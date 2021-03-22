Peki Bana Uygun Destek Düzeyi Hangisi?

Yanıtı şu iki soruda aramalısın: "Göğüslerimin boyutu ne?" ve "Hangi egzersizi yapıyorum?"



Koşu sırasında göğüslerimiz çok fazla hareket eder. Bu nedenle jogging veya depar antrenmanı yapmayı düşünüyorsan yüksek destekli bir spor sütyeni giymelisin. Daha düşük bir destek düzeyi (veya hiç spor sütyeni giymemek) göğüs dokunun geri döndürülemez şekilde hasar görmesine sebep olabilir ve koşu performansını düşürebilir.



Tüm göğüslerin ağırlığı farklıdır ancak ağırlıkları veya büyüklükleri arttıkça hareketleri ve ihtiyaç duydukları destek de artar. Bu, yoga gibi düşük yoğunluklu antrenmanlar için de geçerlidir.



Göğüslerin büyükse Rival veya Alpha modellerini dene. Bu modelleri arkadan ayarlayarak göğüs kafesinde daha iyi uyumu bulabilir, omuzdan ayarlayarak da hareket ederken rahat etmeni sağlayacak doğru basınç seviyesini elde edebilirsin.



Göğüslerin küçükse yüksek yoğunluklu antrenmanların için Indy sütyen gibi nefes alabilen, düşük destekli sütyenleri tercih edebilirsin.



Doğru destek düzeyini bulduğunda uyuma odaklanmalısın. Doğru spor sütyeni, göğüslerin hareketini büyük ölçüde azaltarak odaklanmanı, ağrı hissetmemeni ve sınırlarını zorlamanı sağlar.