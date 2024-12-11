Regl Döneminde Nasıl Egzersiz Yapabilirim? | Hiç Sorulmamış Sorular

Yüksek yoğunluklu interval antrenmanı yaparken bir hafta rahatlıkla üstesinden gelip diğer hafta çok mu zorlanıyorsun? Burada gizemli bir durum yok, bunun sebebi biyolojin. İnan bize. Regl döngüsünde bulunduğun evre, antrenmanının üzerinde büyük bir etkiye sahip.



Kadın sporcuların fizyolojisinde uzman olan Dr. Stacy Sims'in yardımıyla regl döngünün üç evresine göre uyarlanmış bir antrenman koleksiyonu oluşturduk. Başlangıç noktası olarak döngünün ilk gününü seç ve antrenmanını döngünle senkronize etmeye başla. Böylece antrenmanından en yüksek verimi elde edebilirsin.

