Dina ile Sütyen Üzerine | Arkadaşına Spor Sütyeni Seçme

Dina Asher-Smith ile Sütyen Üzerine

Dina ile Sütyen Üzerine'yi (Dünya Şampiyonunun spor sütyenleri hakkında görüşlerini paylaştığı seri) sevdiysen Dina Asher-Smith'in bu konuda bilgi sahibi olduğunu fark etmişsindir. Haftanın 6 günü spor sütyeni giydiği için bedenini çok iyi biliyor.



Peki ya arkadaşları biliyor mu? Dina kendisi yerine başkası için stil seçtiğinde neler olduğunu gör.

