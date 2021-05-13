Doğru Spor Sütyeni Nasıl Seçilir? | Hiç Sorulmamış Sorular

Göğüs bedeninin sürekli olarak değiştiğini unutma. Kilona göre, hamilelik sırasında veya regl döneminde göğüslerin küçülebilir veya büyüyebilir. Kusursuz uyumu ararken bunu göz önünde bulundurmak lazım. Regl döneminin ilk gününde tam oturan bir sütyenin birkaç hafta sonra sana uygun olmadığını düşünebilirsin. Bu yüzden daima farklı stil ve bedenlerdeki sütyenleri elinin altında bulundurmak mantıklıdır. Böylece hiçbir zaman korumadan mahrum kalmazsın.



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