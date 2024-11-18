Spor Sütyenini Nasıl Yıkamalıyım? | Hiç Sorulmamış Sorular

Göğüslerin kendi desteği yoktur. Yani sen hareket ederken göğüslerin de iki yana, yukarı aşağı ve içe dışa hareket eder. Göğüsler ne kadar büyük olursa hareketleri de o kadar fazla olur. Yani büyük göğüslüysen düşük etki düzeyine sahip aktivitelerde bile daha fazla destek sunan stillere bakmalısın.



Daha koruyucu ve basınçlı stiller, rahatsızlığı ve ağrıyı önlemeye yardımcı olabilir. Bunun için doğru uyumu bulmaya zaman ayırmalısın. Rival ve Alpha, arkadan ayarlanır; dolayısıyla büyük göğüslü sporcular göğüs kafesinde ve omuzda daha iyi uyumu bu sütyenlerle bulabilir. Doğru uyum en iyi basınç miktarını sunacağı için hareket ederken kendini daha rahat hissetmeni sağlayacaktır.

