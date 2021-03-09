Dina ile Sütyen Üzerine | 12 Yaşındaki Halime Mektup

Selam Dina,



On üç yıl sonraki halinden sana bir mektup var.



Ufak bir tekrar yapalım. Çok iyi bir sprinter oldun. Bu harika bir şey, çok da eğlenceli. Dünyayı geziyor ve sevdiğin işi en yüksek seviyede yapıyorsun. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlar edindin. Başarılarını listeleyip sürprizi bozmayacağım ama kendinle gurur duymalısın. Güven bana.



Sana söylemem gereken en üzücü şey, yaklaşık bir yıl içinde, sabahın yedisinde yarı uykulu bir halde hokey antrenmanı yaparken bacağını kıracaksın ve bu canını çok acıtacak. Sana tavsiyem, sabahları dikkatli olman. Antrenmanlara yarı uykulu bir halde katılma lütfen! Takım arkadaşların diski sana pasladığında üzerinden atlamaya çalışacak, sonra yanlış hesap yapıp diskin üzerine düşecek ve kayarak ayağını çatlatacaksın. Beni dinlemeyip koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kalırsan da sorun yok. Atletizmi sevdiğinin ve aslında koşmak için doğduğunun farkına varacaksın.



Neyse, hadi göğüslerinden ve spor sütyenlerinden konuşalım! Sütyen takmaya başlama serüvenin, bazı arkadaşlarına göre çok da heyecanlı geçmedi. Hatta göğüslerin pek büyümeyeceği için buna bir serüven bile diyemeyiz. Ancak bir giysi olarak düşündüğümüzde, spor sütyeniyle yatıp kalkacaksın. Spor sütyenlerini, normal sütyenlerden daha çok giyeceksin. Hatta sahip olduğun spor sütyenleri, kot pantolon ve günlük tişörtlerinin, aslında sahip olduğun tüm günlük giysilerin sayısını geçecek. En güzel renk, stil ve tasarımlarda spor sütyenlerin olacak. Haftanın en az altı günü, spor sütyeni giyeceksin. (Üzgünüm, artık haftada altı gün antrenman yapacaksın. John çıtayı epey yükseltti).