Dina ile Sütyen Üzerine | Spor Sütyeni Nasıl Giyilir?

Son güncellenme tarihi: 9 Mart 2021
Dina Asher-Smith ile Sütyen Üzerine
Dina Asher-Smith ile Spor Sütyeni Kombinleri
Dina ile Sütyen Üzerine, spor sütyenlerinin (ve koşunun) kraliçesinin spor sütyenleri hakkındaki tüm görüşlerini konuştuğu bir seridir. Dina Asher-Smith, bu hafta kendi gardırobundaki favori Nike spor sütyenlerini kullanarak kombinler oluşturdu. Oluşturduğu stillere aşağıdan göz at.
Mont, Şort ve Büyük Botlarla Kombinlenmiş Nike Indy V Yakalı Spor Sütyeni
Bu benim en sevdiğim "havalı teyze" montum. Ona bayılıyorum. Bu montu 2019'da kendime doğum günü hediyesi olarak almıştım ve içinde kendimi harika hissediyorum. Indy sütyeni de çok sevdim, bu benim "rahat ve zahmetsiz" diyebileceğim vazgeçilmez stillerimden biri. Mont ve sütyeni birlikte giyince hem muhteşem hissediyorum hem de çok rahat ediyorum.