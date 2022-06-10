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Son güncellenme tarihi: May 20, 2021

Hiç Sorulmamış Sorular

Spor Sütyenlerinin Gücü

Hiç Sorulmamış Sorulara hoş geldin. Burada göğüsler, spor sütyenleri ve egzersizler hakkında sormaya cesaret edemediğin soruları yanıtlıyoruz.

Bugünkü konumuz spor sütyenleri, özellikle de doğru bedenli spor sütyenleri. Yanıtlayacağımız sorular şunlar:

  1. Spor sütyenine yatırım yapmak neden önemlidir?
  2. Nike sütyen bedenlerini nasıl öğrenirim?

1. Spor Sütyenine Yatırım Yapmak Neden Önemlidir?

Öyle görünmese de spor sütyeninin tasarım ve üretim aşamaları çok zahmetlidir. Süreç; araştırma, geliştirme ve test etmeyle başlar. Bunların hepsi sütyen üretilmeden önce gerçekleşir. Pek çok bedene (giysiler ve ayakkabılara kıyasla) uygun şekilde ve performans düşünülerek tasarlandıkları için bazı sütyenleri geliştirmek yıllar sürer.

Titiz Tasarım

Sütyenlerin hem iyi bir yapıya sahip olması hem de esnemesi, bükülmesi ve vücudunla hareket etmesi gerekir. Ter tutmayan, kuru kalan ve yumuşak olan teknik kumaşlardan zamana meydan okuyan elastik yapıya, dolguya ve fermuarlara kadar her ayrıntı, sana rahat, dayanıklı, mükemmel uyum sağlayan ve hareket halindeyken göğüslerini destekleyen bir sütyen sunmak için gözden geçirilir.

Doğru Spor Sütyeni Nasıl Seçilir? | Hiç Sorulmamış Sorular

2. Nike Sütyen Bedenlerini Nasıl Öğrenirim?

İlk bakışta kafa karıştırıcı görünse de beden rehberini anladığında bu bilgiler, başlangıç noktanı bulma konusunda sana yardımcı olacak. Unutmaman gereken nokta ise şu: Doğru sütyeni bulmanın en iyi yolu daima sütyeni denemektir.

Nike sütyenlerde bedenler küçükten başlar ve beden büyüdükçe bant bedeni, kup bedeni ve askı yüksekliği de artar. Sütyenin stiline göre bu farklı şekillerde gerçekleşir. Bazı çizelgelerimizde kup bedenleri bulunur. Bunlardan faydalanarak hangisinin sana uygun olduğunu bulabilirsin. Genelde ayrı kup kalıbı olmayan diğer stiller ise XS'den XL'ye kadar uzanan bir aralığa sahiptir.

Doğru Spor Sütyeni Nasıl Seçilir? | Hiç Sorulmamış Sorular

Değişim Normaldir

Göğüs bedeninin sürekli olarak değiştiğini unutma. Kilona göre, hamilelik sırasında veya regl döneminde göğüslerin küçülebilir veya büyüyebilir. Kusursuz uyumu ararken bunu göz önünde bulundurmak lazım. Regl döneminin ilk gününde tam oturan bir sütyenin birkaç hafta sonra sana uygun olmadığını düşünebilirsin. Bu yüzden daima farklı stil ve bedenlerdeki sütyenleri elinin altında bulundurmak mantıklıdır. Böylece hiçbir zaman korumadan mahrum kalmazsın.

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