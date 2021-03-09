Dina ile Sütyen Üzerine | Spor Sütyeni Stilleri

Bu benim en sevdiğim stil oldu. Sütyenin göz alıcı baskısıyla bir araya gelen kahverengi ve siyah renklere bayıldım. Şık giyinirken bazen kendimi konfor alanımın dışına çıkmaya zorluyorum. Farklı renkleri bir arada kullandığım stilleri daha çok giymek de aşmayı istediğim zorluklardan biri. Monokrom giyinmeye alıştım ve hayatımı yalnızca ufak ton değişiklikleri yaptığım stiller ile geçirebilirim. Ama bazen değişikliğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu değişiklik, bugün benim için kahverengi ve siyah renklerini bir arada kullanmaktı. Spor sütyeninin canlı baskısına, bu baskının taytta da kullanılmasına ve silüeti ortaya çıkarmasına bayıldım. Çok tatlı bir ayrıntı!

