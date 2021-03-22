Göğüs Altı Teriyle Başa Çıkmanın Yolları | Hiç Sorulmamış Sorular

Uyuma Odaklan

Bu sık rastlanan problemin nedeni sütyenin üzerine tam oturmamasıdır. Yukarı toplanan sütyen, sırtındaki deriyi sıkıştırabilir. Bu yüzden bir beden küçük bir sütyen denemen gerekir.



Göğüslerinin ağırlığından dolayı alt bant, ön kısımda aşağı doğru, arka kısımda ise yukarı doğru toplanır. Bandın sabit durmamasının sebebi budur. Üzerine tam oturan yapı, daha fazla destek sunarak bandın yukarı toplanmasını önleyecektir.



Doğru bedeni bulmak için göğüs kafesini ölç. Normal tempoda nefes al ve mezurayı doğrudan göğsünün altına yerleştir. Göğüs kafesinin etrafını ölç. Bu ölçüm, alt bant ölçünü verecektir. Sonuç tek sayıysa ondan küçük ve büyük farklı bedenler deneyerek en iyi seçeneği bul.



Vücuduna tam oturan bir sütyen, kendine güvenmeni sağlar ve en iyi performansını göstermene yardımcı olur. Sütyenini test etmek için 30 günün var. İstediğin uyumu yakalayamazsan sütyeni sorgusuz sualsiz iade edebilirsin.



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