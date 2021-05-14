Nereden Spor Sütyeni Alabilirim? | Hiç Sorulmamış Sorular

Hiç Sorulmamış Sorular
Göğüsler, Beden Eğitimi Dersi ve İlk Sütyeni Alma
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Bugün Dina Asher-Smith'ten beden eğitimi derslerinde göğüslerine kafayı takmayı nasıl bırakacağını ve ilk spor sütyenini ebeveyninden nasıl isteyeceğini öğreneceksin.
1. Beden Eğitimi Dersinde Göğüslerime Kafamı Takmayı Nasıl Bırakırım?
Dina'nın dediği gibi yalnız değilsin. Neredeyse herkes, belli bir noktada vücuduna kafayı takar (öyle görünmese bile). Kendine ve vücuduna yüklenme. Yaptığın şeye, hareket etmeye ve nasıl hissettiğine odaklan. İnsanların ne düşündüğünü umursama. Spor sana keyif vermeli ve iyi gelmelidir. Tadını çıkar. Ayrıca göğüslerinle barışık ol.
2. Annemden Nasıl Spor Sütyeni İsterim?
Vücudun değişiyor. Göğüslerin bir anda gelişti (belki de "NİHAYET" diyorsun). Spor sütyeni giymeye hazırsın. Ebeveyninden sütyen isterken kendini garip hissedebileceğinin farkındayız. Ama bunun böyle olması gerekmiyor. Dina'nın tavsiyelerine kulak ver ve vücudundaki değişikliklerin tamamen normal olduğunu; bunun utanılacak değil, sevinilecek bir şey olduğunu aklından çıkarma.
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