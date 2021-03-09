Dina ile Sütyen Üzerine | Arkadaşına Spor Sütyeni Seçme

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Son güncellenme tarihi: 9 Mart 2021
Dina Asher-Smith ile Sütyen Üzerine
Arkadaşlarının Doğru Uyumu Bulmasına Yardımcı Ol
Dina ile Sütyen Üzerine'yi (Dünya Şampiyonunun spor sütyenleri hakkında görüşlerini paylaştığı seri) sevdiysen Dina Asher-Smith'in bu konuda bilgi sahibi olduğunu fark etmişsindir. Haftanın 6 günü spor sütyeni giydiği için bedenini çok iyi biliyor.
Peki ya arkadaşları biliyor mu? Dina kendisi yerine başkası için stil seçtiğinde neler olduğunu gör.
Tek Parça Pedli Sütyen
Dina, Portia için Tek Parça Pedli Sütyeni seçti ve gerçekten harika görünüyor. Uyum, stil ve işlev açısından tüm ihtiyaçları karşılıyor. Ayrıca düşmeyen ve toplanmayan ped yeniliğiyle Portia, hem şık görünüyor hem de özgür hissediyor. İyi seçimdi, Dina.