Dina ile Sütyen Üzerine | Spor Sütyeni Nasıl Giyilir?

Bu benim en sevdiğim "havalı teyze" montum. Ona bayılıyorum. Bu montu 2019'da kendime doğum günü hediyesi olarak almıştım ve içinde kendimi harika hissediyorum. Indy sütyeni de çok sevdim, bu benim "rahat ve zahmetsiz" diyebileceğim vazgeçilmez stillerimden biri. Mont ve sütyeni birlikte giyince hem muhteşem hissediyorum hem de çok rahat ediyorum.

