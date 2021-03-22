Göğüs Altı Teriyle Başa Çıkmanın Yolları | Hiç Sorulmamış Sorular

Hiç Sorulmamış Sorular
Spor Sütyenleri ve Göğüs Ağrısı
Hiç Sorulmamış Sorulara hoş geldin. Burada göğüsler, spor sütyenleri ve egzersizler hakkında sormaya cesaret edemediğin soruları yanıtlıyoruz.
Bugün antrenman yaparken hepimizin sıkça karşılaştığı yan etkilerden konuşacak ve aşağıdaki soruları yanıtlayacağız:
1. Göğüslerimin Terlemesiyle Nasıl Başa Çıkabilirim?
2. Spor Sütyenimin Sürtünmesinin Nedeni Nedir?
3. Sütyenim Arka Kısımda Neden Yukarı Toplanıyor?
1. Göğüsler neden terler? Terlemelerini durdurabilir miyim?
Göğüsler ile ter arasındaki "karmaşık" ilişkiden bahsetmenin zamanı geldi. Evet, böyle bir şey var. Evet, bazıları bahsetmeyi sevmese de bunu tüm kadınlar yaşıyor.
Ter faktörü
Terleyen göğüslerini, başarıyla geçen antrenmanlarının kanıtı olarak gören kadınların sayısının artması mutluluk verici. Ancak terin kendini kötü hissetmene neden olabileceğini biliyoruz. Üstelik sütyeninin alt bandında toplanan ter, bu noktada bakteri birikmesine neden olarak tahrişe veya kızarıklıklara yol açabilir.
Bu durumla mücadele etmek için hafif, orta ve yüksek destekli stillerin bulunduğu UltraBreathe koleksiyonunu lanse ettik. Nefes alabilirliği diğer sütyenlerimizden %30 fazla olan bu koleksiyon, kumaşın hava geçirmesini ve dolayısıyla rahatsızlık verici tere elveda demeni sağlıyor. File tasarım, sütyenin hızla kurumasına olanak tanırken açıklıklar göğüslerinin nefes almasını sağlıyor.
Geçen haftanın spor sütyenleri ve egzersiz sırasında duyulan göğüs ağrısının nedeni konulu Hiç Sorulmamış Sorular bölümünü kaçırdıysan aşağıdan göz atabilirsin. Göğüslerin terlemesini azaltmaya yardımcı olması için tasarlanmış spor sütyenlerimizi incele.
2. Spor Sütyenimin Sürtünmesinin Nedeni Nedir?
Egzersiz sırasında sürtünme sorunu yaşayan bir tek sen değilsin. Bu can sıkıcı durum, hepimizin başına geliyor. Antrenman yaparken terlersin. Terlediğinde ise sürtünme sorunu yaşarsın. Sana bu sorunun nedenini anlatıp sürtünmeyi ve rahatsızlığı nasıl önleyebileceğini açıklayacağız.
İşlevsel uyum
Sürtünme, rahatlık ve öz güvenin önünde ciddi bir engel olabilir. Maraton, yüksek yoğunluklu interval antrenmanı gibi tekrarlayan hareketlerin yapıldığı aktivitelerde sürtünme sorunu yaşanabilir. Rahatsızlığı en aza indirmek istiyorsan sütyeninin uyumunun doğru olduğundan emin olmalısın.
Sıkı bir sütyen, hareket sırasında vücuduna batar ve sürtünür. Alt bandın sıkılığı, seni kısıtlamadan destekleyecek kadar olmalıdır. Sütyenin çok bolsa vücudunu sarmaz, hareketlerine uyum sağlamaz ve gene sürtünmeye neden olur. Yeni sütyenleri mutlaka denemeli ve testten geçirmelisin. Doğru uyumu bulduğunda performansın artar ve sürtünme sorunu ortadan kalkar. Bu yüzden sana uygun sütyeni bulmalısın.
Göğüs teri sana rahatsızlık veriyorsa sorununu çözmek için geçen haftanın Hiç Sorulmamış Sorular bölümüne göz at. Kendini iyi hissetmene ve performansını artırmana yardımcı olması için tasarlanmış spor sütyeni yelpazemizi keşfet.
3. Sütyenim Neden Hep Yukarı Toplanıyor?
Sütyenin arka kısmındaki alt bandın yukarı toplanması çok sık rastlanan bir durumdur. Bu durum, sütyenin vücuduna tam oturmadığını gösterir ve göğüslerine zarar verebilir. Haydi uyum hakkında konuşalım.
Uyuma Odaklan
Bu sık rastlanan problemin nedeni sütyenin üzerine tam oturmamasıdır. Yukarı toplanan sütyen, sırtındaki deriyi sıkıştırabilir. Bu yüzden bir beden küçük bir sütyen denemen gerekir.
Göğüslerinin ağırlığından dolayı alt bant, ön kısımda aşağı doğru, arka kısımda ise yukarı doğru toplanır. Bandın sabit durmamasının sebebi budur. Üzerine tam oturan yapı, daha fazla destek sunarak bandın yukarı toplanmasını önleyecektir.
Doğru bedeni bulmak için göğüs kafesini ölç. Normal tempoda nefes al ve mezurayı doğrudan göğsünün altına yerleştir. Göğüs kafesinin etrafını ölç. Bu ölçüm, alt bant ölçünü verecektir. Sonuç tek sayıysa ondan küçük ve büyük farklı bedenler deneyerek en iyi seçeneği bul.
Vücuduna tam oturan bir sütyen, kendine güvenmeni sağlar ve en iyi performansını göstermene yardımcı olur. Sütyenini test etmek için 30 günün var. İstediğin uyumu yakalayamazsan sütyeni sorgusuz sualsiz iade edebilirsin.
Sütyenler, göğüsler ve egzersiz hakkındaki sık sorulan soruların yanıtlarını almak için diğer Hiç Sorulmamış Sorularımıza göz at.