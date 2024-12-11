Regl Döneminde Nasıl Egzersiz Yapabilirim? | Hiç Sorulmamış Sorular

Hiç Sorulmamış Sorular
Emzirme, Çift Sütyen Giymek ve Regl Döneminde Antrenman.
Hiç Sorulmamış Sorulara hoş geldin. Burada göğüsler, spor sütyenleri ve egzersizler hakkında sormaya cesaret edemediğin soruları yanıtlıyoruz.
Bugün konuşacağımız pek çok konu var. Emzirirken veya regl dönemindeyken (ya da diğer durumlarda) vücudunun sesine kulak vermeni ve doğru spor sütyenini giymeni sağlayacağız. Yanıtlayacağımız sorular şunlar:
- Emzirirken spor sütyeni giyebilir miyim?
- Egzersiz yapmak için çift sütyen mi giymeliyim?
- Regl döneminde nasıl antrenman yapacağım?
1. Emzirirken Spor Sütyeni Giyebilir Miyim?
Kesinlikle giyebilirsin. Bebeğini emziriyorsan sütyenin hem seni rahatça desteklemeli hem de kolayca emzirmene yardımcı olmalıdır.
Nike (M) Swoosh hamilelik sütyeni, emzirmeyi ve süt sağmayı kolaylaştıran katmanları ve sızıntıları kontrol altına alıp nemi kontrol eden özel kumaşıyla anneler için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir tasarım; hamilelik, doğum ve doğum sonrasında sürekli değişim halinde olan göğüslerine uyum sağlar. Aynı zamanda Indy Luxe sütyeni de deneyebilirsin. Bu bir hamilelik sütyeni olmasa da maksimum rahatlık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
2. Egzersiz Yapmak İçin Çift Sütyen mi Giymeliyim?
Çift sütyen giymek (spor sütyeninin altına normal sütyen giymek) kesinlikle kaçınman gereken bir durum. Spor sütyeninin yeteri kadar destek sunmadığını düşünüyorsan daha fazla koruma sağlayan veya göğüslerin hareketini engellemek için özel olarak tasarlanan stillere ve şekillere şans tanı.
Doğru spor sütyeniyle rahat edersin ve ekstra desteğe ihtiyaç duymazsın. Yanlış bedeni giyiyorsan rahatsızlık hissedeceğin için uyuma dikkat etmeyi unutma.
Terleme
Aynı anda iki sütyen giymek rahatsız edicidir; hareketi ve dolaşımı kısıtlar. Ayrıca nefes alabilen malzemeden üretilen spor sütyenleri kadar etkili bir ter tutmayan yapı sunamaz. Farklı stillerimizi denemeye bak. Ayrıca farklı aktiviteler için farklı destek düzeylerine ihtiyacın olabileceğini aklından çıkarma.
3. Regl Döneminde Nasıl Antrenman Yapacağım?
Yüksek yoğunluklu interval antrenmanı yaparken bir hafta rahatlıkla üstesinden gelip diğer hafta çok mu zorlanıyorsun? Burada gizemli bir durum yok, bunun sebebi biyolojin. İnan bize. Regl döngüsünde bulunduğun evre, antrenmanının üzerinde büyük bir etkiye sahip.
Kadın sporcuların fizyolojisinde uzman olan Dr. Stacy Sims'in yardımıyla regl döngünün üç evresine göre uyarlanmış bir antrenman koleksiyonu oluşturduk. Başlangıç noktası olarak döngünün ilk gününü seç ve antrenmanını döngünle senkronize etmeye başla. Böylece antrenmanından en yüksek verimi elde edebilirsin.
Süper Güç
Regl döneminin ilk gününde ve sonraki yaklaşık 12 gün içinde hormonların en düşük seviyededir. Bu yüzden spor açısından doğal bir avantaj elde edersin. Bu dönemde daha hızlı koşabilir, daha iyi güç toplayabilir, daha enerjik hissedebilir ve yüksek yoğunluklu antrenmanları, yokuş ve depar gibi egzersizleri kolaylıkla yaparsın. Bu dönemi, sınırlarını zorlamak için kullanmaya bak.
Ovülasyondan döngünün yaklaşık 20. güne kadar orta evrede olursun. Bu evrenin ilk yarısında östrojenin artmasıyla kendine güvenin artar ve güçlü hissedersin. Şimdi dayanıklılık ve kuvvete odaklanan. Daha uzun mesafe koşarak, daha uzun süre efor sarf ederek ve direnç antrenmanı yaparak rutinini ileriye taşı.
Yavaşla
Premenstrüel sendrom başladığında (bir sonraki döngünden yaklaşık 10 gün önce) progesteron ve östrojen düzeylerin arttığı için enerjinin düştüğünü hissedebilirsin. Bu evrede uzun yürüyüşler, restoratif yoga veya Pilates gibi düşük yoğunluklu antrenmanlar yapabilirsin.
Döngü Senkronizasyonu antrenman koleksiyonumuzu kullanarak antrenmanını regl döngüne adapte etme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Nike Training Club uygulamasına git.
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