yapmaktan vazgeçmene neden olabilir.
Teknolojimiz Bu Sorunları Ortadan Kaldırır
Sütyen Laboratuvarımız, olabileceğin en iyi sporcu* olmana yardımcı olacak spor sütyenlerini özel olarak geliştirmiştir. Ancak doğru uyumu yakalamak çok önemlidir. Doğru teknolojiyle üretilen ve vücuduna iyi uyum sağlayan bir spor sütyeni ile doğru desteği alabilir ve rahatsızlık hissetmeden egzersiz yapabilirsin.
Nike spor sütyenlerinin rahat etmeni sağlamak için nasıl tasarlandığına bakalım:
- Nike Dri-FIT teknolojisi teri teninden uzaklaştırarak kuru kalmana ve rahat etmene yardımcı olur.
- UltraBreathe file kumaş, neredeyse ağırlıksız yapısıyla mükemmel hava akışı sağlar ve vücudunu serin tutmaya yardımcı olur.
- Flyknit teknolojisi nefes alabilir, esnek ve destekleyicidir. Dikişsiz yapısıyla hafifliğini koruyabilmesi için tek bir dokumadan üretilmiştir.
Egzersizin daha önce ter, ısı ve tahriş yüzünden yavaşladıysa doğru spor sütyenini kullanmak düşündüğünden de fazlasını yapmana yardımcı olacak.
Sütyenini test etmek için 30 günün olduğunu unutma. İstediğin uyumu yakalayamazsan sütyeni sorgusuz sualsiz iade edebilirsin.
Sütyenler, göğüsler ve egzersiz hakkındaki sık sorulan soruların yanıtlarını almak için diğer Hiç Sorulmamış Sorularımıza göz at.