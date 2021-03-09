Dina ile Sütyen Üzerine | Spor Sütyeni Stilleri

Dina Asher-Smith ile Sütyen Üzerine
Dina Asher-Smith ile Spor Sütyeni Kombinleri
Dina ile Sütyen Üzerine, spor sütyenlerinin (ve koşunun) kraliçesinin spor sütyenleri hakkındaki tüm görüşlerini konuştuğu bir seridir. Dina Asher-Smith, bu hafta kendi gardırobundaki favori Nike spor sütyenlerini kullanarak kombinler oluşturdu. Oluşturduğu stillere aşağıdan göz at.
Deri Ceket ve Topuklu Ayakkabıyla Kombinlenmiş Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash Spor Sütyeni ve Tayt
Bu benim en sevdiğim stil oldu. Sütyenin göz alıcı baskısıyla bir araya gelen kahverengi ve siyah renklere bayıldım. Şık giyinirken bazen kendimi konfor alanımın dışına çıkmaya zorluyorum. Farklı renkleri bir arada kullandığım stilleri daha çok giymek de aşmayı istediğim zorluklardan biri. Monokrom giyinmeye alıştım ve hayatımı yalnızca ufak ton değişiklikleri yaptığım stiller ile geçirebilirim. Ama bazen değişikliğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu değişiklik, bugün benim için kahverengi ve siyah renklerini bir arada kullanmaktı. Spor sütyeninin canlı baskısına, bu baskının taytta da kullanılmasına ve silüeti ortaya çıkarmasına bayıldım. Çok tatlı bir ayrıntı!
Küçük El Çantası ve Bol Paçalı Kot Pantolonla Kombinlenmiş Nike Indy Ultrabreathe Spor Sütyeni
Bayılarak kullandığım bu el çantası benim gardırobumdan. Toz pembe renkli çok fazla eşyam yok. Bunun yerine, bu şirin çantaya uyacak giysiler kullandım. Bu tarz spor sütyenleri benim favorim. Koşarken genellikle bu stili tercih etmem ancak çok rahat ve tasarımı estetik açıdan harika duruyor. Spor sütyeninin ortasındaki boşluğu ve askıları çok sevdim. Rahat ve destekleyici bir yapı sunmanın yanı sıra ilgi çekici ve seksi bir tasarım oluşturuyor.